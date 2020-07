Mike Tyson - Evander Holyfield? Rätsel um Comeback

Anzeige

M. van de Flierdt

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson steht vor seinem Comeback. Der Gegner ist bislang nicht bekannt. Nun äußert sich Tyson vielsagend.

Seit längerer Zeit befeuert der frühere Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson die Gerüchte um einen Comeback-Kampf zu wohltätigen Zwecken - in Social-Media-Clips legt der 53-Jährige eine erstaunliche Fitness an den Tag, hinterlässt schon seit längerem den Eindruck, dass seine Rückkehr in den Boxring fix ist.

Wer allerdings gegen die frühere K.o.-Maschine in den Ring klettern wird, ist ein bislang gut gehütetes Geheimnis. Unter anderem haben sich die früheren Champs Shannon Briggs und Evander Holyfield ins Gespräch gebracht. Letzterer wird als naheliegender Gegner besonders heiß gehandelt, erinnert sich doch jeder Boxfan an den legendären WM-Kampf zwischen Tyson und Holyfield 1997, in dessen Verlauf Tyson seinem Gegner ein Stück vom Ohr abbiss.

Tyson jedoch hat sich bis heute nicht auf einen Kontrahenten festgelegt - und sich auf Nachfrage bedeckt gehalten, ob es tatsächlich Holyfield werden wird.

Tyson: Vertrag diese Woche fertig

"Wir haben so viele Jungs, die es mit mir aufnehmen wollen. Wir sind in guten Gesprächen", sagte Tyson im Mai in der Young Money Radio Show. "Ihr werden die Namen nicht fassen können, wenn sie herauskommen. Irgendwann in dieser Woche werden wir den Vertrag fertig haben."

Auf explizite Nachfrage wollte sich Tyson jedoch nicht auf Holyfield festlegen. Es schien gar, als hätte er ihn ausgeschlossen. Die auch hier berichtete Deutung beruhte jedoch auf einem Missverständnis: Der Satz "Egal, wie viel Geld geboten wird, es wird an jemand anderen gehen" bezog sich nicht auf den Zuschlag für Holyfield, sondern darauf, dass der Erlös für wohltätige Zwecke gespendet werden soll.