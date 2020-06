Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - BVB 0:1 - Haaland rettet Favre-Elf

Borussia Dortmund gewinnt gegen Fortuna Düsseldorf durch ein Tor in letzter Sekunde. Coach Lucien Favre muss leiden, Michael Zorc schwärmt von Torjäger Erling Haaland.

Diese Schmerzen nimmt Lucien Favre sicher gerne in Kauf!

"Ich tippe mal auf einen Faserriss in der Wade", sagte TV-Experte Dietmar Hamann im Sky -Studio.

Favre klärte hinterher auf: "Ich habe schon gestern einen Sprung gemacht und mich dabei an der Wade verletzt", sagte der Schweizer nach dem Spiel. "Es ist nicht weiter schlimm. Vor Freude habe ich beim Tor nicht nachgedacht, bin hochgesprungen und habe wieder etwas in der Wade gespürt."

BVB siegt in der Nachspielzeit

Die Bilder erinnerten an die Hinrunde. Auch da hatte Favre schonmal zu euphorisch gejubelt. Beim Erfolg im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach vergaß der Schweizer beim Siegtreffer von Julian Brandt seinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und litt sichtbar unter den Schmerzen.

Damals wie heute tröstete das Ergebnis aber darüber hinweg. "Wir haben alles riskiert, um das Tor zu machen. Düsseldorf war sehr gut organisiert, wir hatten viel Mühe, Torchancen zu kreieren. Am Ende war es ein wenig Glück für uns", sagte Favre.

Das Glück hatte dabei einmal mehr einen Namen: Erling Haaland. Der in der Winterpause aus Salzburg gekommene Norweger wuchtete seinen Körper in der 95. Minute in die Flanke von Manuel Akanji und erzwang mit seinem ersten Kopfballtor den Dreier.