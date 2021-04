Anzeige

WrestleMania: Diese großen Momente machen heute traurig Diese Mania-Momente machen traurig

So kurios enthüllte WWE die ersten WrestleMania-Details

M. Hoffmann

Hulk Hogan, Bret Hart, der Undertaker und andere WWE-Helden sorgten bei WrestleMania für legendäre Szenen. Manch eine schmeckt aus heutiger Sicht bitter.

Es ist die größte Showkampf-Veranstaltung von WWE, der Super Bowl des Wrestling.

Am Wochenende steigt WrestleMania 37 im Raymond James Stadium von Tampa, nach der coronabedingten Not-Mania im vergangenen Jahr nun auch wieder mit Zuschauern.

Kann die zweitägige Supershow mit dem Hauptkampf zwischen Universal Champion Roman Reigns, Legende Edge und Daniel Bryan an die glorreiche Vergangenheit anknüpfen?

SPORT1 erinnert an die Momente, an denen die Marke WrestleMania sich messen lassen muss, an die denkwürdigsten Auftritte von Hulk Hogan, The Rock, John Cena, dem Undertaker und Co. - aber auch daran, welche dieser Momente aus heutiger Sicht traurig stimmen.

Große Stars, große Kulissen, große Shows: SPORT1 blickt auf die WrestleMania-Hauptkämpfe zurück - und zeigt, was aus den Teilnehmern wurde © WRESTLEMANIA I: HULK HOGAN & MR. T besiegen ROWDY RODDY PIPER & PAUL ORNDORFF. Für die erste WrestleMania 1985 im New Yorker Madison Square Garden setzte die damalige WWF auf Starpower und rekrutierte Schauspieler Mr. T als Gast-Wrestler - sowie Box-Legende Muhammad Ali als Gast-Ringrichter © WWE Mister T, bekannt für seine Rolle als B.A. Baracus in der Kult-Actionserie "The A-Team", sorgte für effektive Cross-Promotion - Hogan spielte im Gegenzug beim A-Team mit © Imago Mister T (eigentlich: Laurence Tureaud) absolvierte noch diverse weitere Auftritte für WWE, 2014 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen, die dort auch ihre Promi-Gaststars verewigt. Tureaud ist heute als Prediger unterwegs, wenn er gerade nicht seinen Kult-Faktor verwertet © WWE Anzeige Auch Piper ist Film- und TV-Fans nicht fremd, neben seiner Wrestler-Karriere war er oft als Schauspieler unterwegs, unter anderem in John Carpenters Alien-Kultfilm "Sie leben" ("I came here to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of bubble gum!") © Imago Bei Wrestling-Fans ist der Kanadier Piper (der im Ring einen Schotten spielte) unvergessen, vor allem wegen seines Charismas und seines Redetalents. War das große Vorbild von Ronda Rousey. Das Hall-of-Fame-Mitglied starb 2015 61-jährig an einem Herzinfarkt © Getty Images Heute eher in Vergessenheit: Der deutschstämmige Muskelberg Paul Orndorff, der zweite Gegenspieler von Hogan und T. Orndorff war in den Achtzigern mal Publikumsliebling und Partner Hogans, mal sein Rivale. Später auch in der Konkurrenzliga WCW als "Mr. Wonderful" eine feste Größe © WWE Nach seiner aktiven Zeit arbeitete Orndorff als Trainer bei WCW, mittlerweile im Ruhestand. 2005 wurde er in die WWE Hall of Fame aufgenommen. 2014 feierte er bei WrestleMania 30 ein kleines Wiedersehen mit Hogan und dem 2018 verstorbenen Interviewer Gene Okerlund © WWE Anzeige WRESTLEMANIA II: HULK HOGAN besiegt KING KONG BUNDY. 1986 stellte die WWF ihrem Topstar Hogan einen gewaltigen Widersacher gegenüber, den als rund 200 Kilo schwer angekündigten Erzschurken mit dem schönen Spitznamen "Walking Condominium" - wandelnde Wohnanlage © WWE Bundy war auch in den Neunzigern nochmal bei der WWF aktiv, 1995 war er WrestleMania-Gegner des Undertaker. Die Namensgleichheit zu Al Bundy ist übrigens kein Zufall: Er war Namenspate der Hauptfigur von "Eine schrecklich nette Familie" und spielte zweimal eine Gastrolle © WWE Bundy (bürgerlich: Christopher Pallies) stand bis 2007 im Ring, bis zuletzt war er immer wieder Attraktion bei Fan-Conventions. Anfang März 2019 wurde er in seinem Haus in New Jersey tot aufgefunden © Getty Images WRESTLEMANIA 3: HULK HOGAN besiegt ANDRE THE GIANT. 1987, bei der bis dahin größten WWF-Show überhaupt, traf Hogan auf einen legendären, weit über das Wrestling hinaus bekannten Hünen: den Franzosen Andre Rousimoff. Die Bilder, wie er Andre zu Boden warf und besiegte, gingen um die Welt © WWE Anzeige Der charismatische Andre war schon vor seinem heute bekanntesten Duell einer der ersten weltbekannten Wrestling-Stars, sein durch einen Tumor bedingter Riesenwuchs machte ihn zu einer einzigartigen Erscheinung, die auch in Hollywood gefragt war - hier etwa in der sehr empfehlenswerten "Braut des Prinzen" © Imago Lebemann Andre, um den sich zahllose Anekdoten ranken (er soll einst 119 Bier in einer Nacht gekippt haben), starb 1993 mit nur 46 Jahren, wurde posthum zum ersten Mitglied der WWE Hall of Fame ernannt. Sein Gesicht wird auch vielen, die nie von ihm gehört haben, bekannt vorkommen ... © Getty Images Ein Foto von Andre war Motiv für "Obey Giant" ("Andre The Giant has a Posse") von Shepard Fairey, eines der berühmtesten Street-Art-Werke aller Zeiten © instagram.com/obeygiant WRESTLEMANIA IV: RANDY SAVAGE besiegt TED DIBIASE. 1988 versuchte es die WWF mit neuen Gesichtern, in einem Turnier um den vakanten WWF World Title besiegte Publikumsliebling Savage (r.) den "Million Dollar Man" Ted DiBiase © WWE Anzeige DiBiase - dessen Charakter als böser Millionär WWE-Boss Vince McMahon sich selbst nachempfand - gilt als einer der besten Wrestling-Bösewichte aller Zeiten, sowohl als aktiver Wrestler wie auch später in den Neunzigern als Manager der "Million Dollar Corporation" © WWE DiBiase, 2010 in die WWE Hall of Fame aufgenommen, wurde nach seiner Karriere christlicher Prediger, zog sogar eine eigene Wrestling-Liga auf, die religiöse Werte vertreten sollte. Sohn Ted Jr. (r.) trat bei WWE in seine Fußstapfen - letztlich weniger erfolgreich © instagram.com/ted_dibiase_jr WRESTLEMANIA V: HULK HOGAN besiegt RANDY SAVAGE. 1989 stand die Show unter dem Motto: "The Mega Powers explode" - die Publikumslieblinge Hogan und Savage hatten sich zerstritten, Hogan holte sich vom böse gewordenen Macho Man den Titel zurück © WWE Der schillernde Savage wurde letztlich nie ein ganz so großer Star wie Hogan, war aber zeitweise zumindest mit am nächsten dran. In den Neunzigern folgte er Hogan zur Konkurrenzliga WCW, wo er bis zu deren Ende 2001 ein Topstar blieb © Imago Anzeige 2011 starb Savage mit 58 Jahren unter dramatischen Umständen: Er erlitt einen Herzinfarkt, als er am Steuer eines Autos saß. Savage hatte eine nicht diagnostizierte Herzkrankheit © Getty Images WRESTLEMANIA VI: THE ULTIMATE WARRIOR besiegt HULK HOGAN. Die Neunziger begannen in der WWF mit einem Knalleffekt. Nach sechs Jahren an der Spitze verlor Hogan erstmals fair und deutlich - gegen den zu seinem Nachfolger aufgebauten Warrior © WWE Der Warrior blieb letztlich nicht lange an der Spitze, es gab Krach hinter den Kulissen und nach einer Steroid-Affäre die Trennung (gefolgt von mehreren kurzen Comebacks, die ebenfalls im Streit endeten). Wegen eines Copyright-Streits mit der WWF ging er so weit, seinen bürgerlichen Namen Jim Hellwig in "Warrior" zu ändern © WWE Der Warrior war eine umstrittene Figur: Er tätigte homophobe Äußerungen, beleidigte einmal sogar den an Krebs erkrankten Ex-Kommentator Bobby Heenan. 2014 schlug er bei seiner Hall-of-Fame-Aufnahme versöhnliche Töne an und gewann Sympathien zurück. Wenige Tage später das Drama: Der Warrior erlitt einen Herzinfarkt und starb © WWE Anzeige WRESTLEMANIA VII: HULK HOGAN besiegt SGT. SLAUGHTER. Auf dem Höhepunkt des Golfkriegs 1991 versuchte die WWF mit einer Kontroverse zu punkten. Sie machte Ex-Soldat Slaughter zum Champ und präsentierte ihn als zum Feind übergelaufenen Sympathisanten des irakischen Diktators Saddam Hussein. Hogan entthronte ihn © WWE Bald darauf war die Welt wieder in Ordnung und Slaughter wieder gut. Bob Remus, wie er wirklich hieß, war tatsächlich Drill-Sergeant bei der Army, im Wrestling-Ring ein bekanntes Gesicht der Achtziger und Neunziger, später auch als fiktiver Commissioner der WWF und Gegenspieler der D-Generation X © WWE Bis heute ist Slaughter WWE in einer Botschafter-Rolle verbunden, SPORT1 traf ihn 2017 bei WrestleMania 33 topfit und in bester Laune an © SPORT1 WRESTLEMANIA VIII: HULK HOGAN besiegt SID JUSTICE. Der nächste Schurke, den Hogan in die Knie zwingen musste: Sid Justice, auch bekannt als Sid Vicious oder (P)Sycho Sid © WWE Anzeige Das Match endete dann mit einem Comeback-Auftritt des Ultimate Warrior, der Hogan half, Sid und Gesinnungsgenosse Papa Shango abzuwehren © WWE WRESTLEMANIA IX: HULK HOGAN besiegt YOKOZUNA. Ein letztes Mal Hogan: 1993 im Caesar's Palace von Las Vegas besiegt der Koloss Yokozuna Champion Bret Hart unfair und fordert dann den herbeieilenden Hogan heraus - um nach wenigen Sekunden bezwungen zu werden © WWE Es war Hogans letzter großer WrestleMania-Auftritt, bevor er zur Konkurrenzliga WCW wechselte und sich dort als böser Hollywood Hogan schließlich neu erfand. Nach dem Ende der WCW war er noch bis 2006 bei WWE aktiv © Getty Images Hogan ist - auch wegen seiner TV- und Filmausflüge - bis heute der bekannteste Wrestler der Welt, er erlebte nach seiner Karriere persönliche Höhen und Tiefen, 2015 wurde ein rassistischer Ausfall publik, für den ihn WWE feuerte und sogar aus ihrer Hall of Fame verbannte. 2018 hob WWE die "Suspendierung" für den reuigen Hulkster wieder auf © Getty Images Anzeige WRESTLEMANIA X: BRET HART besiegt YOKOZUNA. Ein Jahr zuvor noch um den Sieg betrogen, tritt Hart 1994 das Erbe von Hogan an, bezwingt Yokozuna und wird diesmal Champion © WWE Für Yokozuna (eigentlich Rodney Anoa'i und samoanischstämmiger Amerikaner, kein Japaner) war die Niederlage das Ende seiner Herrschaft als böser Champion. Im Jahr 2000 starb der Cousin von Roman Reigns an einem Lungenödem, nachdem sein Übergewicht außer Kontrolle geriet und er über 300 Kilo wog © WWE 2018 All Rights Reserved WRESTLEMANIA XI: LAWRENCE TAYLOR besiegt BAM BAM BIGELOW. 1995 setzte die WWF wieder auf einen Gaststar: NFL-Legende L.T. (l.), zweimaliger Super-Bowl-Sieger mit den New York Giants und einer der besten Linebacker aller Zeiten. Er durfte Bösewicht Bigelow besiegen © WWE Bigelow, für sein Gewicht von um die 160 Kilo ungewohnt beweglich und technisch versiert, gilt als ein Wrestling-Star, dessen Potenzial nie voll ausgeschöpft wurde. Im Jahr 2000 erwies er sich als echter Held, indem er drei Kinder aus einem brennenden Haus rettete. Leider verfiel er den Drogen und starb 2007 45-jährig an einer Überdosis © WWE Anzeige Auch Gaststar Taylor war oft aus nicht-sportlichen Gründen in den Schlagzeilen, hatte jahrelang Drogenprobleme und geriet öfters mit dem Gesetz in Konflikt © Getty Images WRESTLEMANIA XII: SHAWN MICHAELS besiegt BRET HART. 1996 folgte eine erneute Wachablösung an der WWF-Spitze, der aufstrebende "Heartbreak Kid" rang Hart in einem über 60-minütigen "Iron Man Match" nieder und krönte sich erstmals zum Champion © WWE Hart verließ die WWF 1997 unter skandalösen Umständen, bei seinem letzten Match gab es den berühmten und realen "Montreal Screwjob", Boss Vince McMahon ließ ihn gegen die Absprache gegen Michaels verlieren. Im Jahr 2000 musste der "Hitman" seine aktive Karriere wegen einer schweren Kopfverletzung beenden © Getty Images Hart hatte nach seiner Karriere mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, überlebte einen Schlaganfall und eine Prostatakrebs-Erkrankung. 