Undertaker: The Last Ride - WWE-Doku entblößt Mythos

Die WWE-Legende offenbarte in einer Doku-Serie der Wrestling-Liga ungeschönt wie nie die reale Person hinter dem mystischen Totengräber-Charakter - und hat ihn an deren Ende offenbar in den Ruhestand geschickt.

Drei Jahre lang hatte sich Mark Calaway, wie der Taker im wahren Leben heißt, seit 2017 von einem Kamerateam hinter den Kulissen begleiten lassen. Das Ergebnis war eine fünfteilige Reihe namens "The Last Ride" (die Analogie zum "Last Dance" von Michael Jordan ist offensichtlich), inzwischen vollständig zu sehen im Web und Smart TV auf dem Streaming-Portal WWE Network .

Ein Mann, ein Mythos: der Undertaker. SPORT1 zeigt seine Karriere in Bildern © SPORT1-Grafik: Paul Haenel/WWE

Bei WrestleMania 36 tritt der Taker mal wieder mit seinem Alter Ego als Biker an - es ist nicht das erste Mal, dass der Undertaker (früheres Kampfgewicht: angeblich 140 Kilo) seinen Look verändert: Im Lauf von fast 30 Jahren WWE-Karriere hat er unzählige Metamorphosen durchgemacht © WWE

So lernten die Fans den Undertaker in den frühen Neunzigern kennen und lieben: Als mystischen Totengräber im Western-Outfit. Anfangs als Bösewicht unterwegs, wurde er 1992 zum Publikumsliebling, indem er sich gegen Jake "The Snake" Roberts (u.) wandte und ihn bei WrestleMania XVII besiegte © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

Seinerzeit immer an des Takers Seite: Manager Paul Bearer - ein Wortspiel mit "palbearer" (Sargträger). Bearer arbeitete tatsächlich einmal in einem Bestattungsunternehmen © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

Gemeinsames Markenzeichen des Duos: Die Urne, die Bearer trug und aus der der Undertaker der Story nach seine übermenschliche Kraft schöpfte. William Moody, Darsteller des Bearer-Charakters, starb 2013 an einem Herzinfarkt © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

Auch mit Maske trat der Undertaker 1995 zwischenzeitlich auf - profaner Grund: eine Knochenverletzung im Gesicht. Der Schutz, den er sich deswegen zulegte, fügte sich gut in seinen Charakter © WWE

Unvergessen: Die Siegesserie des Undertakers bei WrestleMania, der wichtigsten WWE-Show. 1991 begann der "Streak" mit einem Triumph über Jimmy Snuka, 1994 bekam er den massigen King Kong Bundy klein © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

WWF Champion wurde der Undertaker schon recht früh, für kurze Zeit entthronte er 1991 in seiner Bösewichtrolle den legendären Hulk Hogan. Als Publikumsliebling dauerte es etwas länger, bis er zu höchsten Ehren kam: 1997 bei WrestleMania gegen Sycho Sid © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

Eine Spezialität des Undertaker: Die Matches im übergroßen Hell-in-a-Cell-Käfig. Er stand 1997 im allerersten dieser Kämpfe, 12 weitere kamen hinzu. Meistens - wie hier 1999 gegen den Big Bossman - triumphierte der Deadman © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

Mit dem Motorrad enterte der Taker zwischen 2000 und 2004 die WWE-Arenen: Ein Rollenwechsel führte ihn weg vom Totengräber-Gimmick. Er trat stattdessen als Biker auf - wie im wahren Leben © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

Gleich dreimal Gegner des Phenom bei WrestleMania: Triple H. Den heutigen Vizechef der WWE bezwang der Biker-Undertaker 2001 - und später in zwei dramatischen und vielgelobten Matches 2011 und 2012 © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

2003 besiegte der Taker (jetzt mit kurzen Haaren) gleich zwei Gegner: The Big Show und A-Train in einem Handicap Match. Gegen Letzteren führt der Undertaker hier eine Spezialität vor: Das Balancieren über das oberste Ringseil - samt anschließendem Sprunghieb auf den Gegner © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

Das Motorrad blieb ab 2004 wieder in der Garage, bei WrestleMania XX kam der Undertaker als Deadman zurück und besiegte seinen Show-Bruder Kane © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

Der böse Bruder Kane erschien 1997 auf der Bildfläche. Die beiden bekriegten sich viele Jahre lang - wie hier beim Summer Slam 2010 -, versöhnten sich aber auch genauso oft und stiegen als Partner in den Ring, als "Brothers of Destruction" © Imago

Bei WrestleMania 2007 holte sich der Undertaker einmal mehr einen großen Titel: Den World Title gegen Batista - heute auch Filmfans als Haudrauf aus "Guardians of the Galaxy" und dem Bond-Film Spectre bekannt © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved.

