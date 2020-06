Bundesliga: BVB-Verteidiger Hummels schnauzt Düsseldorf-Trainer Rösler an

Mit einem 1:0- Last-Second-Sieg in Düsseldorf hat sich der BVB die Teilnahme an der Champions League gesichert.

Hummels faucht Fortuna-Trainer zusammen!

Was war passiert? In der 60. Minute rollte der Ball auf Höhe der Düsseldorfer Bank ins Seitenaus. Witsel wollte den Ball schnell holen, um den Einwurf auszuführen, und lief an Rösler vorbei. Der Trainer fuhr seinen linken Ellenbogen Richtung Spieler raus. Sofort rannte Hummels zu ihm und deutete erbost immer wieder die Ellenbogen-Geste an.