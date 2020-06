Anzeige

Michael van Gerwen: Deutsche Darts-Szene jagt ihm Angst ein MvG: In Deutschland lauern Stars

Im Januar nahm Michael van Gerwen an der Ostsee Gala in Kiel teil © Imago

H. Thöne

Während der Coronakrise ruht auch die Darts-Welt weitestgehend. Michael van Gerwen verrät im SPORT1-Interview, was er über den deutschen Dartssport denkt.

Die HYLO CARE PDC Europe Superleague 2020 (Der finale Showdown am Sonntag ab 14.30 Uhr im Stream, ab 15 Uhr im TV und Stream) ist aktuell eine der wenigen Live-Sportveranstaltungen.

Doch auch die Darts-Profis mussten in den vergangenen Monaten wegen der Coronakrise zurückstecken. Einige Turniere fielen aus, sie waren hauptsächlich auf Training angewiesen.

Anzeige

SPORT1 sprach mit Superstar Michael van Gerwen darüber, wie er die schwierige Zeit erlebt und ob er die WM-Niederlage gegen Peter Wright schon verarbeitet hat.

Gaga on Fire! Clemens' High-Finish-Show im Video

Dazu gibt "Mighty Mike" seine Einschätzungen zu den deutschen Darts-Stars Gabriel Clemens und Nico Kurz - und erklärt, warum ihm die deutsche Szene Angst einjagt.

SPORT1: Herr van Gerwen, am 1. April wurden Sie zum zweiten Mal Vater. Herzlichen Glückwunsch dazu! Wie haben Sie das erlebt?

Michael van Gerwen: Es war sehr komisch, weil wir wegen Corona nicht ins Krankenhaus konnten. So haben wir uns für eine Geburt daheim entschieden. Es ist zum Glück alles gut gegangen und es ist einfach nur ein tolles Gefühl. Und obwohl ich schon Vater war, wir haben ja schon unsere Tochter Zoe, war es einfach unbeschreiblich.

SPORT1: Die Coronakrise trifft auch den Dartssport hart. Was vermissen Sie aktuell am meisten?

Michael van Gerwen: Am meisten vermisse ich es, auf der Bühne zu stehen und mich vor Publikum auf höchstem Level messen zu können. Ich bin ein Profi. Ich weiß, was ich zu tun habe und möchte das zeigen. Es liegt auch in der eigenen Verantwortung, sich in Form zu halten, damit man bereit ist, wenn es wieder losgeht.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Anzeige

SPORT1: Vor zwei Wochen hat in Deutschland die Superleague begonnen. Was wissen Sie über diese Veranstaltung und was denken Sie über Darts ohne Zuschauer?

Michael van Gerwen: Ich habe natürlich davon gehört, gesehen habe ich allerdings nichts davon. Aber ich denke, es ist ein guter Kompromiss, um den Fans und Spielern etwas zu bieten. Einerseits ist es nicht so einfach, ohne Zuschauer zu spielen, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es alle Spieler bei der Superleague gewohnt sind, vor vielen Menschen zu spielen.

Van Gerwen: Clemens ist richtig gut

SPORT1: Gabriel Clemens ist einer der Topfavoriten der Superleague. Sie kennen ihn ebenfalls. Was denken Sie über ihn?

