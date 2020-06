Anzeige

NFL: Free Agency 2020 mit Tom Brady, Philip Rivers, Jones, Patriots, Chiefs NFL-Ticker: Megadeal für Prescott

Patrick Mahomes winkt ein neuer Rekordvertrag © Imago

SPORT1

Die spannendste Frage des NFL-Frühjahrs ist beantwortet: Tom Brady hat ein neues Team. Doch auch bei anderen Teams geht es jetzt hoch her. Der SPORT1-Transferticker.

Der NFL-Draft ist gelaufen und auch Tom Brady hat mit den Tampa Bay Buccaneers ein neues Team gefunden.

Dennoch buhlen auch weiterhin große Namen um einen neuen Vertrag. Wer wechselt wohin?

Anzeige

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

SPORT1 hält sie HIER auf dem Laufenden.

Die Top-Meldungen aus der NFL im Überblick:

Prescott unterschreibt Millionendeal

Mahomes winkt Rekorddeal

Packers-Star will für immer bleiben

+++ Prescott unterschreibt neuen Millionendeal +++

Cowboys-Quarterback Dak Prescott hat seinen neuen Vertrag unterschrieben. Der 26-Jährige erhält kommende Saison satte 30,1 Millionen Dollar.

Durch den sogenannten "Franchise Tender" kann Dallas Prescott letztlich zwingen, in der kommenden Spielzeit zu bleiben - nun haben Team und Spieler bis 15. Juli Zeit, eine langfristige Lösung auszuarbeiten.

Mit dem Einjahresvertrag klettert Prescott in der Liste der bestbezahltesten Quarterbacks der NFL nun auf Rang 7. Das Ranking führt Seattles Russell Wilson (35 Millionen Dollar pro Jahr) vor Ben Roethlisberger (34 Millionen) und Aaron Rodgers (33,5 Millionen) an.

Der Dallas Morning News zufolge fordert Prescott einen vierjährigen Kontrakt und will dabei mehr als Jared Goff, Carson Wentz und Russell Wilson verdienen, die ebenfalls einen hoch dotierten Vierjahres-Deal unterschrieben hatten.

In der vergangenen Saison stellte Prescott mit 4902 Passing-Yards und 33 Touchdowns eine neue Karrierebestleistung auf. In die Playoffs konnte er "America's Team" dennoch nicht führen.

Anzeige

+++ Mahomes winkt Rekorddeal +++

Rosige Aussichten für Patrick Mahomes. Der Quarterback der Kansas City Chiefs steht vor einer Vertragsverlängerung - und die dürfte es in sich haben. US-Medien zufolge soll sich der Berater des Spielmachers kürzlich bereits mit den Verantwortlichen der Chiefs zusammengesetzt haben.

Der 24-Jährige, der als jüngster Spieler sowohl MVP als auch Super-Bowl-MVP wurde, winkt als erstem NFL-Spieler ein Vertrag über 200 Millionen US-Dollar.

Dabei dürften die bisherigen QB-Rekorde allesamt gebrochen werden. Bislang liegen die 35 Millionen Dollar pro Jahr für Russell Wilson und das Gesamtvolumen von 110 Millionen Dollar für Jared Goff an der Spitze.

Patrick Mahomes winken allerdings deutlich höhere Summen. Sollte ein neuer Fünfjahresvertrag ein Volumen von mehr als 200 Millionen haben, würde der Spielmacher rund 40 Millionen pro Jahr verdienen. Einzig die Auswirkungen der Coronakrise und eine eventuelle Entscheidung der Liga, das Salary Cap zu verringern, könnten den Kontrakt beeinflussen.

Der Rookie-Vertrag von Mahomes läuft noch bis 2021.

+++ Packers-Star will für immer bleiben +++

In der vergangenen NFL-Saison gelangen Running Back Aaron Jones im Trikot der Green Bay Packers sage und schreibe 19 Touchdowns. Zusammen mit Panthers-Star Christian McCaffrey die meisten aller NFL-Profis.

Nun hat Jones angekündigt, lebenslang in Green Bay bleiben zu wollen, wenn möglich. "Nur weil gerade über einen neuen Vertrag für mich verhandelt wird, ändert das nichts. Ich werde genau so motiviert und mit voller Power weiterarbeiten. Ich vertraue meinen Agenten und den Packers. Ich würde es lieben, für immer bei den Packers zu bleiben. Das ist meine Meinung", sagte der 25-Jährige in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Der Running Back geht kommende Saison in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrages. Laut ESPN haben bereits Gespräche über eine Vertragsverlängerung stattgefunden.

