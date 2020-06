Bundesliga: "Roboter"-Bayern beeindrucken Köln-Verteidiger Ehizibue

Robert Lewandowski (l.) erzielte in beiden Duellen mit Köln in dieser Saison insgesamt drei Tore © Imago

Der FC Bayern dominiert auch in dieser Saison die Bundesliga. Köln-Verteidiger Kingsley Ehizibue ist beeindruckt von der Stärke von Robert Lewandowski und Co.

"Es scheint alles so einfach zu sein, was sie tun, so leicht. Aber es ist so unglaublich gut", sagte Ehizibue kürzlich dem niederländischen Portal Voetbal International.