Michael van Gerwen hat es im Alexandra Palace verpasst, Geschichte zu schreiben. Der Niederländer hat seinen vierten WM-Titel im Finale gegen Peter Wright verpasst © Getty Images Hätte er gewonnen, hätten nur noch Phil Taylor (16), Eric Bristow und Raymond van Barneveld (je 5) mehr Weltmeisterschaften auf dem Konto gehabt. In der Premier League ist er nur noch einen Titel von Rekordchamp Phil Taylor (6) entfernt © Getty Images 2017 gelang ihm in einem dramatischen Finale Sieg Nummer 3 (Highlights ab 20 Uhr im TV auf SPORT1). Doch wo ordnet sich van Gerwen unabhängig von der Anzahl an WM-Titeln unter den größten Spielern aller Zeiten ein? SPORT1 zeigt die Rangliste der Pfeile-Legenden © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Picture Alliance/Getty Images/iStock PLATZ 10 – TRINA GULLIVER: Die heute 50-Jährige ist die beste Spielerin aller Zeiten. Sage und schreibe zehn Mal durfte sich die Britin bereits über den Weltmeister-Titel freuen. Zwischen 2001 und 2011 stand sie ununterbrochen jedes Jahr im Finale © Getty Images Anzeige Das "Golden Girl" – so lautet ihr Spitzname – hat sich als Einlaufmusik einen ganz besonderen Song ausgesucht. Die BDO-Spielerin betritt die Darts-Bühnen stets unter den Klängen von "You Sexy Thing" von Hot Chocolate © Getty Images PLATZ 9 – DENNIS PRIESTLEY: Zweimal krönte sich der Brite im Laufe seiner Karriere zum Weltmeister. Er war der erste große Rivale von Legende Phil Taylor und schlug ihn bei der ersten PDC-WM 1994. In den folgenden sechs Jahren stand er noch vier Mal im Finale, verlor jedoch stets gegen den großen Meister © Getty Images Seinen Spitznamen "The Menace - die Nervensäge" - hat er von der bekannten englischen Cartoonfigur Dennis the Menace. Vor seinen Würfen konzentrierte sich Priestley auffallend lange auf sich selbst. 2014 hat er seine PDC-Laufbahn beendet © Getty Images PLATZ 8 - GARY ANDERSON: Trotz seiner bitteren Halbfinal-Niederlage gegen MvG bei der Darts-WM 2019 ist der Schotte bereits jetzt eine Legende. 2015 und 2016 setzte er sich die WM-Krone auf. Zudem gewann er das World Matchplay, die Premier League und die UK Open © Getty Images Anzeige Der "Flying Scotsman", so heißt - in Anlehnung an den "Fliegenden Holländer" - die schnellste Zugverbindung zwischen London und Edinburgh, hat seit langem mit starken Rückenproblemen zu kämpfen. Bis zu seinem Wechsel von der BDO zur PDC kam der begnadete Dartsspieler nach eigenen Angaben fast ohne Training aus © Getty Images PLATZ 7 – MARTIN ADAMS: Wenn einer ein Thema durchzieht, dann Martin Adams. Der Brite hat nicht nur den Spitznamen "Wolfie", er läuft auch mit dem Song "Hungry Like the Wolf" von Duran Duran ein. Im April 2016 erkrankte er an Prostatakrebs und musste bis November pausieren. In den Jahren zuvor mauserte er sich zur BDO-Legende © Getty Images 2007, 2010 und 2011 schnappte er sich den WM-Titel seines Verbandes. Seinen ersten Triumph musste er sich besonders hart erarbeiten. Nach 6:0-Vorsprung glich Joe Mixon zum 6:6 aus, ehe Adams zu seiner Form zurückfand und schließlich gewann © Getty Images PLATZ 6 – JOHN LOWE: In den 70er und 80er Jahren zählte der Brite zu den bekanntesten Spielern seines Landes. Dennoch gelang es ihm nie, an seinem größten Rivalen Eric Bristow vorbeizuziehen. Legendär wurde Lowe am 13. Oktober 1984: Damals gelang ihm als erstem Spieler vor laufenden Kameras ein Neun-Darter © Getty Images Anzeige 1979, 1987 und 1993 holte er den WM-Titel. Neben Phil Taylor ist Lowe der einzige Spieler, der es geschafft hat, in drei unterschiedlichen Jahrzehnten Weltmeister zu werden. 