Lucas Tousart bei Hertha BSC beim Medizincheck

Die Hertha heißt einen Neuzugang willkommen, der zuletzt in Frankreich spielte. Trainer Bruno Labbadia will den neuen Mann behutsam aufbauen.

Mittelfeldspieler Lucas Tousart hat sich am Samstag nach wochenlanger Zwangspause in Frankreich einem Fitnesstest beim Bundesligisten Hertha BSC unterzogen.

Der Franzose, der ab Juli sein Engagement bei den Berlinern beginnen wird, steht derzeit eigentlich noch in Diensten von Olympique Lyon, erhält wegen des Saisonabbruchs in der Ligue 1 aber keine Spielzeit.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass er weit über zweieinhalb Monate kein Spiel mehr gemacht hat", sagte Trainer Bruno Labbadia, der sich am Sonntag in Berlin persönlich mit Tousart traf. Es könne passieren, dass Tousart bis zu seinem Start in Berlin "bis zu vier Monate am Stück kein Spiel hatte. Das ist fast gleichzusetzen mit einer großen, schweren Verletzung. Das unterschätzen wir nicht".