2010 versöhnte er sich mit McMahon, trat seitdem immer mal wieder bei WWE auf © Getty Images Anzeige WRESTLEMANIA 13: THE UNDERTAKER besiegt SYCHO SID. Zum ersten Mal in seiner schon lange erfolgreichen Karriere darf der Undertaker im WrestleMania-Hauptkampf ran und den damals amtierenden Champion entthronen - den vom "Justice" zum "Sycho" umbenannten Sid © WWE Der leicht verquere Charme von Sid Eudy, wie er eigentlich mit vollem Namen heißt, trug ihn zu einer recht erfolgreichen Karriere, Sid hielt in den Neunzigern die wichtigsten Titel von WWF und WCW © WWE 2007, mit fast 50 Jahren, startete Sid sogar noch mal ein Comeback in den Independent-Ligen, 2017 bestritt der passionierte Softball-Spieler sein letztes Match © facebook.com/psychosidpromotions WRESTLEMANIA XIV: STONE COLD STEVE AUSTIN besiegt SHAWN MICHAELS. Die Ära des erfolgreichsten WWE-Stars nach Hulk Hogan beginnt, der Texaner Austin wird erstmals Champion - während der besiegte Michaels wegen Rückenproblemen in den Ruhestand geht. Nicht für immer, wie sich noch zeigen wird © WWE Anzeige WRESTLEMANIA XV: STEVE AUSTIN besiegt THE ROCK. Im Jahr darauf trifft Austin erstmals bei WrestleMania auf The Rock, seinen großen Rivalen in der "Attitude Era". Er besiegt ihn und holt sich den zwischenzeitlich verlorenen Gürtel zurück © WWE WRESTLEMANIA 2000: TRIPLE H besiegt THE ROCK, THE BIG SHOW, MICK FOLEY. Bei der 16. Mania-Auflage fehlt Austin verletzt, in seiner Abwesenheit schreibt Rivale Triple H Geschichte: Er verteidigt seinen Titel gegen drei Gegner - erstmals lacht bei der größten WWF-Show ein Böser zuletzt © WWE Für 2,13-Meter-Mann Big Show war es der erste und einzige Auftritt im Mania-Hauptkampf, er blieb aber für weitere zwei Jahrzehnte eine gut ausgelastete Attraktion © WWE Paul Wight, wie Big Show eigentlich heißt, ist bis heute aktiv, auch wenn seine Auftritte aus gesundheitlichen Gründen seltener werden - 2021 wechselte er überraschend zum Rivalen AEW © Getty Images Anzeige Auch der für seinen Mut, schmerzhaft einzustecken (und auszuteilen) bekannte Foley bekam nur einmal die ganz große WrestleMania-Bühne. Seine Vollzeit-Karriere beendete er kurz darauf, kehrte aber immer wieder für vereinzelte Auftritte in den Ring zurück © WWE Foley, gesundheitlich schwer mitgenommen von seiner Karriere (zuletzt aber nach erfolgreichen Therapiemaßnahmen wieder in besserer Verfassung), war zuletzt bis 2017 als Show-Commissioner der Show Monday Night RAW zu sehen © Getty Images WRESTLEMANIA X-Seven: STEVE AUSTIN besiegt THE ROCK. Denkwürdiges Finale der vielleicht besten WrestleMania überhaupt: Austin besiegt The Rock mit Hilfe seines bisherigen Erzfeinds, WWF-Boss Vince McMahon, und wird böse. Im Nachhinein gilt der Schachzug als Fehler, der Erfolg Austins ließ nach, der der WWF auch © WWE Austin musste seine Karriere 2003 nach einem letzten WrestleMania-Match gegen The Rock wegen Nackenproblemen beenden, trat danach in diversen Filmen und TV-Shows auf, hat heute auch einen Podcast und bestreitet regelmäßig Gastauftritte für WWE. Privat nicht ohne Fehl und Tadel, 2002 wegen häuslicher Gewalt verurteilt © Getty Images Anzeige WRESTLEMANIA X8: TRIPLE H besiegt CHRIS JERICHO. Die erste WrestleMania unter dem neuen Liganamen WWE blieb vor allem für das Duell zwischen The Rock und Rückkehrer Hulk Hogan in Erinnerung, im eigentlichen Hauptkampf entthronte der zum Liebling gewordene Triple H Champion Chris Jericho © WWE Für Jericho blieb der WrestleMania-Hauptkampf eine einmalige Erfahrung, er blieb aber dennoch lange Zeit ein Schlüsselakteur der Liga, auch weil er es schaffte, sich immer wieder neu zu erfinden. 2018 verließ er sie und wurde im Jahr darauf erster Champion von AEW © Getty Images WRESTLEMANIA X9: BROCK LESNAR besiegt KURT ANGLE. 2003 erobert ein aufstrebendes Phänomen die große Wrestling-Bühne: Brock Lesnar besiegt Kurt Angle, Ringer-Olympiasieger 1996, und wird WWE-Champion - ehe er im Jahr darauf WWE überraschend verlässt und versucht, NFL-Profi zu werden © WWE Angle beendete seine WWE-Karriere (schon 2017 mit dem Hall-of-Fame-Einzug belohnt) 2019 mit einem letzten WrestleMania-Match gegen Baron Corbin endgültig © Getty Images Anzeige WRESTLEMANIA XX: CHRIS BENOIT besiegt SHAWN MICHAELS, TRIPLE H. Ein damals bei WWE-Fans viel bejubeltes Bild, das einen bitteren Nachgeschmack hatte. Benoit, über Jahre hinweg einer der besten Wrestler der Liga, wurde 2004 mit dem Gewinn des World Titles belohnt © Getty Images WWE-Champion Eddie Guerrero, der mit Benoit feierte, starb im Jahr darauf an einem Herzinfarkt. Das Leben seines Freundes Benoit geriet unter anderem deshalb aus den Fugen und endete 2007 mit einem Doppelmord: Er tötete Frau Nancy und seinen kleinen Sohn - und erhängte sich anschließend. WWE hat danach alle Spuren Benoits getilgt © Imago WRESTLEMANIA 21: BATISTA besiegt TRIPLE H. 2005 setzt WWE zwei neue Stars in Szene. John Cena besiegt John Bradshaw Layfield und wird erstmals WWE-Champion, Batista schießt mit einem Sieg über Triple H zum World Champion empor © WWE WRESTLEMANIA 22: JOHN CENA besiegt TRIPLE H. 2006 legt sich der "Cerebral Assassin" auch für den zweiten neuen Star hin. Cena verteidigt seinen WWE-Titel gegen den Top-Bösewicht und zementiert so seinen Aufstieg in höchste Sphären © WWE Anzeige WRESTLEMANIA 23: JOHN CENA besiegt SHAWN MICHAELS. Auch im Jahr 2007 thront Cena über allem und ringt "Mr. WrestleMania" nieder. Bei seiner späten Rückkehr in den Main Event stellte Michaels wie immer ein Top-Match auf die Beine, überließ den logischen Sieg aber der Generation nach ihm © WWE WRESTLEMANIA XXIV: THE UNDERTAKER besiegt EDGE. 2008 zur Abwechslung wieder ein Dauerbrenner. Der "Deadman" feierte in seinem 16. Mania-Match seinen 16. Sieg und entthronte World Champion Edge © WWE Ein weiterer WrestleMania-Hautpkampf war Edge - einem der großen Gegenspieler Cenas zu dessen Hochzeit - nicht vergönnt. Der Kanadier musste 2011 seine Karriere aufgrund einer Nackenverletzung abrupt beenden. Anfang 2020 folgte ein überraschendes Comeback, steht 2021 wieder im Mania-Main-Event © Getty Images WRESTLEMANIA XXV: TRIPLE H besiegt RANDY ORTON. "The Game" offenbarte 2009, dass die WWE-Fans weiter mit ihm rechnen mussten. Etwas überraschend verteidigte er seinen WWE-Titel gegen den aufstrebenden Bösewicht Orton © WWE Anzeige WRESTLEMANIA XXVI: THE UNDERTAKER besiegt SHAWN MICHAELS. Passiert im Mania-Hauptkampf selten, aber in dem Fall aus gutem Grund: Es ging um keinen Titel, auf dem Spiel standen die Siegesserie des Undertaker und die Karriere seines Gegners Shawn Michaels. Der Taker siegte - Michaels ging zum zweiten Mal in den Ruhestand © WWE Hobbyjäger Michaels - inzwischen mit kurzen Haaren - arbeitet heute in verantwortlicher Position im WWE-Leistungszentrum und der Talentförderungsliga NXT. 2018 ließ er sich für ein Legendenmatch in Saudi-Arabien einmalig zurück in den Ring locken © Getty Images WRESTLEMANIA XXVII: THE MIZ besiegt JOHN CENA. Auf dem Höhepunkt seiner WWE-Karriere stieg der frühere Reality-Star The Miz (Mike Mizanin) 2010 zum Champion auf - und verteidigte den Gürtel 2011 mit unfairen Mitteln gegen Superstar John Cena © WWE Auf dem Niveau hielt der "A-Lister" sich nicht, aber der charismatische Miz hat sich zumindest in der zweiten WWE-Reihe bis heute gehalten. 2021 kurzzeitig nochmal WWE-Champ © Getty Images Anzeige WRESTLEMANIA XXVIII: THE ROCK besiegt JOHN CENA. Traumduell, Teil 1: The Rock unterbrach seine erfolgreiche Hollywood-Zweitkarriere und ließ sich für ein Match der Topstars zweier Generationen gewinnen. Das etwas überraschende Resultat: The Rock gewann - und es gab Traumduell Teil 2 © WWE WRESTLEMANIA XXIX: JOHN CENA besiegt THE ROCK. Das Rückmatch, diesmal sogar um den von The Rock zwischenzeitlich gewonnenen WWE-Titel - mit dem logischen Resultat: Cena siegte, war wieder Champion - Rock hatte die Fackel weiter gereicht © WWE Über das, was The Rock alias Dwayne Johnson heute macht, muss man nicht viele Worte verlieren: Er ist der Hollywood-Megastar schlechthin © Getty Images Für Cena war das zweite Match gegen The Rock ebenfallls der letzte WrestleMania-Hauptkampf. Auch er ist im Hauptberuf mittlerweile ein gefragter Hollywoood-Schauspiel (2018 erste große Hauptrolle in "Bumblebee"). Kehrt aber immer wieder in den Ring zurück © Getty Images Anzeige WRESTLEMANIA XXX: DANIEL BRYAN besiegt BATISTA, RANDY ORTON. Eigentlich sollte auch diesmal ein Hollywood-Star ein siegreiches Comeback feiern. Doch anstelle von Batista triumphierte Daniel Bryan - von einer Euphoriewelle der Fans in den Main Event und zum Gewinn von WWE und World Title getragen © Imago Bryans Siegerfreude währte nur kurz: Schwere Kopf- und Nackenverletzungen überschatteten seine darauffolgenden beiden Jahre, so dass er 2016 seinen Rücktritt bekanntgab - von dem er 2018 wieder zurücktrat und seitdem wieder für WWE im Ring steht © WWE 2016 All Rights Reserved Batista beschloss bei WrestleMania 35 mit einem letzten Comeback-Match gegen Triple H seine Karriere, konzentriert sich jetzt auf seine Jobs in Hollywood, wo er vor allem dank seiner Rolle als Drax in "Guardians of the Galaxy" nun auch sehr gefragt ist © Getty Images Orton ist WWE dagegen immer treu geblieben, zuletzt mit etwas reduziertem Pensum. Bei den wichtigen Großveranstaltungen ist er jedoch immer da © Getty Images Anzeige WRESTLEMANIA 31: SETH ROLLINS besiegt BROCK LESNAR, ROMAN REIGNS. Auch 2015 brachten die Fans die Planungen durcheinander. Der eigentlich als Sieger über den von seinen NFL- und UFC-Abenteuern zurückgekehrte Lesnar auserkorene Roman Reigns wurde im Vorfeld der Show nicht wie gewünscht angenommen © WWE WWE zog deshalb ein Ass aus dem Ärmel. Money-in-the-Bank-Sieger Seth Rollins löste sein jederzeit einsetzbares Ticket in ein Titelmatch und pinnte Lesnar - hält sich seitdem i Main-Event-Bereich der Liga © WWE WRESTLEMANIA 32: ROMAN REIGNS besiegt TRIPLE H. Triple H alias Paul Levesque - mittlerweile kahl geschoren und fürs Talent-Management zuständiger Vorstand - marschiert 2016 zu seinem bislang letzten WrestleMania-Hauptkampf ein © WWE Gegner ist Roman Reigns, mit dem es WWE trotz anhaltender Buhrufe der Fans diesmal durchzog: Er besiegt Triple H um den WWE-Titel und erklimmt den Gipfel der Liga © WWE Anzeige WRESTLEMANIA 33: ROMAN REIGNS besiegt THE UNDERTAKER. Die nächste Legende musste gegen den "Big Dog" die Waffen strecken. Reigns besiegte unter Buhrufen den mittlerweile über 50 Jahre alten Undertaker und belegte so seine vorher angebrachte Ansage: "This is my yard now" © WWE Die Karriere des Deadman schien nach der Niederlage beendet (wie schon nach seiner ersten gegen Brock Lesnar 2014), doch einmal mehr kam der Taker zurück, auch wenn der Zahn der Zeit spürbar nagte. Seit 2020 wohl endgültig im Ruhestand © WWE 2018 All Rights Reserved WRESTLEMANIA 34: BROCK LESNAR besiegt ROMAN REIGNS. Überraschender Sieger 2018: Universal Champion Lesnar, der eigentlich auf dem Weg zurück zur UFC schien, sich aber doch kurzfristig zu einer Verlängerung bewegen ließ - und Reigns als Nemesis erhalten blieb © WWE Reigns schockte die Fans 2018 mit der Nachricht, dass er an Leukämie erkrankt war. Nach erfolgreich angelaufener Therapie ist er inzwischen wieder zurück © WWE Anzeige WRESTLEMANIA 35: BECKY LYNCH besiegt RONDA ROUSEY, CHARLOTTE FLAIR. Zum ersten Mal stehen die Frauen im Mittelpunkt, nicht zuletzt dank der Starpower der früheren UFC-Queen Rousey © WWE Rousey und Ehemann Travis Browne haben sich nach dem Match ins Privatleben zurückgezogen, wollen eine Familie gründen. Ein Rousey-Comeback ist wahrscheinlich, der Zeitpunkt aber ungewiss © Getty Images Lynch etablierte sich mit dem großen Sieg 2019 als Topstar, hielt den roten RAW-Damentitel über ein Jahr - ehe sie in Babypause ging und Ende 2020 Tochter Roux zur Welt brachte © WWE WRESTLEMANIA 36: DREW MCINTYRE besiegt BROCK LESNAR. Der "Scottish Psychopath" stieg 2020 zum ersten britischen WWE-Champion auf - wegen der Corona-Pandemie ohne jubelnde Zuschauer. In diesem Jahr hat er die Möglichkeit, gegen Bobby Lashley wieder Champ zu werden ©

