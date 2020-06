Tennis: Alexander Zverev unterliegt Novak Djokovic und verpasst Finale

Nach zwei Siegen unterlag der 23-Jährige in seiner dritten Partie in Belgrad bei dem von Djokovic ins Leben gerufenen Turnier 0:4, 4:1, 2:4 und verpasste dadurch den Finaleinzug.

Der Gastgeber wurde nach dem Match während des Interviews von seinen Emotionen übermannt. Vor 4000 heimischen Fans, die ihren Helden mit Standing Ovations bedachten, brach Djokovic in Tränen aus.

"Ich weine nicht, weil ich ausgeschieden bin! Ich wurde von meinen Emotionen überwältigt, weil mich das alles an meine Kindheit erinnert", erklärte der 33-Jährige und ergänzte: "Es waren emotionale Tage und ich möchte allen danken, die das möglich gemacht haben. Das Wichtige nach dem Match ist, dass wir einen von uns im Finale haben. Ich liebe Euch alle, danke dass ihr alle gekommen seid."

Krajinovic verliert Endspiel gegen Thiem

Das Endspiel entschied der Österreicher Dominic Thiem gegen Filip Krajinovic (Serbien) am Sonntagabend für sich und sicherte sich damit den Turniersieg.

Im sechsten Anlauf hat es endlich geklappt. Alexander Zverev knackt bei den ATP Finals in London endlich auch Superstar Rafa Nadal. Die Mission Titelverteidigung hätte für den Deutschen nach einem durchwachsenen Jahr nicht besser beginnen können. In seinen vergangenen drei Finals-Matches schlug er nun hintereinander Roger Federer, Novak Djokovic und Nadal © Getty Images

Denn mit dem glatten Zwei-Satz-Erfolg über den Spanier hat Zverev nun alle Giganten des Tennis mindestens einmal geschlagen - und das mit immer noch erst 22 Jahren. Von den 26 Profis, denen dies gelungen ist, war nur Stefanos Tsitsipas (21) jünger. SPORT1 zeigt seine Bilanz gegen Nadal, Federer, Djokovic und Co. © SPORT1-Montage/Getty Images/iStock

SASCHA ZVEREV vs. RAFAEL NADAL - 1 SIEG UND 5 NIEDERLAGEN: In London gelingt Zverev der ersehnte erste Triumph über Nadal – und das noch glatt in zwei Sätzen. Zuvor hatte er gegen den 33-Jährigen fünfmal das Nachsehen gehabt. Dabei waren es abgesehen von Monte Carlo 2017 (1:6, 1:6) recht enge Spiele © Getty Images

Wenn der Deutsche gut serviert, kann er auch Nadal Probleme machen. Im ersten Duell in Indian Wells 2016 nahm er ihm als Teenager gleich einen Satz ab, bei den Australien Open 2017 zwang er ihn sogar in einen entscheidenden fünften Satz. Selbst auf Nadals Lieblingsbelag machte Zverev 2018 in Rom ein tolles Match. Eine Regenunterbrechung war damals Nadals Rettung © Getty Images

SASCHA ZVEREV vs. NOVAK DJOKOVIC - 2 SIEGE UND 3 NIEDERLAGEN: Auch gegen den oftmals dominanten Djoker hatte der Hamburger schon Erfolg. Das finale der ATP Finals 2018 ist unvergessen. Damals schlug er den Serben glatt und feierte den WM-Titel – in der Vorrunde hatte er noch glatt verloren © Getty Images

Auch das erste Aufeinandertreffen gewann er: 2017 im Finale des 1000er Turniers auf Sand in Rom. Bei den French Open in diesem Jahr setzte es im Viertelfinale aber eine klare 5:7, 2:6 und 2:6 Klatsche. Gegen Djokovic ist das allerdings schon ganz anderen Spielern passiert. Vielleicht kommt es ja in London zur Neuauflage von 2018 © Getty Images

SASCHA ZVEREV vs. ROGER FEDERER - 4 SIEGE UND 3 NIEDERLAGEN: Gegen den GOAT aus der Schweiz hat Zverev sogar eine positive Bilanz. Neben dem Halbfinale bei den Finals 2018 schlug er Federer zuletzt auch beim Shanghai Masters in einem umkämpften Dreisatz-Krimi. Das erste Aufeinandertreffen hatte Federer im Mai 2016 in Rom noch glatt für sich entschieden © Getty Images

Wenig später folgte jedoch Zverevs erster großer Paukenschlag: ausgerechnet im zweiten Wohnzimmer des Schweizers in Halle bezwang ihn der schlacksige Teenager im Halbfinale. Das 7:6, 5:7 und 6:3 war ein richtiger Krimi. Damals rangierte Sascha im Ranking noch auf 38. Ein Jahr später folgte die Revanche im Finale. Im August 2017 gelang Zverev auf Hardcourt beim Canada Masters sein zweiter Erfolg © Getty Images

