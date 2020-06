Bundesliga: Restprogramm im Abstiegskampf von Werder, Mainz, Düsseldorf

Der Abstiegskampf in der Bundesliga schickt sich an, zu einem echten Krimi zu werden.

Robert Lewandowski holte sich bereits in der vergangenen Saison zum vierten Mal die Torjäger-Kanone. Der Stürmer des FC Bayern triumphierte 2018/19 vor Paco Alcácer. Kann der Pole seinen Titel verteidigen? SPORT1 zeigt die besten Knipser der Bundesliga © imago

Die Rheinhessen befinden sich jetzt mit fünf Punkten Abstand auf den Relegationsplatz in einer komfortablen Lage für die nächsten zwei Spieltage. Am kommenden Wochenende können sie gegen den 17. aus Bremen den Klassenerhalt endgültig klar machen.

Für die Bremer wird es durch den Sieg der Mainzer in den letzten beiden Spielen enorm schwer. Sechs Punkte trennt sie von einem Nichtabstiegsplatz. Ein Punkt fehlt den Nordlichtern auf den Relegationsplatz. Am Wochenende müssen sie punkten, wenn sie in der Liga bleiben wollen.