Mister T! (WRESTLEMANIA I, 1985)

Der junge Promoter Vince McMahon übernimmt zu Beginn der Achtziger die damalige WWF von Vater Vince Sr. - und expandiert mit ihr national und global. Eine wichtige Wegmarke: Er schafft eine jährliche Pay-Per-View-Großveranstaltung, WrestleMania. Für die erste Ausgabe im New Yorker Madison Square Garden bietet er nicht nur seine besten Wrestler auf, sondern auch eine Reihe großer Namen aus Sport- und Showgeschäft: Sängerin Cyndi Lauper, Pianist Liberace, Wrestling-Edelfan Muhammed Ali als Ringrichter des Hauptkampfs - und A-Team-Star Mr. T als einer seiner Teilnehmer.

An der Seite von McMahons Topstar Hulk Hogan - mit dem er schon in Rocky III aufgetreten war - besiegt er den 2015 verstorbenen "Rowdy" Roddy Piper und Paul Orndorff, Hogan übernimmt im Gegenzug eine Gastrolle im A-Team. Ein PR-Coup, der entscheidend dazu beiträgt, WrestleMania, Hogan und die WWF als Pop-Phänomen zu etablieren. Promis, die aktiv im und am Ring mitmischen - Mike Tyson, Floyd Mayweather, Mickey Rourke, Donald Trump (!) - bleiben in den kommenden Jahrzehnten ein Erfolgsrezept von WrestleMania.

