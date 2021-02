Warum WWE Elimination Chamber in Deutschland No Escape heißt

Elimination Chamber sorgte für Irritation

Auf dem hiesigen Markt hieß die Show daher zunächst weiter "No Way Out", wie die Chamber-Shows bis 2009 auch in den USA hießen, ehe sie in Elimination Chamber umbenannt wurden. Seitdem WWE dann in den USA das Label "No Way Out" für eine andere Show wieder einführte, heißt Elimination Chamber in Deutschland "No Escape" - "Kein Entkommen".