Reiner Calmund für Fans bei Finale im DFB-Pokal von Berlin

Ein guter Anlass dafür wäre für Calmund das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München am 4. Juli in Berlin - selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregelung. "Ich kann mir vorstellen, dass zu einem großen deutschen Finale in einem riesigen Stadion auch unter Abstand fünf- bis zehntausend Zuschauer dabei sein können", sagte er: "Das würde ich mir wirklich wünschen, schließlich passen da normalerweise 80.000 Menschen rein." Ein Pokalfinale mit Zuschauern auf den Rängen wäre ein gutes Signal, so Calmund.