Donald Trump, Lewis Hamilton, Mickey Rourke, Muhammed Ali: Wrestling ist nicht nur eine Bühne für Muskelmänner - es lockt auch immer wieder Prominente aus Sport- und Showgeschäft an. SPORT1 blickt auf die verrücktesten Auftritte zurück © SPORT1-Montage/Getty Images Box-Legende Mike Tyson ist ein regelmäßiger Gaststar im Wrestling-Ring: Soeben legte er sich bei der Liga AEW mit Showkampf-Legende Chris Jericho an ... © AEW ... dem er auch schon beim Marktführer WWE begegnet war. Als Tyson Gastmoderator der Show Monday Night RAW war, steckte er sich selbst in ein Match an der Seite von Jericho - wandte sich jedoch gegen ihn und schlug ihn nieder © Der erste Auftritt bei WWE: Tyson war 1998 Gastringrichter im WrestleMania-Hauptkampf zwischen Steve Austin und Shawn Michaels. Er tat zunächst so, als würde er Bösewicht Michaels unterstützen © Getty Images Anzeige Am Ende aber schlug er sich dann doch auf die Seite des Publikumslieblings Austin und sorgte dafür, dass er den Schaukampf fair gewinnen konnte © Getty Images Der andere Tyson passte beim Wrestling definitiv auch gut rein: Klitschko-Bezwinger Tyson Fury tauchte im Oktober 2019 bei SmackDown und RAW auf - und legte sich dort mit Wrestler Braun Strowman an © WWE Die Konfrontation endete in einer Massenkeilerei - ein Showmatch der beiden gab es dann in Saudi-Arabien, Fury gewann es durch Auszählen © WWE Ebenfallspudelwohl fühlte sich Rob Gronkowski (r.) beim Wrestling. Der NFL-Star sicherte sich bei WrestleMania 36 im Frühjahr 2020 gar einen Titel als 24/7 Champion - und hält ihn trotz seines NFL-Comebacks bis heute © SPORT1 Anzeige NBA-Star Enes Kanter von den Boston Celtics absolvierte im September 2019 einen Gastauftritt bei der TV-Show Monday Night RAW, bei dem er kurzzeitig 24/7-Champion R-Truth entthronte und die Fans in New York mit der demonstrativen Enthüllung des Trikots seines aktuellen Klubs verärgerte © WWE Der Auftritt von Kanter (der den Titel schnell wieder an R-Truth verlor) war keine ganz große Überraschung: Kanter ist erklärter Wrestling-Fan - und war privat auch mal liiert mit WWE-Kämpferin Dana Brooke © twitter.com/enes_kanter Apropos NBA: Lonzo Ball, 2017 Draftpick Nummer 2 der L.A. Lakers (M.), schaute kurz danach auch bei Monday Night RAW rein - und brachte auch Großmaul-Papa LaVar (l.) mit. Der ging mit Bösewicht The Miz in den Clinch, wurde aber nicht handgreiflich © WWE 2017 All Rights Reserved Der Auftritt wuchs im Nachhinein noch zu einem kleinen Skandal aus. Lonzos damals 15 Jahre alter Bruder LaMelo (r.) hatte den Papa für alle hörbar mit den Worten "Beat that n.... ass" angefeuert. WWE distanzierte sich vom Bruch des Sprach-Tabus © instagram.com/WWE Anzeige Richtig beherzt warf sich 2009 Dirk Nowitzkis langjähriger Boss Mark Cuban ins Getümmel. Der Besitzer der Dallas Mavericks geriet 2009 bei der Fehde zwischen Superstar John Cena (l.) und Sheamus zwischen die Fronten ... © WWE ... und wurde dabei sogar von Sheamus durch einen Tisch geschleudert © WWE Englands Stürmerstar Wayne Rooney war 2015 bei einer Show der WWE in seinem Heimatland zu Gast - und mischte auch selbst körperlich mit © WWE Bösewicht Wade Barrett bekam nach einem Wortgefecht eine Ohrfeige ab © WWE Anzeige Aus deutscher Sicht natürlich ganz vorn: Tim Wiese. Bei einer Deutschland-Show der WWE trat der frühere Nationalkeeper 2014 auf - offiziell als Gastzeitnehmer für einen Teamkampf © Getty Images Die Bösen in dem Match: Stardust (l.) und Goldust (Cody und Dustin Rhodes) © Getty Images Es kam, wie es kommen musste: Das Glitzer-Duo forderte Wiese heraus © Getty Images Der ließ sich nicht lang bitten und enterte das Seilgeviert. Bevor er aber selbst handgreiflich werden musste... © Getty Images Anzeige ... kamen die Publikumslieblinge Jimmy und Jey Uso zu Hilfe © Getty Images Wiese kam bekanntlich auf den Geschmack: Zwei Jahre später feierte er selbst sein WWE-Kampfdebüt, "The Machine" besiegte in München zusammen mit Cesaro (l.) und Sheamus die Shining Stars und Bo Dallas. Ein sich anbahnender WWE-Deal platzte dann © Getty Images Langjährige SPORT1-Zuschauer werden sich erinnern: Auch Komiker Tom Gerhardt hatte einst einen skurrilen Wrestling-Auftritt. Beim Event Starrcade der Liga WCW war er 1999 als Gastkommentator für das damalige DSF vor Ort und warf dabei auch einen Blick hinter die Kulissen © WWE / SPORT1 Dort verstrickte er sich in eine Auseinandersetzung mit dem deutschen Wrestler Berlyn (Alex Wright), auf deren Höhepunkt er ihm den Auspuff von dessen Auto klaute. Das führte zu einem Match der beiden um den Auspuff bei einer Deutschland-Tour in Oberhausen. Berlyn siegte - schenkte Gerhardt den Auspuff aber dann, als der ihm hinterher bei einer Attacke von The Wall und den Mamalukes zu Hilfe kam © WWE / SPORT1 Anzeige Auch der in den USA hoch anerkannte Satiriker Jon Stewart ("The Today Show") hat ein Wrestling-Faible - und lebte es beim WWE SummerSlam 2015 aus, als er Bösewicht Seth Rollins in dessen Titelmatch gegen John Cena half. Dafür bekam er am Abend darauf das Attitude Adjustment, die Spezialaktion Cenas ab © Getty Images Nochmal ein berühmter Comedian im wohl gelungensten Promi-Gastspiel im Wrestling überhaupt: Der früh verstorbene Andy Kaufmann forderte 1982 Jerry "The King" Lawler zu einem Match heraus und tat hinterher, als ob der ihm den Hals gebrochen hätte. Ein gemeinsamer Auftritt bei Late-Night-Talker David Letterman, bei dem Lawler Kaufman nochmal niederschlug, ist Legende. Der Zoff schien echt, aber alles war Show © Imago Auch schon im Ring fremdgegangen: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Zur Promotion des Grand Prix in Mexiko maß er sich mit dem lateinamerikanischen Superstar Mistico © Getty Images Und das durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten © Getty Images Anzeige Im Film "The Wrestler" begeisterte Mickey Rourke Kinofans und Kritiker, bei seinem eigenen Ausflug in den Ring ging es zünftiger zu. Bei WrestleMania 25 unterstützte er ein Legendenteam um Ric Flair © Getty Images ... und ließ Chris Jericho seine Fäuste spüren. Ein bisschen lasch, wie Wrestlingfreunde bemängelten © Getty Images Auch ein US-Präsident muss seine Konflikte gelegentlich im Ring lösen. Donald Trump trat 2007 zum "Battle of the Billionaires" gegen WWE-Boss Vince McMahon an. Die Klausel: Der Verlierer musste sich die Haare abrasieren lassen © Getty Images Trump selbst musste seinen Anzug dazu nicht abstreifen, er schickte Bobby Lashley vor, der McMahons Schützling Umaga bezwang © Getty Images Anzeige Trumps berühmte Haarpracht blieb also verschont, er konnte stattdessen McMahon eine Glatze rasieren © Getty Images Nichtsdestotrotz musste Trump noch etwas einstecken: Gastringrichter Stone Cold Steve Austin verpasste ihm seine Spezialaktion - den Stone Cold Stunner © Getty Images Bunt und bunt gesellt sich gern: Klar, dass auch NBA-Skandalstar Dennis Rodman einst den Weg in das Revier von Hulk Hogan fand © Getty Images 1998 stieg er mit Hogan in dessen damaliger Liga WCW gegen Diamond Dallas Page und einen anderen NBA-Star in den Ring © Getty Images Anzeige Saubermann Karl Malone bezog Prügel vom sportlich-unterhalterischem Dream Team, das sich in dem Kampf dann auch durchsetzte © Getty Images Auch Boxstars wechseln gern mal den Ring: Floyd Mayweather zum Beispiel © Getty Images 2008 bestritt der Jahrhundertkämpfer ein recht ungleiches Duell gegen den 190-Kilo-Hünen The Big Show © Imago Tatsächlich behielt Mayweather die Oberhand - weil es in dem Kampf keine Regeln gab und er sich mit einem Schlagring behalf © Getty Images Anzeige Sogar im WrestleMania-Hauptkampf stand 1995 NFL-Legende Lawrence Taylor - neben dem Feld auch kein Kind von Traurigkeit. Taylor durfte bei der elften Ausgabe der WWE-Megashow Bösewicht Bam Bam Bigelow besiegen © WWE Eine besondere Beziehung verbindet A-Team-Star Mister T mit dem Wrestling: Die WWE verpflichtete den B.A.-Darsteller für den Hauptkampf ihrer ersten WrestleMania 1985, an der Seite von Hulk Hogan bezwang er Roddy Piper und Paul Orndorff © Imago Hogan und Mister T - schon am Set von Rocky III Kollegen - blieben über Jahrzehnte freundschaftlich verbunden © Getty Images Ein Anblick, der viele Wrestling-Fans bis heute verärgert: Schauspieler David Arquette (r.) wurde 2000 von der Liga WCW als PR-Gag kurz zum World Champion gemacht. Viele empfanden das als Schlag ins Gesicht und Beitrag zum Ende der Liga wenige Zeit später © WWE Anzeige Arquette tat die Idee schließlich selbst leid, als Wrestling-Fan merkte er, dass viele sie als Schlag ins Gesicht empfanden. Er spendete seine Gage auch für noble Zwecke, an den gelähmten Darren Drozdov und die Hinterbliebenen der verstorbenen Owen Hart und Brian Pillman. Seit einiger Zeit ist Arquette wieder regelmäßig für kleinere Ligen im Ring zu sehen © Getty Images Auch der größte Boxer und vielleicht größte Sportler aller Zeiten adelte einst das Schaukampfgewerbe: Muhammed Ali trat mehrfach bei der WWF auf ... © Imago ... 1977 in Japan außerdem zu einem Boxer-gegen-Wrestler-Kampf mit Nippon-Legende Antonio Inoki an. Nach Inokis Angaben war der Kampf nicht abgesprochen, sondern real. Er endete unentschieden und war für die Zuschauer eher eine Enttäuschung. Ali und Inoki wurden danach gute Freunde © Imago

Der große Wurf (WRESTLEMANIA III, 1987)

Hulk Hogan prägt in der WWF eine Ära, steht in den Hauptkämpfen von acht der neun ersten WrestleManias. Sein größter: Vor 93.000 Zuschauern im Pontiac Silverdome begegnet er dem jahrelang wohlgepflegten Mythos André The Giant, hebt den angeblich über 200 Kilo schweren Hünen von den Füßen und besiegt ihn. Ein Leckerbissen ist das Match nicht, aber ein voller kommerzieller Erfolg - wer an das Wrestling dieser Zeit denkt, denkt an diesen Moment. André, auch bekannt aus Hollywood-Auftritten in "Conan" und "Die Braut des Prinzen" starb 1993 mit nur 46 Jahren an Herzversagen.