Anzeige

+++ 49ers locken Tight End mit Rekordvertrag +++

Gibt es in der NFL bald den nächsten Rekordvertrag?

Laut Informationen von NBC Sports wollen die San Francisco 49ers den im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag ihres Tight Ends George Kittle unbedingt verlängern und ihm zwischen 12,5 und 15 Millionen US-Dollar bieten. Gelingt dieser Deal, wäre Kittle der bestbezahlte Tight End in der NFL.

In diesem Jahr liegen mit Zach Ertz, Travis Kelce, Hunter Henry und Rob Gronkowski nur vier Tight Ends mit ihrem Cap Hit über zehn Millionen, Eagles-Star Ertz steht mit 12,4 Millionen an der Spitze.

Die 49ers hatten Kittle 2017 in der fünften Runde gedraftet. Innerhalb kürzester Zeit hat er sich zu einem der wichtigsten Spieler im Team von Head Coach Kyle Shanahan entwickelt. So brach er bereits in seiner zweiten Saison den Rekord für den größten Raumgewinn eines Tight Ends innerhalb einer Saison.

+++ Skandalprofi Brown zurück in die NFL? +++

Erhält Antonio Brown eine neue Chance in der NFL?

Wie John Clayton von ESPN Radio berichtet, sind die Seattle Seahawks am Wide Receiver interessiert.

Der 31-Jährige wurde kurz nach seiner Unterschrift bei den New England Patriots und nach einer Reihe von Skandalen im vergangenen September entlassen und wartet seither auf ein neues Team. Zuletzt versuchte er mit einer Entschuldigungstour seinen Ruf zu retten.

Seahawks-Quarterback Russell Wilson soll sich nun für eine Verpflichtung des umstrittenen Profis ausgesprochen haben, um die relativ dünn besetzte Offensive Seattles aufzurüsten. Auch Wilsons Backup Geno Smith, der erst kürzlich einen neuen Vertrag unterschrieben hat, soll eine Zukunft mit Brown befürworten.

