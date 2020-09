FC Bayern: David-Alaba-Poker in der Berater-Hand von Pinas Zahavi

Neunmal Abitur, dreimal Hauptschule: Der FC Bayern München hat in seinem neuen Jahrbuch die Schulabschlüsse seiner Profis verraten - mit der einen oder anderen Überraschung. Welcher Bayern-Star war gut in der Schule, wer eher nicht so? SPORT1 zeigt die Schulabschlüsse der FCB-Profis © Getty Images