1993 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der PDC © Getty Images PLATZ 5 – JOHN PART: Unter dem Spitznamen "Darth Maple" sorgte der im kanadischen Toronto geborene Part (l.) in der Darts-Welt für Aufsehen. Als erster und bis heute einziger Nichteuropäer gelang es ihm 2003 (gegen Phil Taylor) und 2008, die PDC-Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden. Für die vergangenen vier WMs konnte sich Part aber nicht qualifizieren © Getty Images Bereits 1994 sicherte er sich seinen ersten WM-Titel, damals noch in Diensten der BDO. Besonders beeindruckend war für viele der Walk-on des Kanadiers. Zum musikalischen Thema von Darth Vader aus dem Star-Wars-Film "Das Imperium schlägt zurück" lief Part mit lebensgroßen Figuren des Films ein © Getty Images PLATZ 4 – RAYMOND VAN BARNEVELD: Auch wenn die letzten zwei Weltmeisterschaften mit bitteren Enttäuschungen endeten (Aus in Runde 2 und Aus in Runde 1), blickt "Barney" auf eine glorreiche Laufbahn zurück. Viermal gewann der Niederländer die BDO-WM, 2007 krönte er sich zum Champion der PDC © Getty Images Anzeige Siege beim Grand Slam of Darts, den UK Open, beim World Cup of Darts und der Premier League runden seine Titelsammlung ab. Die Duelle mit Landsmann Michael van Gerwen und Phil Taylor sind legendär. Seine Erstrundenpleite bei der WM 2020 war sein letztes Spiel. Der Angriff aufs Darts-Podium bleibt damit aus © Getty Images PLATZ 3 – ERIC BRISTOW: Er galt als der erste Superstar im Dartssport. Bristow entdeckte und förderte Phil Taylor. Zwischen 1980 und 1986 gewann er fünf WM-Titel und wurde 2005 in die PDC Hall of Fame aufgenommen. Auch er zählt zu den Gründungsmitgliedern der PDC © Getty Images Anfang April 2018 brach der Brite nach einem Premier-League-Abend in Liverpool auf dem Weg zu seinem Auto zusammen und starb kurze Zeit später. Seine Erfolge beim World Matchplay, dem World Masters und den World Championships sind unvergessen © Getty Images PLATZ 2 – MICHAEL VAN GERWEN: Vier Premier-League-Triumphe in Serie (Taylors Rekord eingestellt), Erfolge bei allen Major-Events, drei WM-Triumphe und Rekorde am Fließband - "The Green Machine" legt eine Karriere sondergleichen hin © PDC Darts Anzeige In der 2. Runde der Players Championship Finals gegen Adrian Lewis hatte der Weltranglistenerste zuletzt den 22. Neun-Darter in seiner PDC-Karriere geworfen. Damit zog er mit Phil Taylor gleich. Erst im Oktober hatte er seinen letzten Makel getilgt und nach dem Triumph in der Champions League of Darts jeden großen PDC-Titel mindestens ein Mal gewonnen © Getty Images MvG hat mit nur 30 Jahren schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt (38 Major-Titel). Seine Dominanz beeindruckt. Das WM-Finale 2017 gegen Gary Anderson ging in die Geschichte ein. Gemeinsam schraubten beiden zusammen in gerade einmal zehn Sätzen 42 180er ins Board - Weltrekord. Nun winkt ihm WM-Titel Nummer vier, womit er sich von den dreimaligen Siegern John Lowe, John Part, Martin Adams und Glen Durrant absetzen könnte © Getty Images PLATZ 1 – PHIL TAYLOR: In der Geschichte des Darts gibt es keinen größeren Spieler als Phil "The Power" Taylor. Insgesamt 16 Mal wurde der Engländer Weltmeister - zweimal bei der BDO und 14 Mal bei der PDC. Dazu kommen 16 Siege beim World Matchplay, elf Erfolge beim World Grand Prix und sechs Premier-League-Siege © Getty Images Laut PDC-Angaben hat Taylor insgesamt 185 Titel gewonnen. Im Mai 2010 schrieb er Geschichte, als er im Duell mit James Wade als erster Spieler der Geschichte zwei 9-Darter in einem Spiel warf. Sein letztes Spiel, das WM-Finale 2018, verlor er gegen Rob Cross © Getty Images

