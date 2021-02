Die größte Liga in "Counter-Strike: Global Offensive" hat ein neues Zuhause: eSPORTS1 wird die ESL Pro League in den kommenden drei Jahren live übertragen.

Unter dem Dach der neuen ESL Pro Tour finden in diesem Jahr zahlreiche CS:GO-Events statt, darunter auch die ESL Pro League.

In der größten CS:GO-Liga der Welt 24 Teams gegeneinander an. Zunächst finden dabei die Gruppenphasen als regionale Online-Turniere statt, bevor geplant ist, die Play-ins und das große Finale als Offline-Turnier in Europa auszutragen. Dies hängt natürlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.