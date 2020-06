FC Bayern: Das wünscht Marco Rose Michael Cuisance nach Startelfdebüt

In seinem achten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern stand Michael Cuisance erstmals in der Startelf des FC Bayern und profitierte somit vom Ausfall des gelbgesperrten Thomas Müller.

Licht und Schatten bei Startelf-Debütant Cuisance

Zwar lief Cuisance Gladbach-Torhüter Yann Sommer vor dessen Fehlpass in die Füße Zirkzees entscheidend an (26.), aber mehr war es dann auch nicht.

Mickael Cuisance (r.) spielt seit dieser Saison für den FC Bayern. Der Mittelfeldspieler konnte sich bislang aber nicht durchsetzen im Starensemble, kam bislang lediglich auf zwei Einsätze in der Bundesliga © Getty Images

In der vergangenen Spielzeit lief er noch für Borussia Mönchengladbach auf, ging aber nicht unbedingt im Guten, da er zuvor er eine Stammplatzgarantie gefordert hatte. Nun kehrt er mit den Bayern erstmals in die alte Heimat zurück - auch wenn er kaum Chancen auf einen Einsatz hat © Getty Images

Der 20-Jährige ist ohne Frage talentiert, ob der Schritt zu den Bayern aber der richtige ist, wird sich noch zeigen. SPORT1 blickt auf Cuisances Vorgänger zurück, die von Gladbach nach München wechselten © SPORT1-Montage: Florian Hajra/Getty Images/Imago/iStock

KARL DEL'HAYE: Der Mittelstürmer war der Erste in einer Reihe von insgesamt acht Profis, die vor Cuisance den Weg vom Niederrhein an die Isar fanden. 1,30 Millionen D-Mark (etwa 650.000 Euro) ließen sich die Bayern 1980 die Dienste des Angreifers kosten - zur damaligen Zeit der Rekordtransfer der Bundesliga © Imago

In München schaffte Del'Haye allerdings nicht den Durchbruch. Weder unter Pal Csernai noch unter Udo Lattek konnte er sich wirklich durchsetzen. Nach genau 100 Spielen (9 Tore) für die Bayern wechselte er 1985 zu Fortuna Düsseldorf © Getty Images

LOTHAR MATTHÄUS: Für den damals 23-jährigen Matthäus überwiesen die Bayern 1984 2,4 Millionen DM (etwa 1,20 Millionen Euro) nach Mönchengladbach. In seinem letzten Spiel für die Fohlen vergab Matthäus im DFB-Pokalfinale im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfer - Gegner war der FC Bayern, der den Pokal gewann © Getty Images

Matthäus entwickelte sich in den folgenden Jahren bei den Bayern zum Führungsspieler, ehe er 1988 zu Inter Mailand wechselte. Nach vier erfolgreichen Jahren kehrte Matthäus 1992 nach München zurück und sammelte weitere Meistertitel, 1999 verpasste er den Triumph in der Champions League, als er sich im Finale gegen Manchester United kurz vor Schluss beim Stand von 1:0 für die Bayern auswechseln ließ. Im Jahr darauf ging er in die MLS © Getty Images

STEFAN EFFENBERG: Der Tiger ging gleich zwei Mal den Weg von Mönchengladbach zum FC Bayern. 1990 wechselte Effenberg im zarten Alter von 21 Jahren an die Säbener Straße, schaffte dort aber nicht den erhoffen Durchbruch und verließ den Verein nach zwei Jahren in Richtung Florenz © Getty Images

Zwei Jahre lange spielte er für die Fiorentina, dann ging es wieder zurück an den Bökelberg. 1998 entschied er sich ein zweiten Mal für die Herausforderung FC Bayern. Dieses Mal lief es erfolgreicher: Effenberg war ein Garant für den Champions-League-Titel 2001. Ein Jahr später wechselte er dann zum VfL Wolfsburg © Getty Images

PATRIK ANDERSSON: Sechs erfolgreiche Jahre (DFB-Pokalsieg 1995) hatte Andersson bei der Borussia, 1999 zog es auch ihn nach München, wo er 2001 den Titelgewinn in der Königsklasse feiern konnte © Getty Images

Unvergessen natürlich sein Treffer in der Nachspielzeit am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 1999/2000 gegen Hansa Rostock per indirektem Freistoß, der dem FC Schalke 04 die sicher geglaubte Meisterschale aus den Händen riss. 2002 wechselte der Schwede dann zum FC Barcelona © Getty Images

ALEXANDER BAUMJOHANN: Als aufstrebendes Spielmacher-Talent wechselte Baumjohann nach einer starken Spielzeit 2009 vom Gladbacher Bökelberg ablösefrei in die Münchner Allianz Arena © Getty Images

Beim Rekordmeister aber absolvierte er lediglich 91 Bundesligaminuten (aufgeteilt auf drei Einsätze) und zog anschließend weiter zu seinem Heimatverein Schalke 04. Inzwischen spielt der 32-Jährige in der australischen A-League für Sydney FC © Getty Images

DANTE: Der Brasilianer mit der beeindruckende Mähne wechselte in der Winterpause der Saison 2008/09 zu den Fohlen und entwickelte sich dort zum uneingeschränkten Leistungsträger. Im Sommer 2012 lockte dann der FC Bayern... © Getty Images

... und dort war Dante ein wichtiger Teil auf dem Weg zum Triple 2013. Insgesamt trug der Innenverteidiger 133 Mal das Bayern-Trikot, ehe er sich 2016 nach Wolfsburg verabschiedete. Inzwischen kickt der 35-Jährige in der Ligue 1 für den OGC Nizza © Getty Images

SINAN KURT: Als eines der größten Nachwuchstalente des Landes wechselte Kurt 2014 von der U19 von Borussia Mönchengladbach an die Isar. Für die U17 und U19 der Fohlen hatte er 47 Treffer erzielt, dazu absolvierte er eine Partie in der Regionalliga © imago

Doch beim FC Bayern konnte er sich nicht durchsetzen. Nach ordentlichem Start in der U19 (7 Tore in 17 Spielen) und 16 Einsätzen in der 2. Mannschaft ging es für den begabten Offensivspieler immer weiter bergab. Ein Wechsel zur Hertha ließ seine Karriere vollends im Sand verlaufen. Zuletzt versuchte er, bei der WGS Wattens in der 2. Liga in Österreich wieder in die Spur zu finden. Aktuell aber ist er vereinslos © Getty Images

MARCELL JANSEN: Auch der heutige HSV-Präsident (!) wechselte 2007 als großes Versprechen für die Zukunft zum FC Bayern. Bei den Fohlen reifte er zum Nationalspieler, nahm 2006 als Youngster an der WM im eigenen Land teil und absolvierte insgesamt 73 Bundesligaspiele für die Borussia © Getty Images

Nach einer durchwachsenen Saison 2007/08 unter Ottmar Hitzfeld (17 Liga-Einsätze), entschied sich Jansen nach nur einem Jahr zu einem Wechsel zum HSV. Dort beendete er im Jahr 2015 mit 29 seine Karriere aus freien Stücken © Getty Images