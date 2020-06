Bundesliga: FSV Mainz 05 - FC Augsburg 0:1, Niederlechner trifft

"Das war ein unglaublich gutes Gefühl. Letzte Woche war ich noch der Depp, in dieser Woche bin ich der Held", sagte der überglückliche Niederlechner nach dem Schlusspfiff bei Sky . "Das ist das Schöne im Fußball." In der letzten Partie hatte der Stürmer beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln noch einen Elfmeter verschossen.

FC Augsburg verschafft sich beruhigendes Polster

Augsburg kann daher schon am Mittwoch mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim den Klassenerhalt perfekt machen und für die zehnte Bundesligasaison in Folge planen kann. Mainz steht indes am Mittwoch bei Borussia Dortmund eine enorm schwere Aufgabe bevor, ehe am vorletzten Spieltag Bremen zum möglicherweise vorentscheidenden Duell um den Klassenerhalt an den Rhein kommt. (Service: ERGEBNISSE der Bundesliga)