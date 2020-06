Bundesliga: VfL Wolfsburg - SC Freiburg 2:2, Weghorst der tragische Held

"So kann es gehen: Wir haben zwei Zweikämpfe verloren und schon stand es 0:2", sagte Trainer Christian Streich, der erst am Freitag seinen Vertrag verlängert hatte.

Weghorst: "Kopfschmerzen werden kommen"

Der Niederländer war aber auch deshalb nicht allerbester Laune, weil er schon vor seinem Tor per Elfmeter zum 2:0 hart getroffen wurde. Bei seinem Kopfball aus kurzer Distanz bekam er den Fuß von Nicolas Höhler ins Gesicht und trug eine Platzwunde unter seinem rechten Auge davon. Mit einem Kopfverband trat er dann zum Strafstoß an und verwandelte.

Erst in der 14. Minute mit einem Flachschuss und wenig später per Foulelfmeter (27.). Nach diesem Doppelschlag stehen bereits 14 Tore auf dem Saisonkonto des Niederländers.

In der 43. Minute gelang Lucas Höler völlig überraschend per Kopf der Anschluss. "Wir wussten: Wenn wir hier verlieren, ist Platz sechs weg. Wir wollen schließlich nicht um die goldene Ananas spielen. Was dann am Ende raus kommt - schau'n mer mal", sagte Höler nach der Partie.