Bundesliga: Spieler und Klub rufen zu Blutspende auf

Am Weltblutspendetag am Sonntag beteiligen sich Fußballer und Klubs aus den drei Profiligen an einer Social-Media-Aktion, die auf das Thema aufmerksam machen soll. Darunter auch der Rio-Weltmeister und Blutspende-Botschafter Jerome Boateng von Rekordmeister Bayern München.

"Für den Einzelnen ist eine Blutspende nicht viel Aufwand, kann aber an anderer Stelle ein Menschenleben retten. Deshalb finde ich es gut und wichtig, dass sich in dieser Woche so viele an dem Aufruf des Blutspendedienstes beteiligt haben", betonte Boateng.