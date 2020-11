FAQ: Häufig gestellte Fragen zu SPORT1

Täglich erreichen uns viele Fragen zu unserem Sender, Programm und Unternehmen. Diese Seite beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen für Sie!

SPORT1: Der TV-Sender

Wo kann ich SPORT1 online sehen?

SPORT1 bietet seinen Zuschauern einen 24-Stunden-TV-Stream. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden, was die Welt des Sports betrifft.

Der Stream ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenfrei mit jedem Endgerät (Computer oder Smartphone) empfangbar.

Was kostet SPORT1?

Wie hieß SPORT1 früher?

Aus dem TV-Sender Deutsches Sportfernsehen (DSF) wurde am 11. April 2010 SPORT1. SPORT1 entstand aus dem Zusammenschluss von DSF und SPORT1.de. Die Sport1 Medien AG ist ein international agierendes Medienunternehmen mit Sitz in Ismaning bei München.

SPORT1: Pay-TV-Angebot

Was ist SPORT1+?

Wo läuft SPORT1+?

SPORT1+ ist in Deutschland über folgende Anbieter empfangbar:

In Österreich ist SPORT1+ über A1 Telekom sowie UPC Austria empfangbar, in der Schweiz über UPC Cablecom.

Zudem bieten wir unseren Kunden einen Livestream von SPORT1+ an. Diesen finden sie direkt auf unserer Website .

Was kostet SPORT1+?

Wie kann ich SPORT1 US empfangen?

SPORT1 US ist nicht mehr buchbar. Seit dem 24. Januar 2019 sind die Livestream-Pakete von SPORT1 US und SPORT1+ zusammengelegt und bündeln unter dem Dach von SPORT1+ hochkarätigen nationalen und internationalen Live-Sport.

Was sind eSPORTS1 und eSportsONE?

eSPORTS1 ist seit 24. Januar 2019 der erste lineare TV-Sender für eSports im deutschsprachigen Raum, der über die bekanntesten eSports-Titel wie unter anderem League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Overwatch, Hearthstone oder FIFA 20 berichtet.

Wann fängt der Doppelpass an?

Wo findet der SPORT1 Doppelpass statt?

Der CHECK24 Doppelpass sendet jeden Sonntag live aus dem Studio im Hilton Munich Airport Hotel am Flughafen München. Sie wollen dabei sein, wenn Größen des Fußballgeschäfts, aktuelle Themen und Kontroversen diskutieren?

Wo kann ich die Zusammenfassung der Bundesliga sehen?

SPORT1 zeigt in "Bundesliga Pur" und "Bundesliga Pur - Lunchtime" am Sonntag ab 09:30 Uhr die Zusammenfassungen aller bisher gespielten Partien des jeweiligen Spieltags. Highlights gibt es zudem im CHECK24 Doppelpass zu sehen. Haben Sie eine Sendung verpasst? Aufzeichnungen des CHECK24 Doppelpasses finden Sie in unserem Sendungsarchiv.