Frauen-Bundesliga: FC Bayern siegt und verschiebt Titel-Feier von Wolfsburg

Die Frauen des VfL Wolfsburg aus der Fußball-Bundesliga müssen noch mindestens einen Spieltag auf ihren vierten Meistertitel in Folge warten.

Zwar gewannen die Wölfinnen ihre Partie vom 19. Spieltag am Samstag gegen die SGS Essen souverän mit 3:0 (2:0), da sich Bayern München am Sonntag aber gegen Schlusslicht FF USV Jena mit 2:0 (0:0) durchsetzte, müssen die Wolfsburgerinnen noch warten. Den Titel können sie mit einem Sieg gegen den SC Freiburg am Mittwoch perfekt machen (DATENCENTER: Die Tabelle).