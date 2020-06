Neymar zurück bei Paris Saint-Germain - vor Trainingsstart

Superstar Neymar ist wieder in Paris. Schon eine Woche vor dem Trainingsstart mit Paris Saint-Germain reist der Brasilianer aus seiner Heimat an.

Weltstar Neymar ist gut eine Woche vor dem Trainingsstart von Paris Saint-Germain nach Frankreich zurückgekehrt. Wie die französischen Zeitungen L'Equipe und Le Parisien übereinstimmend berichten, landete der 28-Jährige am Samstag mit einem Privatjet in Paris.

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie war der Offensivspieler Mitte März in seine brasilianische Heimat gereist und hatte sich seitdem in einer Luxusvilla mit riesigem Kraftraum in der Küstenstadt Mangaritiba fitgehalten.