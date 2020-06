WWE Backlash 2020 heute Nacht: Match-Card, TV, Live-Stream

Hall of Famer Edge gab bekanntlich beim Royal Rumble im Januar sein Comeback nach neun Jahren Pause, bei WrestleMania trat er dann in einem Last Man Standing Match gegen Orton an (und gewann). Nun treffen beide in einem normalen Match aufeinander, für das die Liga die Erwartungshaltung so hoch wie nur möglich angesetzt hat.

Edge vs. Orton schon aufgezeichnet

McIntyre und Strowman in Titelmatches

Die Matchcard:

WWE Championship: Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley

WWE Universal Championship - Handicap Match: Braun Strowman (c) vs. The Miz und John Morrison

Edge vs. Randy Orton

WWE RAW Women's Championship: Asuka (c) vs. Nia Jax

WWE United States Championship: Apollo Crews (c) vs. Andrade

WWE RAW Tag Team Championship: The Street Profits (c) vs. The Viking Raiders

WWE Women's Tag Team Championship: Bayley und Sasha Banks (c) vs. Alexa Bliss und Nikki Cross vs. The IIconics

Jeff Hardy vs. Sheamus