Michael van Gerwen: Gabriel Clemens ist ein richtig guter Spieler. Ich kenne ihn sehr gut von der Tour und wir haben viel Spaß miteinander. Sein Spiel wirkt so einfach und er bringt eine Menge Talent mit. Er hat noch ein paar Schwächen, manchmal bräuchte er noch etwas mehr Angriffslust und Power in seinem Spiel. Aber die Art, wie er auftritt und auch schon große Namen geschlagen hat, ist gut für das deutsche Darts.

SPORT1: Ein anderer großer Name in Deutschland ist Nico Kurz. Was halten Sie von ihm und was erwarten Sie von ihm in der Zukunft?

Michael van Gerwen: Er hat noch eine Menge zu lernen. Bei der Weltmeisterschaft war noch alles neu für ihn. Er hat das dort sehr gut gemacht und hat einen starken Wurf. Aber er ist noch am Anfang. In der PDC muss man immer einen Schritt nach dem anderen machen. Egal, ob man wie ich an der Spitze ist oder noch etwas weiter unten, man muss immer dazulernen. Daher hat auch er noch viel zu lernen, aber er ist ein guter Junge und gut für die Darts-Welt.

Insta-Live mit Nico Kurz & Special Guest Sebastian Rode

Anzeige

Van Gerwen: In Deutschland lauern 100 Stars

SPORT1: In der Super League hat Gabriel Clemens die Gruppe A gewonnen. Gruppe B konnte Daniel Klose für sich entscheiden. Sagt Ihnen der Name was?

Michael van Gerwen: Nein, sorry. Von ihm hab ich noch nie gehört. Aber es gibt viele deutsche Dartsspieler, von denen ich noch nie gehört habe. Das Wichtigste ist, dass das deutsche Darts immer größer und besser wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch 100 Stars in Deutschland lauern, die nur noch nicht ihr Talent entdeckt haben. Aber lasst sie ruhig weiter auf der Couch sitzen. Ich will meine Krone noch eine Weile behalten.

