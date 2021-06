WWE: Nexus-Schocker um John Cena zog Entlassung nach sich

Wade Barrett führte The Nexus bei WWE an

Große Matches gegen John Cena und Randy Orton

Der Nexus-Hype hielt ein halbes Jahr: Cena kam zurück und gewann dann die Fehde gegen die Gruppierung. The Nexus - zwischenzeitlich verstärkt durch Michael McGillycutty ( Curtis Axel, Sohn von "Mr. Perfect" Curt Hennig ) und Husky Harris - löste sich nach und nach auf. Eine zweite Auflage mit CM Punk als neuen Anführer und dem muskulösen Batista-Lookalike Mason Ryan als Vollstrecker (The New Nexus) folgte, hatte bald aber nur noch bedingt mit der Ursprungsidee zu tun.

Daniel Bryan wurde nach Debüt entlassen

Mit dem Ertrag der Nexus-Story waren viele Fans am Ende unzufrieden: So furios sie losging, am Ende verfiel sie in bekannte Muster, der Star blieb Cena, seine Gegenspieler wurden letztlich nicht so konsequent in Szene gesetzt wie wirklich dominierende Gruppierungen wie New World Order (nWo) oder D-Generation X.