Bundesliga: Julian Nagelsmann von RB Leipzig

Daraus wird in seinem ersten Jahr in den nationalen Wettbewerben nichts - trotzdem ist der junge Coach mit dem Saisonverlauf einverstanden.

"Ich bin zufrieden, wir hatten die Zielsetzung Champions League", sagte der 32-Jährige im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 . "Dass wir gerne auch mal Meister wären, ist glaube ich ganz normal. Diesen Drang sollte jeder Verein in der Bundesliga haben. Wenn wir die Champions League erreichen, sind wir ganz zufrieden in dieser Übergangssaison."

Leipzig hatte zum Auftakt des 31. Spieltags am Freitag mit 2:0 gegen Nagelsmanns Ex-Klub TSG Hoffenheim gewonnen und den dritten Platz in der Tabelle gefestigt. Auf Borussia Dortmund und den zweiten Rang fehlen noch vier Punkte.

Werner-Wechsel? "Dann liegt es an uns"

"Fix ist der Wechsel noch nicht, das muss man betonen. Ich bin ein Trainer, der einen realistischen Blick hat und auch mal träumt. Mir ist bewusst, dass der eine oder andere hochtalentierte Spieler uns verlässt. Dann liegt es an uns, neue Spieler zu finden, die in große Fußstapfen treten können", sagte der Coach.

An seiner offensiven Zielsetzung wolle er auch in Zukunft nichts ändern - auch nicht, wenn Kritik aufkommen sollte: "In dieser Branche muss man mit Gegenwind rechnen, wenn es nicht so läuft. Man wird an dem gemessen, was man sagt. Ich bin ehrgeizig, die Mannschaft und der Klub auch. Ich scheue nicht davor, das zu erzählen."