Anzeige

Eigentlich sollte sein einziges Spiel für die New England Patriots auch das letzte für Antonio Brown gewesen sein. Nach seiner Entlassung beim NFL-Champions erklärte der Skandalprofi seinen Rücktritt © Getty Images Doch nun offenbar die spektakuläre Wende: Der 31-Jährige steht vor einem Comeback - und zwar bei einem Top-Team: den New Orleans Saints. Zumindest hält er sich zu einem Workout dort auf - ein Engagement scheint wahrscheinlich © Getty Images Es wäre ein echter Hammer - und das nächste Kapitel in der schillernden Laufbahn von Brown. SPORT1 blickt auf seine Karriere © SPORT1-Montage: Getty Images/Instagram/Antonio Brown Brown wächst in schwierigen Verhältnissen auf, seine schulischen Leistungen lassen zu wünschen übrig. Doch die Central Michigan University hat Erbarmen und nimmt ihn 2007 auf © Getty Images Anzeige Brown erhält sogar ein Stipendium. In Michigan lernt er auch seine spätere Fitnesstrainerin Taylor in einem Bibelkreis kennen. Sportlich zeigt er seine Klasse, in drei Jahren in der NCAA gelingen ihm 26 Touchdowns © Getty Images Dennoch muss Brown im NFL-Draft 2010 lange warten. Erst in der sechsten Runde wählen ihn die Pittsburgh Steelers mit dem 195. Pick aus © Getty Images In Pittsburgh kämpft er bereits in seiner ersten Saison um den Titel mit. Die Steelers erreichen den Super Bowl XLV, verlieren aber mit 25:31 gegen Green Bay. Brown (M.) fängt immerhin einen Ball © Getty Images In den folgenden Jahren entwickelt sich der Wide Receiver zu einem der besten auf seiner Position. Nach 16, 69 und 66 Receptions in den ersten drei Jahren fängt Brown ab der Saison 2013/14 regelmäßig über 100 Bälle und erzielt jeweils über 1000 Yards Raumgewinn © Getty Images Anzeige 2016 setzen sich die Steelers im Wild Card Game gegen die Cincinnati Bengals durch. Brown muss aber einen üblen Hit von Vontaze Burfict (l.) einstecken. Wegen einer Gehirnerschütterung verpasst er die Divisional Round, Pittsburgh scheidet gegen Denver aus © Getty Images In der Saison 2016/17 will Brown mit speziell angefertigten Schuhen Box-Legende Muhammad Ali huldigen. Doch während der Partie gegen die Jets wird er von einem Liga-Offiziellen gezwungen, sein Schuhwerk zu wechseln © Getty Images Im Januar 2017 sorgt Brown erstmals für größere Negativschlagzeilen. Nach dem Playoff-Sieg in Kansas City streamt er 17 Minuten lang via Facebook Live aus der Kabine die Rede von Head Coach Mike Tomlin (r.) - inklusive dessen Beleidigungen der Patriots © Getty Images "Es tut mir leid, dass meine Emotionen mit mir durchgegangen sind", zeigt Brown anschließend Reue. Die Strafe folgt intern - und mit der 17:36-Klatsche im AFC Championship Game gegen New England © Getty Images Anzeige Dennoch: Sportlich läuft es für den Mann aus Miami. Er ist der erste Receiver, dem in zwei Spielen einer Saison mindestens 16 Receptions gelingen. Brown stellt zahlreiche weitere NFL-Rekorde auf und wird bis 2019 sieben Mal in den Pro Bowl gewählt © Getty Images Im März 2017 unterschreibt Brown einen neuen Vertrag in Pittsburgh und wird zum damaligen bestbezahlten Receiver der Liga. "Steelers auf Lebenszeit", twittert er: "Ich bin extrem dankbar" © Getty Images 2018 wird Brown eine besondere Ehre zuteil. Spiele-Hersteller EA Sports wählt Brown als Cover-Athleten für das beliebte Footballspiel Madden 19. Aber auch ihn trifft der Madden-Fluch in gewisser Weise © EA Sports Zwar glänzt er in seiner Rolle als Wide Receiver mit 104 Catches für 1297 Yards und 15 Touchdowns - seine sechste Saison in Folge mit über 100 Catches sind sogar NFL-Rekord. Doch besonders das Verhältnis zu Coach Tomlin und Quarterback Ben Roethlisberger verschlechtert sich zunehmend © Getty Images Anzeige Zum finalen Eklat kommt es in der letzten Trainingswoche der Regular Season. Brown wirft in einem Trainingsstreit einen Mitspieler mit einem Ball ab, schwänzt später unentschuldigt das Training und auch das letzte Spiel © Getty Images "Es geht nicht um einen Konflikt, sondern um gegenseitigen Respekt! Er benimmt sich so, als würde ihm hier alles gehören. Als könnte er jeden bloßstellen, auch die Coaches. Die Spieler wissen das, können aber nichts darüber sagen. Es ist ein schmutziges Spiel", schreibt Brown auf die Frage, wie es zum Bruch mit "Big Ben" kommen konnte © Getty Images Am 9. März ziehen die Steelers die Reißleine und beenden die einstige Liebesbeziehung. Für einen Dritt- und einen Fünftrundenpick schickt GM Kevin Golbert Brown zu den Oakland Raiders. Dort geht die Posse um Brown aber erst so richtig los © Getty Images Der Wide Receiver verbringt in Frankreich Zeit in einer Kyotherapie, betritt die Kältekammer jedoch offenbar mit falschem Schuhwerk. Der Fuß erfriert, Brown kämpft seitdem mit riesigen Frostbeulen an den Fußsohlen. Ein Foto davon postet er auf Instagram. Brown verpasst das Trainingscamp © Instagram @ab Anzeige Dazu kommt der wochenlange Helm-Zoff. Browns alter Helm bekommt im Zuge neuer NFL-Regularien keine Zulassung mehr. Statt einen neuen anzunehmen, klagt Brown im August mehrfach gegen die Liga © Getty Images Kurzzeitig scheint Besserung in Sicht. Am 21. August trainiert Brown erstmals mit dem Team, wohl auch wegen eines Ultimatums vom GM Mike Mayock: "Nun sind wir an einem Punkt, an dem wir alle Arten der Linderung dieser Sache ausgeschöpft haben", sagt Mayock über den Helm-Streik © Getty Images Wirbel um Brown gibt es dennoch: Sein ehemaliger Koch verklagt ihn wegen einer ausstehenden Rechnung über mehr als 38.000 Dollar. Brown hatte diesen offenbar gefeuert, weil er einen Fischkopf in den Kühlschrank gepackt hatte, mit dem er eine Suppe kochen wollte. Brown, so heißt es, nahm das als Drohung auf © Getty Images Und der nächste Zoff mit den Raiders lässt auch nicht lange auf sich warten. Brown postet einen Brief vom GM Mayock, in dem eine Strafe von rund 54.000 Dollar wegen verpasster Trainingseinheiten gegen ihn ausgesprochen wird - und beschimpft dabei das Team © Getty Images Anzeige Mayock (l.) und Brown geraten anschließend aneinander. Der Superstar droht laut "ESPN" dem Vorgesetzten mit einem "Schlag ins Gesicht". Eine Suspendierung und eine Strafe durch die Liga stehen im Raum, da Drohungen gegenüber Angestellten untersagt sind © Getty Images Am 6. September gibt es dann die nächste Wende. Brown trainiert, entschuldigt sich laut "ESPN" emotional beim Team und soll beim Saisonauftakt spielen. Dazu veröffentlicht er ein Telefonat mit Headcoach Gruden auf Youtube © Getty Images Nur einen Tag später bittet Brown die Raiders in einem Instagram-Post voller Pathos um seine Entlassung. Diesem Wunsch kommt Oakland nach. Nur wenige Stunden später unterschreibt "Antonio Clown", wie ihn die Oakland-Fans nennen, bei den New England Patriots © Getty Images Dort soll der Receiver seine Klasse zeigen, doch schon bald überschatten Vorwürfe den Start bei seinem neuen Team. Eine Frau wirft dem Passempfänger Vergewaltigung vor ... © Getty Images Anzeige ... die andere behauptet, er habe sich beim Anfertigen eines Portraits vor ihr ausgezogen und sie sexuell belästigt. Zu beiden Vorwürfen schweigt der 31-Jährige - die Patriots indes ziehen die Reißleine © Getty Images Nach nicht einmal zwei Wochen trennen sich die New England Patriots vom Wide Receiver. In einem Statement heißt es: "Wir wissen zu schätzen, dass viele Leute in den letzten elf Tagen hart gearbeitet haben, aber wir sind der Auffassung, dass es besser ist, jetzt getrennte Wege zu gehen." © Getty Images Sein Abgang ist - typisch Brown - skandalträchtig. Anstatt sich leise zu verabschieden, holt er zu einem Rundumschlag gegen die Teambesitzer aus © Getty Images "Diese (Team-)Eigentümer können Verträge auflösen, sie können tun, was sie wollen, wann immer sie wollen. Wir werden sehen, ob die NFLPA sie zur Rechenschaft ziehen wird", greift Brown die Owner an und besteht auf noch ausstehende 40 Millionen Dollar, die ihm von den Raiders und Patriots garantiert sind © Getty Images Anzeige Nicht zuletzt ist mit der Kritik wohl auch Robert Kraft gemeint. Immerhin soll der Patriots-Owner maßgeblich an der Entlassung Browns beteiligt gewesen sein ... © Getty Images Vielleicht kommt es nun aber noch in der Saison 2019/2020 zu einem Wiedersehen mit den Pats. Dieses Schreiben zeigt Brown online - er trainiert bei den New Orleans Saints und steht vor einem Rücktritt vom Rücktritt © Instagram/@ab

