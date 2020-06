Premier League: Zwei neue Corona-Fälle vor Restart - Norwich betroffen

Dies bestätigte die Liga in einem offiziellen Statement am Samstag. 1200 Spieler und Mitarbeiter seien am Donnerstag auf das Coronavirus getestet worden, die beiden positiven Fälle seien bei zwei unterschiedlichen Vereinen aufgetreten.

Abstiegskandidat Norwich City bestätigte noch am Abend, dass sie einen der beiden Spieler in ihren Reihen haben. Der Name des betroffenen Profis wurde nicht genannt. Die Premier League will den Spielbetrieb nach der Corona-Pause am 17. Juni wieder aufnehmen. Insgesamt wurden bereits 8678 Tests durchgeführt, dabei wurden 16 positive Fälle vermeldet.