Ultimativer Sieg (WRESTLEMANIA VI, 1990)

Hulk Hogan war mit seinen großen Siegen über André, King Kong Bundy und "Macho Man" Randy Savage der WWF-Star der Achtziger, der Ultimate Warrior soll der der Neunziger werden. In einem groß aufgebauten Duell darf der comicbunte Herausforderer Hogan klar und fair besiegen - als erster Wrestler überhaupt seit Hogans großem Aufstieg. Die Ära des 2014 kurz nach seiner Hall-of-Fame-Aufnahme verstorbenen Warrior bleibt jedoch eine kurze. Gründe dafür: Stunk hinter den Kulissen und ein großer Steroidskandal, in den der Warrior wie auch Hogan verwickelt sind - und der in der WWF so einiges durcheinander bringt.

The Ultimate Warrior (r.) besiegte bei WrestleMania VI Hulk Hogan

Eine neue Stufe (WRESTLEMANIA X, 1994)

Die Jubiläums-WrestleMania ist die erste ohne Hogan, neue Stars erobern die Bühne - nicht zufällig etwas weniger muskulöse als die alten. Bret "The Hitman" Hart gewinnt im Hauptkampf den World Title vom früh verstorbenen Koloss Yokozuna - die Show allerdings stiehlt ein neuartiges Spektakel: das Leitermatch zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels. Vor allem Michaels bleibt mit seinen waghalsigen Flugmanövern in Erinnerung und begründet seinen Ruf als "Mr. WrestleMania" (Die vergessene Skandal-Akte von Shawn Michaels).

Shawn Michaels fliegt bei WrestleMania X auf Razor Ramon herab

Attitude (WRESTLEMANIA 13, 1997)

Die 13 bringt bekanntlich Unglück: Keine WrestleMania hat weniger Pay-Per-View-Zuschauer, zum ersten und einzigen Mal ist sie nicht mal ausverkauft. Die Konkurrenzliga World Championship Wrestling (WCW) hat ihr Hogan und viele Stars abspenstig gemacht und ist in der Zuschauergunst vorbeigezogen, die WWF in ihrer schwersten Krise. Doch an ihrem tiefsten Punkt wird der Grundstein für den Wiederaufschwung gelegt.

Der hochklassige Street Fight zwischen Bret Hart und Stone Cold Steve Austin macht letzteren zum Star: Dass der blutig geprügelte Bösewicht erst bewusstlos werden muss, um von Hart besiegt zu werden, macht ihn zum Publikumsliebling und zum Begründer einer neuen Boom-Zeit - der Attitude-Ära. Das fluchende und Bier trinkende Raubein wird ein Jahr später zum Champion gekrönt, mit Hilfe von Promi-Gastringrichter Mike Tyson.