Allerdings soll eine Entscheidung frühestens Ende Juli oder August fallen, berichtet ESPN - falls General Manager John Schneider überhaupt mit Brown zusammenarbeiten will.

Auch Josh Gordon, der 2019 fünf Mal für die Seahawks spielte und dann wegen der Einnahme leistungssteigernder Mittel gesperrt wurde, soll wieder ein Thema in Seattle sein, falls die Sperre aufgehoben wird.

Beide Spieler wären allerdings riskante Optionen: Brown steht weiterhin unter Beobachtung der NFL, Gordon hat seit acht Jahren wegen Suchtproblemen keine komplette Saison mehr absolviert und wurde seit 2018 zweimal getradet.

+++ Seahawks greifen bei erfahrenem Running Back zu +++

Die Seattle Seahawks und Running Back Carlos Hyde, der 2019 für die Houston Texans auflief, haben sich auf einen Einjahresvertrag geeinigt. ESPN beruft sich diesbezüglich auf eine nicht näher genannte Quelle.

In der vergangenen Saison stehen für Hyde sechs Touchdowns und einen Karrierehöchstwert von 1.070 Yards bei 245 Läufen zu Buche. Bei den Seahawks herrschte in der Defensive Bedarf, nachdem Chris Carson (Hüfte) und Rashaad Penny (Kreuzbandriss) bis zum Saisonstart ausfallen. Hyde bringt die gewünschte Erfahrung und Zuverlässigkeit mit: Er bestritt alle 16 Spiele im Vorjahr.

Für Hyde ist es der vierte Wechsel in vier Jahren. Vor seiner Station in Texas spielte er für die San Francisco 49ers (2014 bis 2017), die Cleveland Browns und die Jacksonville Jaguars (jeweils 2018).

+++ Ex-Champion findet offenbar neues Team +++

Der frühere Super-Bowl-Sieger Joe Flacco hat nach seiner Entlassung bei den Denver Broncos Mitte März offenbar eine neue Heimat gefunden.

