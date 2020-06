Bundesliga: Dani Olmo von RB Leipzig überzeugt Julian Nagelsmann

Red Bull macht den Schritt in die erste Liga Brasiliens! CA Bragantino, ab 2020 als RB Bragantino am Start, hat sich vorzeitig den Aufstieg die erstklassige Série A gesichert © Imago

Ihn freut's: Ralf Rangnick, den Fußballchef der Red-Bull-Standorte in New York (USA) und Bragantino (Brasilien) © Getty Images

Das österreichische Energydrink-Unternehmen Red Bull von Gründer und Milliardär Dietrich Mateschitz (l.) hat sich im Profifußball ein Netzwerk von Vereinen aufgebaut. SPORT1 zeigt, wo und wie sich der Getränkehersteller im Fußball etabliert hat © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock

Den Anfang macht das Unternehmen in Salzburg. 2005 steigt das Getränkeunternehmen beim SV Austria Salzburg ein. Der Klub wird daraufhin in FC Red Bull Salzburg (im Bild: Alexander Zickler) umbenannt. Seit 2012 betreibt Red Bull den Vorstadtclub FC Liefering als inoffizielles Farmteam der Salzburger © Getty Images

In den folgenden Jahren werden die Salzburger zu regelrechten Titelhamstern. Zehn Mal holen die Mozartstädter bis 2019 die Meisterschaft, fünf Mal gewinnen sie den Pokal © Getty Images

Nach elf erfolglosen Versuchen steht 2019/20 schließlich die von Red Bull stets erwartete Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison zu Buche, da sich der diesjährige Sieger Liverpool bereits über die englische Liga qualifiziert hat © Getty Images

2009 beschließt der Getränkekonzern, auch im deutschen Fußball mitzuwirken. Nach der Übernahme der Lizenz des Oberligisten SSV Markranstädt steigt RasenBallsport Leipzig bereits nach der ersten Saison in die Regionalliga Nordost auf © Getty Images

Der direkte Aufstieg in die 3. Liga misslingt jedoch. Zweimal hintereinander scheitern die Leipziger © Getty Images

Mit Sportdirektor Ralf Rangnick kommt der erhoffte Erfolg. Trainerwechsel am Ende jeder Saison und ein ständiger Austausch der Sportdirektoren waren zuvor die Regel © Getty Images

Im dritten Versuch steigt RB Leipzig am Ende der Saison 2012/13 in die 3. Liga auf. Dabei bleibt es jedoch nicht. Der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga gelingt. Torjäger und Kapitän Daniel Frahn (Mitte) ist maßgeblich daran beteiligt © Getty Images

Doch der direkte Aufstieg ins deutsche Oberhaus misslingt. Erfolgscoach Alexander Zorniger muss deshalb während der Saison 2014/15 gehen © Getty Images

In der folgenden Spielzeit steht Ralf Rangnick (2. v. r.) selbst an der Seitenlinie. Mit ihm in der Doppelrolle als Sportdirektor und Cheftrainer steigen die Leipziger am Ende der Saison 2015/16 in die Bundesliga auf © Getty Images

Doch nicht überall wird der von Red Bull finanzierte Erfolg gefeiert. In vielen Stadien protestieren die gegnerischen Fans gegen die Leipziger (hier: Kaiserslautern). Auch gewalttätige Übergriffe finden statt © Getty Images

Bereits in der ersten Bundesligasaison wird RB Leipzig hinter dem FC Bayern München überraschend Vizemeister und qualifiziert sich so für die Champions League. Mit Platz sechs in der Saison 2017/18 folgt zudem die Teilnahme an der Europa League © Getty Images

Die Saison 2018/19 beendet RB Leipzig auf Platz drei in der Bundesliga und erreicht erstmals das DFB-Pokalfinale, das gegen Bayern München verloren geht. Ralf Rangnick verkündet zudem seinen Abschied von RB Leipzig. Er wird sich als Head of Soccer um die weiteren Red Bull-Standorte New York und Brasilien kümmern © Getty Images

In New York erwirbt Red Bull 2006 die New York/New Jersey Metro Stars. Diese werden nun in New York Red Bulls umbenannt © Getty Images

Mit Frank Rost spielt 2011 und 2012 auch ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga im "Big Apple" © Getty Images

Der frühere Weltmeister und Topstürmer Thierry Henry (links) schnürt von 2010 bis 2014 seine Schuhe an der US-Ostküste © Getty Images

In Brasilien scheitert der seit 2007 von Red Bull kontrollierte RB Brasil wiederholt an der sportlichen Qualifikation zu den vier Fußballligen. 2019 erfolgt die Fusion mit dem Zweitligisten CA Bragantino. Ab der Saison 2020 wird der Verein als RB Bragantino an den Start gehen © Getty Images