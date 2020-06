FC Bayern: Lucas Hernández sucht nach Form - Effenberg gegen Wechsel

Der Durchbruch von Lucas Hernández beim FC Bayern will noch nicht gelingen. SPORT1-Experte Stefan Effenberg rät in seiner Beurteilung zu Geduld.

Warum tut sich Hernández so schwer?

"Wir haben eine eingespielte Mannschaft", sagte Flick bei Sky . "Wir konnten auch in den letzten Trainingseinheiten nicht viel einstudieren. Da ging es vielmehr darum, Kraft zu tanken und etwas Spaß zu haben. Da sind wenig taktische Dinge auf dem Programm. Es ist einfach so, dass Alphonso Davies uns auf der linken Seite mit seiner Dynamik gut tut. Lucas macht es gut, auch wenn er enttäuscht war, dass er raus musste."

Effenberg rät von Wechsel ab

Von einem vorzeitigen Wechsel im Sommer rät SPORT1-Experte Stefan Effenberg beiden Seiten allerdings vehement ab. "Man hat in Hernández viel Geld investiert und ich sehe in ihm viel Potential. Deswegen würde ich ihn noch nicht abgeben. Es wäre das Fairste, ihn erst in der nächsten Winterpause oder nach der kommenden Saison zu beurteilen, wenn er auch die Möglichkeit hatte, sich fit in einer Sommervorbereitung präsentieren zu können", so Effenberg.