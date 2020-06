Eintracht Frankfurt: André Silva mit Traumtor - Toptorjäger nach Corona-Pause

Silva erfolgreichster Torjäger nach Corona-Pause

"Ich habe mir auf der Bank überlegt, wie ich dem Team helfen kann, wenn ich reinkomme. Ich kam rein mit meiner Power, das war's", erklärte Silva hinterher. Seit der Corona-Pause hat der 24-Jährige in sieben Bundesligaspielen sechs Tore erzielt - kein Spieler war in diesem Zeitraum erfolgreicher.

Silva macht Rebic vergessen

Nachdem er im vergangenen Sommer im Tausch mit Ante Rebic per Leihe vom AC Milan an den Main gekommen war, hatte Silva zunächst mit drei Toren in seinen ersten vier Spielen große Hoffnungen geweckt. Doch Achillessehnenprobleme warfen ihn zurück und ließen ihn in der Folge immer wieder zwischen Bank und Spielfeld pendeln.