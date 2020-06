BBL: FC Bayern will gegen Baskets Oldenburg Platz zwei im Finalturnier

Der FC Bayern muss in der Vorrunde des Finalsturniers in der easycredit BBL noch gegen Oldenburg ran. Dabei geht es um den wichtigen zweiten Platz.

Mit einem Sieg gegen die EWE Baskets Oldenburg würde sich der FCB hinter dem Gruppensieger ratiopharm Ulm festsetzen und anschließend erst am Donnerstag im ersten von zwei Viertelfinal-Duellen auf den dritten aus der Gruppe B treffen (18.45 Uhr im LIVETICKER ). Der Verlierer ist als Dritter zwar ebenfalls in der nächsten Runde, muss aber schon 24 Stunden später gegen den Zweiten des anderen Vorrunden-Pools ran.

Zuletzt fuhren die Bayern einen überdeutlichen 90:55-Sieg gegen BG Göttingen ein. Trainer Oliver Kostic konnte dabei vielen Spielern Minuten geben, die Mannschaft dürfte also ausgeruhter in das Spiel gegen Oldenburg gehen.

Bayern geht als Favorit ins Spiel

So läuft das Final-Turnier ab

Der Meister der BBL-Saison 2019/20 wird aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr in einem dreiwöchigen Final-Turnier in München ermittelt, an dem zehn Klubs teilnehmen.