War es Hulk Hogan, John Cena, The Rock - oder ein anderer? SPORT1 blickt nach dem Tod des langjährigen Titelträgers Pedro Morales zurück auf die wichtigsten WWE-Champions in der Geschichte der Showkampf-Liga - und stellt ein Ranking der 25 Besten auf © Getty Images Kriterium ist dabei nicht die Qualität als Wrestler, auch Länge und Häufigkeit der Regentschaften sind nicht die alleinigen Faktoren - es geht um den Wert und historische Bedeutung, den die WWE, World und Universal Champions auf dieser Position für die Promotion und das Gewerbe hatten © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago PLATZ 25: KURT ANGLE - Ringer-Olympiasieger 1996, überzeugte dann bei WWE als Wrestler und Entertainer. Fünfmal WWE und World Champion, zu seinen besten Zeiten einer der Besten der Welt © Getty Images PLATZ 24: "MANKIND" MICK FOLEY - Stieg in der erfolgreichsten WWE-Zeit, der "Attitude Era", zum unvermuteten Publikumsliebling auf, dreimal Champion - jeweils nur kurz, aber seine großen, knallharten Fehden mit The Rock und Triple H sind unvergessen und halfen seinen Gegnern, zu Topstars zu werden © WWE Anzeige PLATZ 23: THE ULTIMATE WARRIOR - 1990 der Erste, der Hulk Hogan nach dessen jahrelanger Regentschaft als oberster Publikumsliebling fair besiegen durfte. Es blieb bei einer Regentschaft, weil es hinter den Kulissen immer wieder Krach gab. 2014 kurz nach seinem Einzug in die WWE Hall of Fame verstorben © WWE PLATZ 22: RIC FLAIR - In einem ligaübergreifenden Ranking wäre der "Nature Boy" nahe an der 1, wichtiger als seine zwei Regentschaften als WWE-Champion 1992 waren jedoch seine 14 bei NWA und WCW © WWE Network PLATZ 21: DANIEL BRYAN - Seine von den Fans angetriebene Underdog-Story, die ihn bei WrestleMania 30 zum vereinigten WWE und World Title trug, war eine der besten WWE-Geschichten der vergangenen Jahre. Greift nach jahrelanger Verletzungspause nun in fünfter Regentschaft als Bösewicht an © Imago PLATZ 20: CHRIS JERICHO - Vereinigte 2001 WWE und WCW World Title, mit Siegen über The Rock und Steve Austin, insgesamt sechsmaliger Champion, über Jahre hinweg Main Eventer - aber immer etwas im Schatten der ganz großen Namen © Getty Images Anzeige PLATZ 19: BOB BACKLUND - Der profilierte College-Ringer regierte von 1978 bis 1983 fünfeinhalb Jahre als Champion, war aber insgesamt nicht so erfolgreich und prägend wie andere Größen ihrer Zeit. Der letzte (W)WWF-Titelträger vor der Übernahme von Vince McMahon, dem Jüngeren, als neuem Chef - und der Ära Hulk Hogan © WWE In den Neunzigern kehrte Backlund nochmal in die WWF zurück - und stieg in einer neuen Rolle als psychopathischer Bösewicht "Mr. Bob Backlund" mit einem Sieg über Bret Hart noch einmal kurz zum Titelträger auf © WWE PLATZ 18: RANDY ORTON - Über viele Jahre hinweg ein verlässlicher Top-Player bei WWE, mit einer speziellen Aura als reptilienhaft-bedrohlicher "Apex Predator". Kein ganz so großer Star wie Generationsgenosse John Cena, dennoch nicht zu Unrecht insgesamt 13 Mal Champion © Getty Images PLATZ 17: BATISTA - Das muskelbepackte "Animal" kristallisierte sich neben Cena als zweiter großer Fanliebling der Nullerjahre heraus. Insgesamt sechsmal WWE und World Champion, beendete seine Vollzeitkarriere 2010 und ging erfolgreich nach Hollywood © WWE Anzeige PLATZ 16: EDGE - Der "Rated R Superstar" war John Cenas kongenialer Gegenspieler, als der sich als Topstar etablierte. Der Kanadier regierte insgesamt 11 Mal als WWE und World Champion, ehe seine Karriere 2011 von einer Nackenverletzung abrupt gestoppt wurde © Getty Images PLATZ 15: SHAWN MICHAELS - Der "Heartbreak Kid" wurde in den Neunzigern als arroganter Schönling populär, als netter Schönling auf den Champion-Thron gehoben. Unmöglich zu vergessen seine selbst eingesungene Einzugsmusik: "I'm just a sexy boy (sexy bo-oy)…" © WWE Michaels erfüllte als Champion nicht ganz die Erwartungen, während seiner Regentschaft machte die Konkurrenzliga WCW Druck auf die WWF - und erst Michaels' phänomenal erfolgreicher Nachfolger Steve Austin erwies sich als die richtige Antwort © dpa Picture Alliance Michaels musste Ende der Neunziger derweil wegen einer Rückenverletzung seine Karriere beenden. Jahre später kehrte der zuvor skandalbehaftete "Mr. WrestleMania" als geläuterte und gefeierte Legende in den Ring zurück. Trat 2010 als vierfacher Champion ab, ein Mini-Comeback 2018 war eher was für Nostalgiker © Imago Anzeige PLATZ 14: SUPERSTAR BILLY GRAHAM - Historische Regentschaft 1977/78, war als erster Heel (Bösewicht) über einen längeren Zeitraum Champion - fast immer vor ausverkauftem Haus. Sein schillerndes Auftreten war Blaupause für viele Stars nach ihm, auch Hulk Hogan war von ihm inspiriert © WWE PLATZ 13: PEDRO MORALES - Der im Februar 2019 vestorbene Puertoricaner hielt den Titel zwischen 1971 und 1973 fast drei Jahre lang durchgehend, seine Auftritte im Madison Square Garden waren meistens ausverkauft. Hoch respektierter Publikumsliebling und Wegbereiter für zahlreiche lateinamerikanische Stars nach ihm © WWE PLATZ 12: THE UNDERTAKER - Seit 1990 aktiv, der langlebigste Mythos der Liga, berühmt für seine Gänsehaut-Auftritte und seine einzigartige WrestleMania-Siegesserie © Imago Im GOAT-Ranking der Champions dennoch nicht ganz weit vorn, weil seine sieben alles in allem recht kurzen Titelregentschaften nicht der wesentliche Faktor seiner Karriere waren. War als Champ nie der Bannerträger wie Hogan oder Cena. Musste er auch nicht sein, um auf seine Weise zur Legende zu werden © WWE 2016 All Rights Reserved Anzeige PLATZ 11: CM PUNK - Von 2011 bis 2013 434 Tage lang WWE-Champion, eine für die schnelllebige moderne Ära außerordentlich lange Zeit. Bis heute kultisch verehrt bei Fans, trotz seines geräuschvollen Abgangs 2014 © Getty Images Punk war insgesamt fünfmal Champion und für sich und seine Fans auch eindeutig "The Best in the World". WWE wies ihm dennoch die zweite Geige hinter Cena zu, auch als Champ bestritt er nicht immer die Hauptkämpfe. Zu Recht oder zu Unrecht? Ansichtssache © WWE PLATZ 10: RANDY SAVAGE - Unvergessen: der schillende "Macho Man" und Ehefrau Miss Elizabeth, mittlerweile leider beide verstorben. Savage war in den Achtzigern zweitgrößter Liebling der WWF-Fans hinter Hulk Hogan, löste ihn auch zwischenzeitlich als Champion ab. Er regierte über ein Jahr lang © Imago In den Neunzigern folgte eine weitere Regentschaft mit Ric Flair als Widerpart. Savage ist eine absolute Ikone, die zahllose spätere Stars inspirierte, aus der heutigen Generation ist zum Beispiel Bayley ein Superfan © WWE Anzeige PLATZ 9: BRET "HITMAN" HART - Der hoch respektierte Edel-Techniker und Sonnenbrillen-Verschenker aus Kanada war Mitte der Neunziger das Gesicht der WWF und absoluter Liebling in Deutschland, wo das Wrestling Anfang der Neunziger ebenfalls boomte. In Amerika zündete er aber kommerziell nicht gleichermaßen wie Hogan © Imago PLATZ 8: BROCK LESNAR - Nicht bei allen WWE-Fans populär, weil er seit seinem Comeback 2012 nur noch in Teilzeit auftritt. Dennoch ist Lesnars Beitrag zu WWE hoch einzuschätzen, das "Beast Incarnate" bringt einen X-Faktor mit, den kein anderer hat: Glaubwürdigkeit als echter Fighter © Getty Images Lesnar regierte zwischenzeitlich auch als Schwergewichts-Champion der UFC, die explosive Athletik des Ex-Ringers verleiht seinen Kämpfen eine einzigartige Big-Fight-Aura. Nicht ohne Grund Abo-Champion bei WWE, seit Ende 2018 zum zweiten Mal Universal Champ, vorher viermal WWE-Champion © Getty Images PLATZ 7: ROMAN REIGNS - Zum neuen Star erkoren, nachdem John Cena sich mehr und mehr Richtung Hollywood wandte, stand seit 2015 in jedem WrestleMania-Hauptkampf, ehe er 2018 an Leukämie erkrankte, hielt viermal den WWE und den Universal Title © WWE Anzeige Reigns sorgte (wie vor ihm auch Cena) stets für gespaltene Reaktionen, war dennoch auf dem Weg zum kommerziell erfolgreichsten Star seiner Generation - und dürfte es auch werden, wenn die Gesundheit ein Comeback zulässt © Imago PLATZ 6: TRIPLE H - Heute WWE-Vorstand, über viele Jahre hinweg der meistgehasste Wrestler bei WWE. Hat seinen Job als Gegenspieler von The Rock, Steve Austin und Co. also sehr gut gemacht © WWE Der "Cerebral Assassin" besticht durch Charisma, Intensität und Ringhandwerk der alten Schule, war 14 Mal WWE und World Champion, die zweitmeisten Regentschaften hinter John Cena © WWE 2016 All Rights Reserved PLATZ 5: THE ROCK - Zusammen mit "Stone Cold" Steve Austin der zweite Superstar der boomenden "Attitude Era". Rocky ergänzte Austins eher herben Charme durch Lässigkeit, Witz ... © WWE Anzeige ... und die unvergleichliche Augenbraue © Imago Der zehnmalige Champion unterhielt die Massen so gut, dass ihn die WWE letztlich an Hollywood verlor, wo er ein hochbezahlter und populärer Filmstar wurde. Seine Ringkarriere war für ihn letztlich also nur Zwischenstation - eine enorm erfolgreiche. Feierte später ein Teilzeit-Comeback, um seinen Erben Cena zu veredeln © Imago PLATZ 4: BRUNO SAMMARTINO - Sie nannten ihn "The Living Legend", lange vor seinem Tod 2018. Der Größte seiner Zeit und Halter eines wohl für immer unschlagbaren Rekords: Seine beiden Titelregentschaften zwischen 1963 und 1977 summieren sich auf eine Netto-Laufzeit von unglaublichen 4040 Tagen, somit mehr als 11 Jahren © WWE All Rights Reserved Der Sohn italienischer Einwanderer war ein Idol mit Langzeitwirkung - für Sänger Bruno Mars war er Namenspate. Das einzige, was Sammartinos Vermächtnis leicht einschränkt: Zu seinen Zeiten war die damalige WWWF noch eine Regional-Promotion, kein globales Phänomen © instagram.com/brunomars/ Anzeige PLATZ 3: JOHN CENA - Lange suchte WWE nach dem Ende der "Attitude Era" nach einem Superstar, 2005 fand sie ihn. Als böser weißer Möchtegern-Rapper machte er auf sich aufmerksam ... © WWE ... als Publikumsliebling (wenngleich er als solcher lange polarisierte) wurde er zum legitimen Nachfolger vergangener Helden © Getty Images Cena war 16 Mal WWE und World Champion (Rekordwert bei WWE, ligaübergreifend auf einer Stufe mit Ric Flair), die Liga soll pro Jahr teils über 100 Millionen Dollar allein an seinem Merchandise-Wert verdient haben © WWE Cena ist wie The Rock mittlerweile im Hauptberuf Hollywood-Schauspieler, bei den Ringauftritten, die er noch absolviert, vermarktet ihn WWE mittlerweile als "Greatest Of All Time". SPORT1 meint jedoch: Zwei andere stechen ihn aus © Getty Images Anzeige PLATZ 2: "STONE COLD" STEVE AUSTIN - Ein raues, Bier trinkendes und wild losprügelndes Original aus Texas, das Ende der Neunziger genau das lieferte, was das der bunten und braven Helden müde Publikum sehen wollte © Imago Austin löste 1998 bei WrestleMania Shawn Michaels als Champion ab (Gastringrichter: Mike Tyson) - und war der Auslöser des damaligen Wrestling-Booms, der "Attitude Era". Er half WWE aus einer tiefen Krise, in die sie nach einer Abwanderungswelle zur Konkurrenzliga WCW gerutscht war © Getty Images Als Gegenspieler für Austin setzte sich WWE-Chef Vince McMahon selbst in Szene. Er mimte den bösen Boss, der den ungeliebten Angestellten mit allen Mitteln loswerden wollte - und dafür sogar selbst mit ihm in den Ring stieg. Die Fehde machte die WWF letztlich wieder zur einzigen Macht im US-Wrestling. Sie kaufte die WCW 2001 auf © Getty Images Austin beendete seine Karriere 2003 wegen Nackenproblemen, dennoch: Der Erfolg der fünfjährigen Austin-Ära (sechs Titelregentschaften) war beispiellos, rettete WWE aus existenzieller Not und machte sie wieder zum Marktführer © Getty Images Anzeige PLATZ 1: HULK HOGAN - "Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?" Terry Bollea, ein aus Georgia stammender Amateur-Baseballer und Rock-Bassist, stellte einiges auf den Kopf, als er zu Hulk Hogan wurde - dem Wrestling-Star schlechthin © Imago Die World Wrestling Federation, die Mitte der Achtziger von einer regionalen Liga zum landes- und weltweit operierenden Unternehmen expandierte, setzte auf Hogan als Zugpferd - und setzte richtig: Seine erste, über vier Jahre lange Titelregentschaft 1984 bis 1988 machte WWE zu dem, was sie heute ist © Imago Hogan machte Wrestling zum Popkultur-Phänomen, stand nicht nur im Ring im Mittelpunkt, er spielte im A-Team und diversen mehr oder weniger gelungenen Filmen mit, wurde eine Showgröße - und blieb das auch nach seiner aktiven Karriere © Imago Ein Rassismus-Skandal trübte 2015 sein Image, er flog deswegen für drei Jahre aus der WWE Hall of Fame. Als WWE-Champion und Aushängeschild war er dennoch der Größte aller Zeiten © Getty Images

Der Speer von der Leiter (WRESTLEMANIA X-7, 2001)

Die WWF hat den Konkurrenzkampf mit der WCW gewonnen und sie aufgekauft - und feiert das mit einer WrestleMania, die vielen Fans als beste überhaupt gilt. Höhepunkt 1: das große Duell der beiden Top-Stars Austin und The Rock, an dessen Ende sich Austin mit seinem Erzfeind Vince McMahon verbündet und wieder böse wird. Höhepunkt 2: Das stilbildende TLC-Match zwischen den Dudley Boyz, den Hardy Boyz sowie Edge und Christian, bei denen Leitern, Tische und Stühle deformiert werden. Gipfel des Spektakels: Edge pflückt den viele Meter über dem Ring baumelnden Jeff Hardy mit einem Spear von der Leiter aus der Luft.

Ikone gegen Ikone (WRESTLEMANIA X-8, 2002)

Nach neun Jahren Abwesenheit ist Hogan zurück in der WWF (kurz darauf: WWE) - und auch mit 48 Jahren noch ein Phänomen. Das Publikum bejubelt den Altstar, noch mehr als seinen Gegner The Rock.

Der Star der neuen Generation darf das Match zwar gewinnen, entscheidend aber ist die Erkenntnis: Der Mythos Hogan ist unverwüstlich. Selbst 19 Jahre, einen Rassismus-Skandal und einen Sextape-Prozess später ist festzuhalten: Die Hulkamaniacs bleiben ihrem Helden treu.

Triumph und Tragödie (WRESTLEMANIA XX, 2004)

Zwei Publikumslieblinge auf dem Höhepunkt ihrer Karriere: Chris Benoit gewinnt den World Title, Eddie Guerrero verteidigt den WWE Title, die beiden Freunde und Weggefährten feiern und weinen gemeinsam. Drei Jahre später sind beide tot.

Feueralarm (WRESTLEMANIA 22, 2006)

Wrestler, die von Leitern fliegen und durch Tische krachen, 130-Kilo-Mann Brock Lesnar, der mit einem Rückwärtssalto auf Kurt Angle springt (und daneben fliegt): WrestleMania ist immer auch eine Bühne für waghalsige, extreme und zirkusreife Manöver.

Einen drauf setzen Mick Foley und Edge, als sie in ihrem Duell 2006 einen Tisch in Brand stecken und gemeinsam durch ihn fliegen. Der Sprung durchs Feuer bringt Edge den Sieg und dem für seine teils selbstmörderischen Ringstunts berüchtigten Foley - eigentlich da schon im Ruhestand - mit etwas Verspätung seinen großen WrestleMania-Moment.