Die Erde ist eine Scheibe - zumindest bis zum 1. Januar, dem Tag des Finals bei der Darts-WM 2020. Der legendäre "Alexandra Palace" hat wieder geöffnet - und neben den Stars der Szene folgen auch die Fans dem Ruf. SPORT1 zeigt die besten Bilder der Darts-WM © Getty Images Verrückt und famos zugleich: Diese Dame trägt ihr hübschestes Dress von anno dazumal - und Homer Simpsons Kopf auf der Hand © Getty Images Die Vorhalle des Alexandra Palace ist noch beinahe komplett leer, doch diese beiden Damen haben sich schon eingeschenkt. Wem sie wohl die Daumen drücken? Der Farbe ihrer Kostüme nach zu urteilen vermutlich einem Niederländer © Getty Images Mario, Luigi und Co. sind schon am Ally Pally angekommen. Dann kann das Match ja beginnen © Getty Images Anzeige Wer eine ausgefallene Frisur sucht, der ist beim Darts genau richtig. Hier gibt es genug Anregungen für einen neuen Haarschnitt © Getty Images Und wer den Weg zum Ally Pally nicht findet, der folgt am besten diesen Pylonen © Getty Images Dieser deutsche Darts-Fan fordert: "Raus mit de Viecher!" Was die zahlreichen Tiere im Ally Pally davon halten, ist nicht überliefert - die Zustimmung dürfte sich aber in Grenzen halten © Getty Images Diese Weihnachtsmänner scheinen es besonders eilig zu haben, in den Alexandra Palace zu kommen © Getty Images Anzeige Ihr Kollege ist schon längst da und scheint deutlich entspannter zu sein © Getty Images Wer die Vielfalt der Tierwelt entdecken möchte, der muss in den Ally Pally kommen. Egal, ob Pinguin oder Garnele - alle sind im Darts-Fieber © Getty Images Welches Kostüm darf natürlich auf keinen Fall fehlen? Genau! Die Teletubbies. Die haben es sogar in die erste Reihe geschafft © Getty Images Noch keine Idee, was ihr an Weihnachten anziehen sollt? Im Ally Pally gibt es genug Inspirationen © Getty Images Anzeige Diese Möwe scheint alles ganz besonders gut im Blick zu haben © Getty Images Prost, Captain Jack Sparrow! Mit einem Bier in der Hand kann das nächste Match losgehen © Getty Images Von Schlumpfhausen bis in den Ally Pally. Auch die Schlümpfe lassen sich einen Ausflug nach London nicht nehmen © Getty Images Nächster Halt: Mond. Oder doch lieber Ally Pally? Die Crew des Space Shuttles steuert geradewegs London an © Getty Images Anzeige Weihnachtsmütze auf und Hände in die Luft. Ohne die richtigen Fanartikel ist das Darts-Event doch nur halb so schön © Getty Images Was wäre eine Darts-WM ohne Dartscheiben? Zum Glück sind die Fans bestens vorbereitet © Getty Images So manch ein Fan könnte Glück haben und zwischen den ganzen Zuschauern die ein oder andere exotische Frucht finden © Getty Images Ein kühles Getränk gefällig? Im Ally Pally gibt es auf jeden Fall genug Bier für alle © Getty Images Anzeige Gutes Posing ist alles - denken sich diese lustigen Herrschaften. Ob für den Hähnchen-Mann ein Sitzplatz ausreicht, darf aber bezweifelt werden © Getty Images Ketchup und Senf sind schon mal vorhanden. Dann fehlt ja eigentlich nur noch die Bratwurst © Getty Images Bei diesem Anblick kriegt man doch glatt das Verlangen nach einem frisch zubereiteten Obstsalat © Getty Images Deutlich flotter unterwegs sind diese Fans. Die vier Hobby-Sheriffs haben sogar ihre Pferde mitgebracht. Ob die Tiere Einlass in den Ally Pally erhielten, ist nicht überliefert © Getty Images Anzeige Auch einige Superman-Doubles haben sich auf den Weg nach London gemacht. Was ihr Ziel ist, haben sie sich gleich aufgeschrieben: Bier © Getty Images Als Sumo-Ringer wäre es im typischen Outfit wohl etwas kalt im Ally Pally. Das hält diese Fans aber nicht davon ab, sich trotzdem so zu verkleiden - nur eben ohne nackte Haut © Getty Images Was macht denn Donald Trump im Ally Pally? Der US-Präsident schaut auch reichlich bedöppelt drein - auch wenn er diese Neuigkeit vermutlich als Fake News abtun würde © Getty Images Unter diesem Pferdekostüm befinden sich gleich zwei Darts-Fans. Spätestens bei der Live-Action sollten sich die beiden aber etwas überlegen, sonst sieht der hintere des Duos relativ wenig vom Spektakel im Ally Pally © Getty Images Anzeige Deutlich einfacher hat es sich dieses "Schwein" gemacht. Dank eines Gucklochs kann der Fan jeden Dart verfolgen - und genügend Platz im Kostüm scheint auch zu sein © Getty Images Neben Bier geht es aber bei der Weltmeisterschaft vor allem um den Sport - und auch ein bisschen um die besinnliche Zeit, wie diese geschmückten Darts-Scheiben zeigen © Getty Images Auch der Weihnachtsmann ist zu Gast im Alexandra Palace. Bis zur Bescherung sind es ja noch ein paar Tage hin © Getty Images Ein Pitcher Bier kostet übrigens stolze 22 Pfund (26 Euro). Aber das scheint die meisten Besucher nicht zu stören © Getty Images Anzeige Bei der WM tummelten sich bereits einige englische Nationalspieler wie Dele Alli im Publikum. Diese sechs gehören derzeit aber nicht zum Aufgebot © Getty Images Diese Mönche sind sicherlich nicht frei von jeder Sünde © Getty Images Übrigens: Nachdem bei der letzten WM noch 30 Prozent der Fans aus Deutschland kamen, werden 2019 sogar 35 Prozent deutsche Fans erwartet © Getty Images Egal, ob im Anzug oder im Ugly Christmas Sweater - bei der Darts-WM sind alle Outfits willkommen © Getty Images Anzeige Was ist orange und trägt eine Pylone auf dem Kopf? Natürlich niederländische Darts-Fans, die "Barny Army" ist bei Raymond van Barnevelds letztem Turnier wenig überraschend zahlreich vertreten © Getty Images Von "White Christmas" ist in London selbstverständlich wenig zu spüren. Dieser Weihnachtsmann zieht es daher auch vor, sich die Zeit bis zum Fest beim Darts zu vertreiben © Getty Images Ob diese Horde Pinguine aus dem Londoner Zoo entkommen ist? © Getty Images So sieht das Ganze von innen aus. Bierbänke, feiernde Menschen in Verkleidungen und die riesige Bühne mit dem Darts-Board in der Mitte - perfekte Zutaten für einen tollen Tag beim Darts © Getty Images Anzeige Diese zwei Hühnchen schauen sich vor der Action noch die "Order of Play" an. Wann genau spielt Peter Wright nochmal? © Getty Images Dann wird nochmal Verstärkung für einen langen spaßigen Abend besorgt. Mit Pizza, ... © Getty Images ... Fish & Chips und Bier kann nichts mehr schief gehen © Getty Images Die Fans sind bereit für eine grandiose Weltmeisterschaft: Game on! © Getty Images