Legendär: die beiden Matches gegen Shawn Michaels 2009 und 2010. Die hochklassigen Kämpfe gelten als womöglich beste des Takers überhaupt. Sein kaum minder legendärer Gegner ging nach den beiden Niederlagen in den Ruhestand © Imago

Wenn es darauf ankommt, muss auch ein Mythos mal durch die Luft segeln - beeindruckend für einen 130-Kilo-Mann, der da schon ein gutes Stück über 40 war © Imago

Den Matches mit Michaels folgten die ebenso starken Duelle mit Triple H, die der Taker (nun mit kurzgeschorenen Haaren) ebenfalls beide gewann, das zweite in einem Hell-in-a-Cell-Match und mit Michaels als Gastringrichter. Am Ende lagen sich alle drei erschöpft in den Armen und ließen sich vom Publikum feiern © Imago

2014 dann der Schocker: Nach 21 WrestleMania-Siegen in Folgen behielt sein Gegner Brock Lesnar die Oberhand © Imago

Lesnars Manager Paul Heyman kann sein Glück selbst kaum fassen: Der Sieg seines Schützlings ist der Ritterschlag für den früheren UFC-Champion, aber nicht - wie viele glaubten - das Ende der Taker-Karriere © Imago

Ein Jahr später kam der Undertaker zurück auf die WrestleMania-Bühne und feierte wieder einen Sieg gegen den aufstrebenden Bray Wyatt - der oft mit ihm verglichen wird © Imago

Auch zwei weitere große Matches gegen Lesnar sollte es noch geben - eines ging an den Taker, das letzte aber wieder an seinen Kontrahenten © Getty Images

Bei WrestleMania 33 besiegte der Undertaker Shane McMahon im Hell-in-a-Cell-Käfig, ein Kampf, der vor allem für eine Aktion in Erinnerung blieb © WWE 2016 All Rights Reserved

McMahon sprang vom Dach des Mega-Käfigs auf den Undertaker herunter - verfehlte aber sein Ziel und krachte durch einen Kommentatorentisch. Luftsäcke unter der Konstruktion bremsten den Fall © WWE 2016 All Rights Reserved

2017 verstrickte sich der Undertaker in eine Fehde mit dem aufstrebenden Star Roman Reigns, der ihn beim Royal Rumble eliminierte © WWE 2017 All Rights Reserved

Der Versuch, sich zu rächen, schlug fehl: Bei WrestleMania 33 verlor der Undertaker den Hauptkampf gegen Reigns und ließ hinterher Handschuhe, Mantel und Hut im Ring zurück. Ein deutliches Signal: Ende, Legende - so schien es © WWE 2017 All Rights Reserved

Der gesundheitlich schwer angeschlagene Undertaker fühlte sich aber doch noch fit genug für eine Ehrenrunde. Bei WrestleMania 35 kehrte er zurück und trat gegen Superstar John Cena an. Eine geplante OP mit Einsetzung einer künstlichen Hüfte ist dafür anscheinend auch verschoben worden © WWE 2017 All Rights Reserved

Der Undertaker besiegte Cena schnell und eindeutig - was damit zu tun hatte, dass die Kräfte für ein längeres Match auf hohem Niveau doch nicht mehr ausreichen. Weitere Matches bei großen Shows in Saudi-Arabien und Australien bestätigten den Eindruck © WWE 2018 All Rights Reserved

Ende März 2020 nun eine erneute Verwandlung: Für sein Match bei WrestleMania 36 gab er wieder den "American Bad Ass" anstelle des "Dead Man" - und bekundete nach dem Sieg den Willen, dass das Match sein letztes gewesen sein sollte © WWE

Schon seit Jahren stieg der Undertaker nur noch zu besonderen Anlässen in den Ring. Er gönnte sich immer mehr Freizeit mit Gattin Michelle McCool - selbst ehemalige Wrestlerin © instagram.com/mimicalacool

Politisch ist der Undertaker generell konservativ eingestellt, spendete mehrfach für die Waffenlobby-Organisation NRA und republikanische Politiker. Der Hymnen-Protest in der NFL missfiel ihm - dieses Shirt-Statement mit seiner Tochter sorgte Anfang 2018 für Wirbel im Netz © instagram.com/mimicalacool