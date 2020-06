NFL: Baker Mayfield von Cleveland Browns will bei Hymne knien

Baker Mayfield geht in sein drittes Jahr in der NFL © Getty Images

Baker Mayfield will sich den Protesten in den USA anschließen und macht einem Fan ein Versprechen - auch wenn dieser ausdrücklich dagegen ist.

NFL-Star Baker Mayfield von den Cleveland Browns will beim Abspielen der Nationalhymne in der kommenden Saison auf die Knie gehen.

Der Quarterback kündige an, so seine Unterstützung für die Proteste gegen die Polizeigewalt, Rassismus und sozial Missstände in den USA zeigen zu wollen.