SPORT1: Wir haben gehört, Sie wollen in einigen Wochen nach Hannover zu einem besonderen Event reisen. Was erwarten Sie von dem Cinema-Darts, das die Zuschauer per Drive-in verfolgen?

Michael van Gerwen: Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich hoffe, dass viele Menschen kommen. Als Dartsspieler möchte ich vor so vielen Zuschauern wie möglich spielen. Es ist etwas Neues, aber wir müssen neue Wege gehen. Es wird nicht einfach, aber wenn wir nichts ausprobieren, wird sich auch nichts weiterentwickeln.

SPORT1: Und Sie wollen vielleicht auch ein Auto waschen?

Michael van Gerwen: Wir werden einige Fensterscheiben putzen. Es ist ein Spaß und so etwas gehört zu einem Spaß-Event mit dazu. Wir wollen einfach miteinander Lachen und eine gute Zeit haben. Das ist Darts. Einfach mal an nichts anderes denken müssen und Spaß daran zu haben, Darts zu schauen. Das Leben ist zu kurz, um keinen Spaß zu haben.

MvG glaubt an WM im Ally Pally

SPORT1: Glauben Sie, dass eine Weltmeisterschaft im Dezember realistisch ist?

Anzeige

Michael van Gerwen: Ich gehe fest davon aus. Natürlich hängt es davon ab, wie sich die Dinge bis dahin entwickeln. Aber ich wünsche es uns Spielern und allen Fans, dass die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Aber wir haben noch so viele Events davor - sei es die Premier League oder das Matchplay – daher müssen wir abwarten, was die einzelnen Regierungen für Maßnahmen beschließen und dann können wir Schritt für Schritt vorangehen.

Jetzt die Spielewelt von SPORT1 entdecken - hier entlang!

SPORT1: Glauben Sie, dass der Ally Pally ohne Fans Sinn macht?

Michael van Gerwen: Das ist eine schwierige Angelegenheit. Hoffentlich verkündet die PDC bald, wie sie sich entscheidet. Da sind auch noch andere Dinge, die für mich wichtig sind. Wie viel Distanz muss ich zum Beispiel zum Gegner halten?

SPORT1: Bei der vergangenen Weltmeisterschaft unterlagen Sie im Finale Peter Wright. Schmerzt es immer noch?

Michael van Gerwen: Nein. Natürlich hatte ich damit ein bisschen zu kämpfen. Aber ich habe selbst verloren. Niemand anderes trägt die Schuld dafür. Daher muss man dafür sorgen, dass man das nächste Mal besser spielt. Danach bin ich auch zu Winmau als Sponsor gewechselt. Daher war es eine schwere Zeit für mich. Aber man muss schauen, dass es dann wieder bergauf geht. Manchmal gewinnt man und manchmal verliert man. Und jede Niederlage macht einen stärker.

