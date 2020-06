Hans Sarpei über Rassismus und Rolle des DFB

Hans Sarpei fordert mehr Einsatz im Kampf gegen Rassismus vom DFB. Der Verband solle die Kraft des Fußballs nutzen - zum Beispiel mit einem Spiel in Afrika.

Der DFB solle den Menschen andere Länder zeigen und somit eine Verbindung herstellen: "Warum nutzt man nicht die Kraft des Fußballs und macht beispielsweise ein Spiel in Ghana, wo Jerome Boateng seine Wurzeln hat, und zeigt den Menschen: 'So ist es in Ghana'."