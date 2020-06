NBA, Lonnie Walker IV: Traurige Story hinter Frisur

Walker wurde sexuell missbraucht

In einem Instagram-Video berichtete Walker, dass er als Kind schlimme Dinge in seiner Familie über sich ergehen lassen musste. "Ich wurde sexuell belästigt, vergewaltigt, missbraucht", schilderte der heute 21-Jährige: "Ich habe mich sogar daran gewöhnt, weil man in diesem Alter nicht weiß, was was ist."