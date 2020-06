FC Bayern: Darum sind Transfer-Aussagen von Thomas Müller so brisant

Gezeichnet von anstrengenden Wochen hat sich der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach zu einem 2:1-Heimerfolg gequält und kann am kommenden Dienstag mit einem Sieg beim SV Werder Bremen den 30. Meistertitel perfekt machen.

Die vergangenen zehn Bundesliga-Spiele haben die Münchner nun gewonnen, seit 22 Pflichtspielen ist man sogar ungeschlagen. Allerdings wurde am Samstagabend überwiegend über Thomas Müller gesprochen, der aufgrund einer Gelbsperre nicht mal mitwirken konnte, dessen Aussagen vom Mittwoch allerdings für mächtig Ärger im Bayern-Kosmos gesorgt haben - und noch immer nachhallen.

Salihamidzic rügt Müller

Der Sportdirektor brachte zum Ausdruck, dass es ihm missfiel, dass der Ur-Bayer wenige Tage zuvor gesagt hatte: "Es ist ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden." Salihamidzic erklärte, dass er bereits am Donnerstag das Gespräch mit Müller gesucht habe, um ihm zu sagen, "dass das nicht korrekt war".

Salihamidzic muss damit gerechnet haben, dass ihm am Samstag eine Müller-Frage gestellt wird. Dementsprechend platziert und vorbereitet dürfte sein Konter gewesen sein.

Müller-Aussagen, die auch mal kritisch oder spitzfindig sind, können den Bayern wehtun. Seine Stimme wird gehört, denn spricht Müller seine Gedanken aus, kann man davon ausgehen, dass auch seine Mannschaftsrats-Kollegen wie Manuel Neuer davon wissen und er ein Thema anspricht, welches zumindest in Führungsspieler-Kreisen debattiert wird.

Gehaltsverzicht offenbar ein Thema in der Bayern-Kabine

Soll heißen, dass das Thema Gehaltsverzicht versus Millionen-Transfers in der Kabine anscheinend polarisiert. Kapitän Neuer nahm nach Abpfiff Stellung zu Müllers Aussagen, sagte verklausuliert: "Ich denke, dass die Verantwortlichen sich auch ihre Gedanken drüber machen." Und weiter: "Hasan vertritt den Verein und ist verantwortlich, den Kader für die nächste Saison zu planen. Deshalb gibt es da zwei Perspektiven."

Alaba, Boateng, Neuer - der FC Bayern steht vor einigen richtungweisenden Vertrags-Entscheidungen. Welche Stars sind noch wie lange an den Rekordmeister gebunden? SPORT1 gibt den Überblick über die Vertragslaufzeiten © SPORT1-Grafik: Getty Images/iStock

Beim FC Bayern hatten sich Spieler, Vorstand und der Aufsichtsrat im April dazu bereit erklärt, fortan auf 20 Prozent ihrer Brutto-Bezüge zu verzichten. Unlängst erklärte Präsident Herbert Hainer in der Bild am Sonntag , dass die Mannschaft sogar bis Saisonende auf ein Fünftel des Gehalts verzichten werde.

Stört sich Müller daran, dass der Gehaltsverzicht möglicherweise nicht notwendig gewesen ist, da man in der Lage ist, Millionen-Transfers zu tätigen? Die Antwort darauf kennt er nur selbst.

Flick kündigt Transfers an

Hansi Flick jedenfalls stellte klar, dass sich die Münchner in der kommenden Transferphase definitiv verstärken werden. Kritik an seinem Routinier übte er jedoch nicht. "Das ist Thomas' Aussage. Ich werde keinem Spieler verbieten, irgendwas zu sagen. Es wird aber auch dieses Jahr bei uns Transfers geben, dazu braucht man nicht noch mehr sagen. Das sind Dinge, die man so stehen lassen kann."