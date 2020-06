Darts, Hylo Care Super League Germany: Finalrunde mit Clemens, Kurz, Unterbuchner

Kurz und Clemens schenken sich nichts

Gegen "The German Giant" erlebte Kurz im Spielmodus Best of 17 Legs ein Wechselbad der Gefühle, erwies sich schließlich aber als der nervenstärkere Spieler: Nach einem guten 2:0-Start bekam der 23-Jährige vier Legs sportlich kein Bein mehr an den Boden, sah sich angesichts eines 2:4 bereits deutlich im Hintertreffen.