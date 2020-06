Bundesliga: Termin für neue Saison von DFB und DFB in Szenarien diskutiert

Laut der Bild am Sonntag werden mehrere Szenarien in den Gremien diskutiert. Demnach könnten die Klubs, die im August an den anvisierten Europacup-Finalturnieren teilnehmen, erst Anfang Oktober in die neue Bundesliga-Spielzeit einsteigen. Eine andere Option wäre es, die Saison nicht am 11. September sondern erst Ende September zu beginnen.