Bundesliga: 1. FC Köln - Union Berlin 1:2, Gentner mit 6. Tor gegen Köln

Union Berlin gelingt in Köln der erste Sieg nach der Corona-Pause und könnte schon bald den Klassenerhalt perfekt machen. Gentner trifft schon wieder beim Lieblingsgegner.

Die Handys wurden herumgereicht, und der Blick auf die Tabelle war eindeutig: Aufsteiger Union Berlin wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. ( Das Spiel zum Nachlesen im TICKER )

"Das war ein enorm wichtiger Schritt, es fühlt sich auch so an", betonte Christian Gentner, der mit dem 2:0 (67.) den Sack im RheinEnergie-Stadion des 1. FC Köln für die Köpenicker zugemacht hatte, bei Sky . ( Tabelle der Bundesliga )

Das 2:1 (1:0) war der erste Sieg des 1. FC Union seit Ende Februar. "Den nächsten Schritt wollen wir am Dienstag machen", sagte Gentner und blickte auf das Spiel gegen Schlusslicht SC Paderborn. Köln bleibt damit so etwas wie der Lieblingsgegner des langjährigen Stuttgarters, es war Gentners sechstes Ligator gegen die Geißböcke - gegen keine andere Mannschaft traf er so häufig.