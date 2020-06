Boris Becker über Rassismus im Alltag und seine Kinder

Boris Becker richtet sich in einem Appell gegen den Rassismus im Alltag aus - und erklärt, wie häufig seine eigenen Kinder damit in Berührung kommen.

Der sechsmalige Grand-Slam-Champion, der nach seiner Teilnahme an einer Anti-Rassismus-Demo in London im Netz teilweise attackiert worden war, sieht auch in Deutschland großen Handlungsbedarf für einen echten Wandel: "Es ist zu viel passiert, es sind zu viele Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe umgebracht worden. In dieser Sache kann man sich nicht mehr heraushalten."