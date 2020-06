Felix Neureuther entwickelt Sportvideos für Grundschüler

Felix Neureuther will den Spaß am Sport den Kids in der Grundschule vermitteln. Deshalb entsteht eine ganze Serie an Sportvideos.

Nach den Pfingstferien sollen in Bayern die Grundschüler nach der Corona-Zwangspause wieder in die Schule zurückkehren, allerdings unter anderem mit Einschränkungen im Sportunterricht. Dem will Neureuther mit seinen Videos - die in den nächsten Wochen nach und nach in der br-Mediathek zur Verfügung gestellt werden - Abhilfe leisten.