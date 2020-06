easycredit BBL: FC Bayern patzt im Finalturnier gegen Oldenburg - Ulm makellos

Oldenburgs Head Coach Mladen Drijencic war dagegen zufrieden: "Wir haben mit einer anderen Entschlossenheit und mehr Wille gespielt. Wir hatten in der entscheidenden Phase unsere Hände in der Verteidigung überall, haben so für Unsicherheit bei Bayern gesorgt, offensiv ist dann alles geglückt."

Schon zweite Pleite für Bayern

"Wir haben viele Fehler gemacht. Fünfzehn Offensiv-Rebounds zugelassen, hatten zu viele Turnovers. Wir müssen daran arbeiten, dass wir uns in bessere Wurf-Positionen bringen", so Kostic.

Der Ausgangsposition vor den Finalspielen wollte FCB-Sportdirektor Daniele Baiesi, der ALBA und Ratiopharm Ulm zu den Mitfavoriten zählt, keine zu große Bedeutung beimessen. "Du musst jeden schlagen, es macht keinen großen Unterschied. Alle Mannschaften in der anderen Gruppe sind gut", sagte er in der Halbzeit bei MagentaSport .

Ulm behält weiße Weste

In Gruppe A gewann Ulm auch sein viertes und letztes Vorrundenspiel. In der sportlich bedeutungslosen Partie gegen die BG Göttingen setzte sich die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic mit 89:66 (39:33) durch und schloss die Gruppe mit weißer Weste ab. Der Gegner der Ulmer im Playoff-Viertelfinale wird am Montag am letzten Spieltag der Parallelgruppe ermittelt.