Ein letztes "Whooo!" (WRESTLEMANIA XXIV, 2008)

In einem letzten großen Match steht bei WrestleMania die Karriere des 16-maligen World Champions "Nature Boy" Ric Flair auf dem Spiel. Sein Gegner Shawn Michaels beendet die Laufbahn der 58 Jahre alten Legende mit seiner Spezialaktion, der Sweet Chin Music - begleitet von den Worten "I'm sorry, I love you." Was den emotionalen Abschied schmälert: Flair kann es doch noch nicht lassen und steigt noch drei weitere Jahre für kleinere Promotions in den Ring.

Shawn Michaels lässt bei WrestleMania XXIV den geschlagenen Ric Flair zurück

Die Undertaker-Festspiele (WRESTLEMANIA XXV - XXVIII, 2009-2012)

Seit 1990 hat der Undertaker jedes seiner WrestleMania-Matches gewonnen. Die Versuche seiner Kollegen das zu ändern, sorgen für einen Klassiker nach dem anderen. Shawn Michaels scheitert 2009, setzt 2010 in einem weiteren Duell seine Karriere gegen "The Streak" aufs Spiel - und folgt Flair nach einer weiteren Niederlage in den Ruhestand, nicht ohne seinen Legendenstatus mit zwei finalen Top-Matches zementiert zu haben.

In den zwei darauffolgenden Jahren treibt Michaels' Kumpel Triple H den Deadman an seine Grenzen, schafft es aber weder 2011 in einem normalen Match noch 2012 im Hell-in-a-Cell-Käfig mit Michaels als Gastringrichter. 17:0, 18:0, 19:0, 20:0 - nichts scheint die WrestleMania-Serie des Takers erschüttern zu können. Am Ende liegen sich alle drei in den Armen und lassen sich feiern für vier der größten Kämpfe der WWE-Geschichte.

Drei Legenden, vier WrestleMania-Klassiker: Shawn Michaels, Triple H, der Undertaker (v.l.)

Noch ein Generationentreffen (WRESTLEMANIA XXIX, 2013)

Dwayne "The Rock" Johnson wurde vom WWE- zum Hollywood-Superstar, er lässt es sich jedoch nicht nehmen, noch einmal in den Ring zurückzukehren und sich in einer großen Matchserie mit seinem Nachfolger zu messen: Bei der 28. WrestleMania besiegt er John Cena, ein Jahr später darf der sich revanchieren. Es ist bis dato das letzte vollwertige Match des Leinwandhelden und der Ritterschlag für seinen Erben.

21:1 (WRESTLEMANIA XXX, 2014)

Einmal mehr bleibt eine Jubiläums-WrestleMania lange in Erinnerung: Da ist das Märchen des Daniel Bryan, der von der WWE gegen alle Erwartungen zum Champion wird - und eben: das Ende von "The Streak". Nach 21 Siegen in 21 WrestleMania-Matches bekommt Gegner Brock Lesnar die Ehre, die einmalige Siegesserie des Undertaker klar und deutlich mit einem F-5 zu beenden - in einem Match, das wegen einer gefährlichen Kopfverletzung des Takers auf dramatische Weise schief lief.

Brock Lesnar beendet bei WrestleMania XXX die Siegesserie des Undertaker mit dem F5 WWE

WWE-Fan Ellis Mbeh wurde nach der Undertaker-Niederlage zum Kult

Das Match wirkt wie das Ende der großen Undertaker-Karriere, war es aber nicht.

"This is still my yard" (WRESTLEMANIA 33, 2017)

Der Deadman kommt wieder, besiegt 2015 Bray Wyatt und 2016 Shane McMahon, 2017 endet eine vollgepackte Sieben-Stunden-Show (mit Rob Gronkowski, dem Mania-Comeback von Bill Goldberg gegen Brock Lesnar und einem Heiratsantrag von John Cena für Nikki Bella) mit dem nächsten großen Generationenduell: der Undertaker gegen den immer mehr zum Topstar aufgebauten Roman Reigns.

Ein Mann, ein Mythos: der Undertaker. SPORT1 zeigt seine Karriere in Bildern © SPORT1-Grafik: Paul Haenel/WWE Bei WrestleMania 36 tritt der Taker mal wieder mit seinem Alter Ego als Biker an - es ist nicht das erste Mal, dass der Undertaker (früheres Kampfgewicht: angeblich 140 Kilo) seinen Look verändert: Im Lauf von fast 30 Jahren WWE-Karriere hat er unzählige Metamorphosen durchgemacht © WWE So lernten die Fans den Undertaker in den frühen Neunzigern kennen und lieben: Als mystischen Totengräber im Western-Outfit. Anfangs als Bösewicht unterwegs, wurde er 1992 zum Publikumsliebling, indem er sich gegen Jake "The Snake" Roberts (u.) wandte und ihn bei WrestleMania XVII besiegte © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. Seinerzeit immer an des Takers Seite: Manager Paul Bearer - ein Wortspiel mit "palbearer" (Sargträger). Bearer arbeitete tatsächlich einmal in einem Bestattungsunternehmen © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. Anzeige Gemeinsames Markenzeichen des Duos: Die Urne, die Bearer trug und aus der der Undertaker der Story nach seine übermenschliche Kraft schöpfte. William Moody, Darsteller des Bearer-Charakters, starb 2013 an einem Herzinfarkt © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. Auch mit Maske trat der Undertaker 1995 zwischenzeitlich auf - profaner Grund: eine Knochenverletzung im Gesicht. Der Schutz, den er sich deswegen zulegte, fügte sich gut in seinen Charakter © WWE Unvergessen: Die Siegesserie des Undertakers bei WrestleMania, der wichtigsten WWE-Show. 1991 begann der "Streak" mit einem Triumph über Jimmy Snuka, 1994 bekam er den massigen King Kong Bundy klein © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. WWF Champion wurde der Undertaker schon recht früh, für kurze Zeit entthronte er 1991 in seiner Bösewichtrolle den legendären Hulk Hogan. Als Publikumsliebling dauerte es etwas länger, bis er zu höchsten Ehren kam: 1997 bei WrestleMania gegen Sycho Sid © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. Anzeige Eine Spezialität des Undertaker: Die Matches im übergroßen Hell-in-a-Cell-Käfig. Er stand 1997 im allerersten dieser Kämpfe, 12 weitere kamen hinzu. Meistens - wie hier 1999 gegen den Big Bossman - triumphierte der Deadman © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. Mit dem Motorrad enterte der Taker zwischen 2000 und 2004 die WWE-Arenen: Ein Rollenwechsel führte ihn weg vom Totengräber-Gimmick. Er trat stattdessen als Biker auf - wie im wahren Leben © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. Gleich dreimal Gegner des Phenom bei WrestleMania: Triple H. Den heutigen Vizechef der WWE bezwang der Biker-Undertaker 2001 - und später in zwei dramatischen und vielgelobten Matches 2011 und 2012 © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. 2003 besiegte der Taker (jetzt mit kurzen Haaren) gleich zwei Gegner: The Big Show und A-Train in einem Handicap Match. Gegen Letzteren führt der Undertaker hier eine Spezialität vor: Das Balancieren über das oberste Ringseil - samt anschließendem Sprunghieb auf den Gegner © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. Anzeige Das Motorrad blieb ab 2004 wieder in der Garage, bei WrestleMania XX kam der Undertaker als Deadman zurück und besiegte seinen Show-Bruder Kane © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. Der böse Bruder Kane erschien 1997 auf der Bildfläche. Die beiden bekriegten sich viele Jahre lang - wie hier beim Summer Slam 2010 -, versöhnten sich aber auch genauso oft und stiegen als Partner in den Ring, als "Brothers of Destruction" © Imago Bei WrestleMania 2007 holte sich der Undertaker einmal mehr einen großen Titel: Den World Title gegen Batista - heute auch Filmfans als Haudrauf aus "Guardians of the Galaxy" und dem Bond-Film Spectre bekannt © 2015 WWE, Inc. All Rights Reserved. Legendär: die beiden Matches gegen Shawn Michaels 2009 und 2010. Die hochklassigen Kämpfe gelten als womöglich beste des Takers überhaupt. Sein kaum minder legendärer Gegner ging nach den beiden Niederlagen in den Ruhestand © Imago Anzeige Wenn es darauf ankommt, muss auch ein Mythos mal durch die Luft segeln - beeindruckend für einen 130-Kilo-Mann, der da schon ein gutes Stück über 40 war © Imago Den Matches mit Michaels folgten die ebenso starken Duelle mit Triple H, die der Taker (nun mit kurzgeschorenen Haaren) ebenfalls beide gewann, das zweite in einem Hell-in-a-Cell-Match und mit Michaels als Gastringrichter. Am Ende lagen sich alle drei erschöpft in den Armen und ließen sich vom Publikum feiern © Imago 2014 dann der Schocker: Nach 21 WrestleMania-Siegen in Folgen behielt sein Gegner Brock Lesnar die Oberhand © Imago Lesnars Manager Paul Heyman kann sein Glück selbst kaum fassen: Der Sieg seines Schützlings ist der Ritterschlag für den früheren UFC-Champion, aber nicht - wie viele glaubten - das Ende der Taker-Karriere © Imago Anzeige Ein Jahr später kam der Undertaker zurück auf die WrestleMania-Bühne und feierte wieder einen Sieg gegen den aufstrebenden Bray Wyatt - der oft mit ihm verglichen wird © Imago Auch zwei weitere große Matches gegen Lesnar sollte es noch geben - eines ging an den Taker, das letzte aber wieder an seinen Kontrahenten © Getty Images Bei WrestleMania 33 besiegte der Undertaker Shane McMahon im Hell-in-a-Cell-Käfig, ein Kampf, der vor allem für eine Aktion in Erinnerung blieb © WWE 2016 All Rights Reserved McMahon sprang vom Dach des Mega-Käfigs auf den Undertaker herunter - verfehlte aber sein Ziel und krachte durch einen Kommentatorentisch. Luftsäcke unter der Konstruktion bremsten den Fall © WWE Anzeige 2017 verstrickte sich der Undertaker in eine Fehde mit dem aufstrebenden Star Roman Reigns, der ihn beim Royal Rumble eliminierte © WWE 2017 All Rights Reserved Der Versuch, sich zu rächen, schlug fehl: Bei WrestleMania 33 verlor der Undertaker den Hauptkampf gegen Reigns und ließ hinterher Handschuhe, Mantel und Hut im Ring zurück. Ein deutliches Signal: Ende, Legende - so schien es © WWE 2017 All Rights Reserved Der gesundheitlich schwer angeschlagene Undertaker fühlte sich aber doch noch fit genug für eine Ehrenrunde. Bei WrestleMania 35 kehrte er zurück und trat gegen Superstar John Cena an. Eine geplante OP mit Einsetzung einer künstlichen Hüfte ist dafür anscheinend auch verschoben worden © WWE 2017 All Rights Reserved Der Undertaker besiegte Cena schnell und eindeutig - was damit zu tun hatte, dass die Kräfte für ein längeres Match auf hohem Niveau doch nicht mehr ausreichen. Weitere Matches bei großen Shows in Saudi-Arabien und Australien bestätigten den Eindruck © WWE 2018 All Rights Reserved Anzeige Ende März 2020 nun eine erneute Verwandlung: Für sein Match bei WrestleMania 36 gab er wieder den "American Bad Ass" anstelle des "Dead Man" - und bekundete nach dem Sieg den Willen, dass das Match sein letztes gewesen sein sollte © WWE Schon seit Jahren stieg der Undertaker nur noch zu besonderen Anlässen in den Ring. Er gönnte sich immer mehr Freizeit mit Gattin Michelle McCool - selbst ehemalige Wrestlerin © instagram.com/mimicalacool Politisch ist der Undertaker generell konservativ eingestellt, spendete mehrfach für die Waffenlobby-Organisation NRA und republikanische Politiker. Der Hymnen-Protest in der NFL missfiel ihm - dieses Shirt-Statement mit seiner Tochter sorgte Anfang 2018 für Wirbel im Netz © instagram.com/mimicalacool Der Undertaker ist seit 2010 in dritter Ehe mit McCool verheiratet, hat vier Kinder. Seine privaten Leidenschaften neben Wrestling, Waffen und Immobiliengeschäften: Motorräder, Boxen, Mixed Martial Arts und Tierschutz © instagram.com/mimicalacool

