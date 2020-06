Bundesliga: Fans für Rückkehr von Zuschauern in Stadien - Bundesligabarometer

Fußball vor nicht mehr ganz so leeren Rängen? Geht es nach den Fans, die das Bundesligabarometer befragt hat, sollten Stadionbesuche in diesem Jahr wieder möglich sein.

Während es im Alltag immer mehr Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen gibt, bleiben in der Bundesliga auch für den Rest der Saison die Stadionbesucher außen vor.

Beim Blick über die laufende Spielzeit hinaus auf das weitere Jahr zeigt sich: Die Mehrheit deutscher Fußball-Fans ist für eine Rückkehr von Zuschauern in den Arenen noch in diesem Jahr.

76,1 Prozent der 5.115 Personen, die das Bundesligabarometer in einer repräsentativen Umfrage in Kooperation mit dem CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 befragt hat, befürworten Spiele vor Zuschauern noch in diesem Kalenderjahr, soweit dies rechtlich und hygienisch möglich ist. Die Mehrheit der Befragten (85,1 Prozent) fordert, dass hierfür die Organisations- und Hygienekonzepte rechtzeitig entsprechend überarbeitet werden.