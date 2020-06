Bundesliga: SC Paderborn - Werder Bremen 1:5 - Klaassen trifft doppelt

Bremen gelingt im Kampf um den Klassenerhalt an wichtiger Sieg. Im Kellerduell in Paderborn präsentiert sich Kohfeldts Team treffsicher - aber der Coach mahnt.

Kohfeldt: "Gewonnen haben wir noch gar nichts"

"Vielen Dank, sehr gut", schickte Werder-Trainer Kohfeldt am Sky-Mikrofon Grüße an den Dortmunder Matchwinner. Die Erleichterung über den eigenen Sieg werde bei Kohfeldts Elf aber nur anhalten "bis wir in Bremen aus dem Bus steigen".