FC Bayern - Borussia Mönchengladbach LIVE im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern empfängt am Borussia Mönchengladbach zum Topspiel. Michael Cuisance und Joshua Zirkzee rutschen in die erste Münchner Elf.

Im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach braucht die Mannschaft von Trainer Hansi Flick allerdings einen Sieg an, um Dienstag in Bremen den Titel klar zu machen. ( Bundesliga, 31. Spieltag: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach ab 18.30 Uhr im LIVETICKER )

FC Bayern von BVB-Patzer abhängig

An Titel oder Feiern denkt in München ohnehin noch niemand. Dies sei "überhaupt kein Thema. Es gehört dazu, dass man die Sache ernst nimmt und nicht von irgendwelchen Feiern spricht", stellte Flick vor dem Spitzenspiel gegen Gladbach klar.

Lewandowski und Müller fehlen - OP bei Thiago

Zur Nominierung von Cuisance erklärte Flick: "Ich will das sehen, was er im Training gezeigt hat. Er macht eine sehr gute Entwicklung und hat in der Phase, in der wir die Corona-Pause hatten, sehr gut trainiert, in der Fitness nachgelegt. Er ist positiver geworden und das ist eine Sache, die man als Trainer sehr gern sieht. Heute hat er es verdient."