Runder Geburtstag für Darts-Weltmeister Peter Wright: Der Schotte wird am 10. März 50 Jahre alt und und blickt auf eine bewegte Laufbahn zurück, die im Weltmeistertitel 2020 ihren bisherigen Höhepunkt fand. SPORT1 zeigt seine Karriere und seine besten Outfits © Lawrence Lustig/PDC Wright wächst in bitterer Armut auf. Zum Darts-Sport kommt er nur durch ein Geschenk. Im Alter von 13 Jahren erhält er Dartspfeile. Doch weil er sich keine Scheibe leisten kann, wirft er auf mit Zielscheiben bemalte Bäume © Getty Images Mit 17 Jahren zählt er bereits zu den besten Dartsspielern in London und nimmt 1995 an der BDO-WM teil, damals allerdings noch nicht mit seinem Irokesenschnitt © https://www.instagram.com/pdceurope/?hl=de Der sowie seine bunten Outfits werden erst später zu seinem Markenzeichen © Getty Images Anzeige Für jeden Tag bei einem Darts-Turnier entwirft seine Frau Joanne in stundenlanger Arbeit einen neuen Look © Getty Images Erst 2010 wagt er sich erstmals auf die Bühne der PDC-Weltmeisterschaft. In der 1. Runde unterliegt er Michael van Gerwen. Sein Look ist zwar damals schon extravagant, unterscheidet sich aber noch etwas von seinem heutigen Aussehen © Getty Images 2010 steht er erstmals in einem PDC-Finale. Beim sechsten UK Open Qualifier verliert er gegen Phil Taylor. Gegen den zu dieser Zeit quasi unschlagbaren Engländer kassiert Wright auch im WM-Achtelfinale 2011 eine Niederlage © Getty Images Im April 2011 steht "Snakebite" beim European Championship erstmals im Viertelfinale eines Major-Turniers. In diesem muss er sich Simon Whitlock beugen © Getty Images Anzeige Haartechnisch kann er aber schon locker mit dem imposanten Dreadlock-Zopf des Australiers mithalten © Getty Images Gerade zu Beginn seiner Karriere überzeugt der Schotte immer wieder mit seiner langen Mähne © Getty Images Bei der WM 2012 - seiner dritten Teilnahme - strahlt bei Wright allerdings nur sein Outfit. Bereits in der 1. Runde ist für ihn nach einer Niederlage gegen Jelle Klaasen Endstation. Das Jahr 2012 sollte dennoch ein gutes werden © Getty Images In Irland gewinnt er nämlich ein Turnier der Players-Championship-Serie. Es ist sein erster Titel auf der PDC-Tour © Getty Images Anzeige Neben seinen sportlichen Erfolgen fällt "Snakebite" schon früh mit seinen extravaganten Outfits auf, die ihn zum Paradiesvogel des Darts machen. Die Fans hat er damit überzeugt, bei jedem Event wird er von ihnen frenetisch gefeiert © Getty Images Der Schlangenkopf ist dabei fast immer an seiner Seite. Dieser steht für seinen Spitznamen "Snakebite", der von seinem Lieblingsgetränk herrührt © Getty Images Man beachte bei seinem farbenfrohen Modegeschmack, dass Hose und Shirt immer perfekt aufeinander abgestimmt sind © Getty Images Aber nicht nur modisch ist der Schotte extrem extrovertiert, auch seine Emotionen im Spiel lebt der Schotte offen auf der Bühne aus. Ein weiterer Punkt, warum ihn die Fans lieben © Lawrence Lustig/PDC Anzeige Seinen bisherigen sportlichen Höhepunkt - den WM-Titel 2020 im altehrwürdigen Alexandra Palace - feierte er in einem Traum aus Lila. Für die Hose musste sogar die komplette Farbpalette herhalten © Getty Images Wobei die Hose im Vergleich zum Beinkleid aus dem Halbfinale fast schon als dezent zu bezeichnen ist © Getty Images Auch für Scherze ist sich Wright nicht zu schade und kommt in der Weihnachtszeit auch gerne mal mit roter Nikolausnase auf die Bühne © SPORT1 Selbst der Bart lässt sich bisweilen hervorragend als weihnachtliche Dekoration verwenden © Getty Images Anzeige Oder auf