Mandy Rose & Otis: Skurriles WWE-Paar, schales Ende

Die Wrestling-Liga hat seit jeher ein Faible für die Inszenierung gegensätzlicher Pärchen - man denke zurück an Kane und Lita , Eddie Guerrero und Chyna oder auch an Ex-Gewichtheber Mark Henry und die rüstige Seniorin Mae Young.

Ebenfalls seit langem ein glückliches Paar: THE MIZ und die langjährige WWE-Diva MARYSE, die in den USA sogar eine gemeinsame Reality-Show ("Miz and Mrs.") haben. Gerade erwartet Maryse ihr zweites Kind von Miz © WWE

Auch der düstere BRAY WYATT (THE FIEND) hat sanfte Seiten: Die Frau an seiner Seite ist Ringsprecherin JOJO OFFERMAN, die beiden haben mittlerweile zwei Kinder © instagram.com/joseann_alexie

Vor den Kameras ist ihre Beziehung "on off", dahinter nicht: Nachdem LANA in gemeinsamen Nachwuchs-Zeiten bei NXT zur Managerin von RUSEV wurde, entwickelte sich mit der Zeit auch eine private Liaison © Getty Images

Lynch und Rollins sind nicht die einzigen WWE-Stars, die verbandelt sind - was kein Wunder ist: Die Wrestler sind meist über 200 Tage im Jahr "on the road", das Privatleben kann da leicht auf der Strecke bleiben - außer man teilt es bei WWE © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Instagram/WWE

WWE will Mandy Rose zum Star machen

Warum das so ist, lässt sich leicht erschließen: Das frühere Fitness-Model, 2017 bei WWE als Kampfgefährtin der kurz darauf jung zurückgetretenen Paige eingeführt, hatte durch sexy Auftritte in den sozialen Medien schon damals viele Blicke auf sich gezogen.

2019 wurde Rose (bürgerlich: Amanda Rose Saccomanno) in einer ersten größeren Story als intrigante Verführerin dargestellt, die einen Keil in die Ehe von Jimmy Uso und Naomi treiben wollte. Ihre Neuerfindung als Sympathin mit einem Herz für den kindlichen Koloss Otis und die Fehde mit Dolph Ziggler und Ex-Partnerin Sonya Deville hatte größeren Erfolg - von dem auch ihr Gegenüber profitierte.

Otis knüpft mit Heavy Machinery an Kult-Duos an

Die beiden knüpften bei WWE direkt an mehrere Kultduos der Vergangenheit an: Von den Anfang der Neunziger populären Bushwhackers übernahmen beide den "Bushwhacker Walk", von Scotty 2 Hotty aus der Kultformation Too Cool kopierte Otis die Breakdance-Aktion "The Worm" als Finisher, die bei ihm aufgrund der etwas anderen Optik "The Caterpillar" (Die Raupe) heißt.

Echter Freund von Mandy Rose hatte weniger Glück

Otis war dabei, sich bei WWE auf hohem Niveau zu etablieren - im Mai 2020 wurde er gar zum "Mr. Money in the Bank" und errang ein Titelmatch gegen den WWE oder Universal Champion. Das ungleiche Pärchen beflügelte sich - bis WWE dann doch auf die Bremse trat.

In einer Fehde mit The Miz verlor Otis im Sommer 2020 sowohl Rose - die laut Story durch Miz' zwielichtige Connections vom SmackDown- in den RAW-Kader transferiert wurde - als auch den Money-in-the-Bank-Koffer. Am Ende eines Matches bei Hell in a Cell, in dem Otis die Titelchance aufs Spiel setzte, verriet ihn Tucker und kostete ihn die Trophäe - die Miz im Jahr darauf erfolgreich gegen Drew McIntyre einlöste.