"This is still my yard", blafft der Taker dem 20 Jahre jüngeren Reigns entgegen - der fügt ihm am Ende doch seine zweite Niederlage entgegen. Der Undertaker zieht traurig von dannen, lässt Hut und Mantel im Ring zurück, alles sieht nach endgültigem Abschied aus - doch bei WrestleMania 34 kehrt der "Deadman" doch wieder zurück.

Women's Revolution (WRESTLEMANIA 35, 2019)

Hübsches Beiwerk? Das war mal: Im 35. WrestleMania-Jahr krönt WWE die "Women's Revolution" und platziert erstmals die Frauen im Hauptkampf der Show.

Olympiamedaillen-Gewinnerin, UFC-Aushängeschild, WWE-Wrestlerin, Medien-Darling - Superstar: SPORT1 zeigt die Karriere von Multitalent Ronda Rousey in Bildern. Zartbeseitete Seelen sollten das nächste Bild allerdings überspringen... © Getty Images Ronday Rousey hat schon oft ihre Toughness bewiesen, aber eine der härtesten Erfahrungen machte sie nun für Dreharbeiten einer TV-Show. Sie klemmte sich ihren linken Mittelfinger derart heftig in einer Bootstür ein, dass sie ihn fast verloren hätte. Den schrecklichen Anblick teilte sie nun auf Instagram. Unterkriegen lassen, wird sie sich jedoch definitiv nicht © instagram/rondarousey Das nächste Kapitel in Rouseys Leben: Sie will Mutter werden. Nach dem WWE-Jahreshöhepunkt WrestleMania 35 kündigte sie einen "Schwängerungsurlaub" an, sie will mit Ehemann Travis Browne eine Familie gründen - und legt ihre Wrestling-Karriere damit erstmal auf Eis © Getty Images Ronda Rouseys große Karriere als Kampfsportlerin kommt keineswegs überraschend. 2007, bei den panamerikanischen Spielen in Rio de Janeiro gewann Rousey (zweite von links und damals 20 Jahre alt) ihren ersten großen sportlichen Titel: Die Goldmedaille im Judo in der Klasse bis 70 Kilogramm Körpergewicht © Getty Images Anzeige Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking trat Rousey - Tochter der früheren Judo-Weltmeisterin AnnMaria De Mars ebenfalls an. Hier kämpfte sie gegen Anett Meszaros aus Ungarn © Getty Images Am Ende holte sie die Bronzemedaille - musste aber weiterhin kellnern, weil sie mit Judo keineswegs Ihren Lebensunterhalt verdienen konnte. Rousey, die die High School abbrach und erst später einen Bildungsabschluss nachholte, entschied sich, professionelle Mixed-Martial-Arts-Kämpferin zu werden © Getty Images Rousey galt unter Experten als die beste MMA-Kämpferin der Welt. Ihre Spezialität- die Gegnerin durch einen Armhebel zum Aufgeben zu zwingen - brachte ihr den Spitznamen "Arm-Sammlerin" ein © Getty Images Der weltgrößte Verband UFC und sein Präsident Dana White (links) machten Rousey - die selbst nach ihren Kämpfen meist kaum Spuren zeigt - zum Aushängeschild des weiblichen Kampfsports © Getty Images Anzeige Rousey, die schon bei der Konkurrenzliga Strikeforce auf sich aufmerksam machte, wurde 2012 kampflos zum Bantamgewichts-Champion der UFC ernannt und gewann ihren ersten Kampf gegen Liz Carmouche mit dem Armbar - trotz eines im Lauf des Kampfes gebrochenen Kiefers © Getty Images Rousey verteidigte den Titel sechsmal, fast immer blitzschnell in der ersten Runde. Die bemitleidenswerte Cat Zingano wurde 2015 sogar in nur 14 Sekunden mit dem Armbar abgefertigt © Getty Images Die spektakulären Kämpfe und ihr charmantes Auftreten sorgten schnell dafür, dass Rousey auch außerhalb des Octagons die Aufmerksamkeit auf sich zog. Hier posierte Rousey mit Rapper Swizz Beatz © Getty Images Auf dem roten Teppich weiß sich Rousey genauso gut zu präsentieren wie im Ring © Getty Images Anzeige Auch in den großen Talkshows der USA geht Rousey mittlerweile ein und aus. Hier nimmt sie Jimmy Fallon in der "The Tonight Show" in den Armbar © Getty Images Auch auf den Mund gefallen ist Rousey nicht. Nachdem Box-Macho Floyd Mayweather auf die Frage nach seiner Meinung zur toughen Kalifornierin gefragt wurde, antwortete "Money" einfach nur: "Ich weiß nicht, wer sie ist" © Getty Images Rousey rächte sich 2015 bei der Verleihung der ESPY-Awards, bei denen sie und Mayweather jeweils in der Kategorie "Bester Fighter" nominiert waren. In Anspielung auf Mayweathers Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt sagte sie: "Ich frage mich, wie es sich für Floyd anfühlt, einmal selbst von einer Frau geschlagen zu werden" © Getty Images Auch Hollywood rief Rousey - und sie folgte. Sie hatte einen Auftritt im nostalgischen Action-Helden-Spektakel "The Expendables 3" © Getty Images Anzeige ... im 7. Teil der "The Fast and the Furious"-Serie ... © Getty Images ... und "Entourage" © Getty Images Auch bei WWE schaute Rousey schon als UFC-Queen vorbei, knöpfte sich 2015 bei WrestleMania 31 zusammen mit Dwayne "The Rock" Johnson Stephanie McMahon vor. Johnson und Rousey haben dasselbe Management © Imago Die Fans lieben Rousey, weil sie sowohl eine extrem toughe, als auch eine sehr elegante Seite zeigen kann - hier inmitten von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger © Getty Images Anzeige Rouseys Herz gehört allerdings ihm: Travis Browne, selbst UFC-Kämpfer. Die beiden sind seit 2017 verheiratet © Getty Images Ende 2015 erlebte Rousey bei der UFC den ersten Rückschlag: Sie verlor ihren Bantamgewichtstitel in Australien durch K.o. gegen Holly Holm © Getty Images Die Pleite nagte schwer an Rousey: Sie zog sich für eine Weile komplett aus der Öffentlichkeit zurück, in einem Interview mit US-Talkmasterin Ellen DeGeneres gestand sie wenige Monate nach dem Kampf sogar Selbstmordgedanken gehabt zu haben © Getty Images Rousey versuchte sich wieder aufzurappeln - vergeblich: Auch ihr Comeback-Kampf gegen Amanda Nunes Ende 2016 ging in die Hose. Nach weniger als eine Minute war Rousey nach einer Schlagserie technisch k.o. © Getty Images Anzeige Die entzauberte Rousey verließ frustriert die Arena und kam zum Schluss, ihre UFC-Karriere zu beenden © Getty Images Anfang 2018 der Neustart: Rousey unterschrieb bei WWE und feierte ein Überraschungsdebüt beim Royal Rumble 2018 © WWE 2018 All Rights Reserved Die Zweitkarriere war logisch, Rousey ist seit Kindheitstagen Wrestling-Fan, bewunderte die 2015 verstorbene Legende "Rowdy" Roddy Piper, von der sie den Spitznamen und den Schottenkilt übernahm © Getty Images Bei WrestleMania 34 im April 2018 bestreitet Rousey ihr Debütmatch. In einem unterhaltsamen Mixed-Match besiegte sie zusammen mit Kurt Angle Stephanie McMahon und Triple H - und beweist dabei auch gegen ihren männlichen Kontrahenten ihre Power © WWE 2018 All Rights Reserved Anzeige Im Sommer 2018 gewinnt sie beim SummerSlam gegen Alexa Bliss dann auch gleich den RAW-Damentitel - in einem Blitzmatch © WWE Der Höhepunkt von Rouseys WWE-Karriere: Sie steht im April 2019 im ersten Frauen-Hauptkampf der wichtigsten Wrestling-Show WrestleMania, es geht gegen die Vorzeigewrestlerinnen Charlotte Flair (l.) und Becky Lynch © WWE Logisches Ende des Matches: Rousey überlässt den Sieg Lynch, die nun die neue WWE-Regentin ist, während Rousey ein neues "Projekt" in Angriff nimmt © WWE

Ronda Rousey, die durch ihre bei der Kampfsportliga UFC errungene Prominenz großen Anteil daran hatte, trat an gegen Ric Flairs Tochter Charlotte und Becky Lynch, die sich in den Monaten zuvor zur populärsten WWE-Frau hochgekämpft hatte.

Corona-Chaos ohne Fans (WRESTLEMANIA 36, 2020)

WrestleMania-Wahnsinn! Undertaker wirft Gegner vom Dach