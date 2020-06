FC Schalke 04: So geht es nach Peter Peters Aus in der Führungsriege weiter

Sportlich läuft es beim FC Schalke 04 alles andere als rund. Dazu kommt nach dem angekündigten Rückzug von Peter Peters ein Machtvakuum in der Führungsetage.

Nach zwölf sieglosen Spielen will der FC Schalke 04 am Sonntag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ( Bundesliga: FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen, ab 18 Uhr im LIVETICKER ) endlich seinen historischen Negativlauf beenden.

Während Trainer David Wagner mit seinem Team an der Trendwende arbeitet, bastelt die Führungs-Etage im Hintergrund an der künftigen Neuausrichtung.

Machtvakuum auf Schalke nach Peters-Aus

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Anfang der Woche kam die königsblaue Führungsriege in Ostwestfalen zusammen. Aufsichtsratschef Tönnies hatte in seiner Firmen-Zentrale in Rheda zum Vorstandsgipfel geladen. Mit dabei: Die verbliebenen Vorstände Jochen Schneider (Sport) und Alexander Jobst (Marketing) sowie Tönnies-Vize Dr. Jens Buchta (stellvertretender Aufsichtsratschef). Diskutiert wurde vor allem über die vorübergehende Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes und über eine grundsätzliche Neustrukturierung.