der Hose wird gefühlt die komplette Geschichte von Rudolf the Red Nosed Reindeer erzählt © Getty Images Die Bandbreite der Mode- und Haarkreationen bei Wright ist grenzenlos © Getty Images Das schwarze Shirt wirkt schon fast zurückhaltend für Wright, aber mit dem roten Irokesen bildet es einen coolen Kontrast © Getty Images Das funktioniert auch mit einer gelb-schwarzen Frisur © Getty Images Anzeige Dass der Schotte seine Outfits gerne auch untereinander mischt, beweist er mit diesem weißen Polohemd. Während er sich hier für eine Hose mit Bubble-Optik entscheidet... © Lawrence Lustig/PDC ...hat er auch die passende weiße Hose mit grünem und schwarzem Muster © Lawrence Lustig/PDC Manchmal kann er es wohl selbst nicht glauben, welche Schmuckstücke er in seinem Kleiderfundus zu Tage fördert © Lawrence Lustig/PDC Zwar ist Michael van Gerwen "The Green Machine", aber auch Wright steht diese Farbe ausgezeichnet © SPORT1 Anzeige Das Rot nicht gleich Rot ist, beweist er mit diesen beiden Outfits... © Getty Images ...die aber beide für sich selbst sprechen... © Getty Images ...und am Ende ist die Farbe beim Jubel eh unerheblich © Getty Images Auch bei SPORT1-Liveübertragungen zeigt sich "Snakebite" stets von seiner buntesten Seite © SPORT1 Anzeige Aber auch ein Peter Wright muss manchmal bittere Pleiten hinnehmen. Dann leuchtet meist nur noch der Irokese © Getty Images Der dafür dann aber umso schöner und mit unterschiedlichen Motiven an den Seiten © Getty Images Bevor sich Wright auf den Irokesen festlegte, entschied er sich zumeist für Strubbelhaare. Der Farbfantasie waren aber auch damals schon keine Grenzen gesetzt © Getty Images Hier stehen seine Haare wohl sinnbildlich für das Feuer, das in ihm brennt © Getty Images Anzeige Was soll man zu diesem Hemd noch sagen? © Getty Images Und wieder einmal der Schlangenkopf auf der linken Seite © Getty Images Der Irokese wird auch gern mal zum Regenbogen umfunktioniert und harmoniert so noch besser mit dem sonnengelben Shirt © Getty Images Schrill, schriller, dieses Outfit! Das Shirt ist schon ein Traum in bunt, aber dass er sogar die passende Hose dazu hat?! © Getty Images Anzeige So sehen ihn seine Fans am liebsten - quietschebunt und in Jubelpose © Getty Images Und falls doch mal jemand nicht wissen sollte, wie er heißt, hat er es in dezentem Silberglitzer auf dem Rücken stehen © Getty Images Auch türkis kann der Schotte tragen © Getty Images Das Shirt wirkt ziemlich zurückhaltend, aber die Hose macht das mehr als wett © Getty Images Anzeige Grün und Orange.. .auch diese Kombination kann der Paradiesvogel der Darts-Szene tragen © Getty Images Jetzt wird's richtig bunt. Ein pinkes Hemd, dazu ein gelb-schwarzer Irokese und falls das noch nicht reichen sollte, noch eine Wespe dazu © Getty Images Hier scheint nicht nur der Schlangenkopf bissig zu sein. Auch der Irokese erinnert an spitze Zähne © Getty Images © Getty Images Anzeige Manchmal mag es Wright auch blumig © Getty Images Auch ein Blick von hinten lohnt sich © Getty Images Und zum Abschluss nochmal ein farbiges Highlight, das so manchen Friseur zum Jubeln bringt. Wer mitgezählt hat, wird merken: Für jedes Jahr des Jubilaren gibt's ein Outfit © Getty Images

"Ich bin immer hungrig"

SPORT1: Sie sind natürlich immer noch die Nummer eins. Aber wie klingt das Wort Ex-Weltmeister für Sie?

Michael van Gerwen: Ich habe immer noch drei Weltmeistertitel. Dazu habe ich rund 140 PDC-Events gewonnen. Da muss ich mich nicht selbst bemitleiden.

Anzeige

SPORT1: Und Sie sind immer noch hungrig?