Anzeige

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, schließt sich der Quarterback für ein Jahr den New York Jets an. Dort soll der 35-Jährige ein Grundgehalt in Höhe von 1,5 Millionen Dollar (rund 1,38 Millionen Euro) erhalten.

Flacco war von den Broncos vor die Tür gesetzt worden, nachdem er durch einen Medizincheck gefallen war. Aufgrund einer Nackenverletzung hatte er in der vergangenen Saison nur acht Spiele für das Team aus Colorado absolviert. Seinen größten Erfolg feierte Flacco im Jahr 2013, als er die Baltimore Ravens zum Sieg im Super Bowl führte.

+++ NFL-Rekord winkt! Jets verpflichten Bell-Ersatz +++

Running Back Frank Gore hat noch immer nicht genug. Mit 36 Jahren unterschreibt das NFL-Urgestein bei den New York Jets einen neuen Einjahresvertrag. Das bestätigte sein Agent gegenüber NFL-Network.

Bei den Jets soll Gore vor allem den hoch bezahlten Le'Veon Bell entlasten. Er gilt als einer der zuverlässigsten Running Backs in der NFL-Geschichte. Mit insgesamt 15.347 Rushing Yards belegt er in der ewigen Bestenliste hinter Walter Payton (16.726) und Emmeth Smith (18.355) Platz drei.

Einen Rekord könnte sich Gore bereits in der kommenden Saison schnappen: Zusammen mit Smith steht er bei 226 NFL-Einsätzen. Das bedeutet auf seiner Position die geteilte Spitze im All Time NFL-Ranking. Sollte der langjährige San Francisco 49er in der kommenden Saison von den Jets eingesetzt werden, gehört ihm dieser Rekord alleine.

Der Ballträger lief vergangene Spielzeit für die Buffalo Bills auf, zuvor spielte er ein Jahr lang für die Miami Dolphins. Damit läuft er im dritten Jahr in Folge für ein anderes Team der NFC East auf. Am 14. Mai wird Gore 37 Jahre alt - für einen Running-Back ein biblisches Alter.

+++ Lynch denkt an Seahawks-Rückkehr +++

Marshawn Lynch könnte auch in der kommenden NFL-Saison für die Seattle Seahawks auflaufen.

Der Free Agent bestätigte, dass sein Berater mit den Seahawks Gespräche führe. "Es ist immer ein 'Erwarte das Unerwartete'. Aber alles, was ich bisher weiß, ist, es nicht auszuplaudern. Mein Berater hat mit den Seahawks gesprochen, also werden wir sehen, was passiert. Wenn es funktioniert und ich wieder dorthin gehe, ist das so. Und wenn nicht...ich bin in guter Form. Ich habe also nicht viele Sorgen", sagte Lynch bei Sportscenter.

Anzeige

Der 34-Jährige war Ende der vergangenen Saison zum zweiten Mal aus dem Ruhestand zurückgekehrt und hatte in drei Spielen für Seattle 67 Yards bei 30 Runs gemacht, dabei gelangen ihm vier Touchdowns. Zuvor war er 14 Monate ohne Einsatz gewesen.

Die Seahawks denken laut ESPN darüber nach, neben Starter Chris Carson und Rashaad Penny einen routinierten Running Back zu verpflichten. Das Duo zog sich in der vergangenen Saison Verletzungen zu, Penny könnte nach einer Knie-OP sogar den Saisonstart verpassen.

"Beastmode" Lynch, 2013 Super-Bowl-Champion, würde für eine Unterschrift mindestens das Grundgehalt von 1,05 Millionen Dollar kassieren.

Der Superstar hatte zuletzt in seiner Heimatstadt Oakland Masken mit dem "Beastmode"-Design verteilt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

+++ Letztes Packers-Jahr für Rodgers? +++

Aaron Rodgers könnte die Green Bay Packers eher als gedacht verlassen. Zwar schloss der Quarterback 2018 einen Vier-Jahres-Deal mit der Franchise ab. Jedoch spekuliert NBC Sports jetzt über einen verfrühten Abgang nach der kommenden Saison.

Hintergrund: 2020 steigt Rodgers' Gehalt auf rund 31,5 Millionen US-Dollar, die dem Cap Hit der Packers zur Last fallen, zusammengesetzt aus dem Unterschriften- sowie einem weiteren Bonus. Ein Jahr später steigt es auf 36,3 Millionen. Sprich: Bei einem Trade des Quarterbacks würden sich die Packers vier Millionen Dollar im Roster sparen. Insgesamt hätten sie dann 22 Millionen Dollar für den weiteren Umbruch zur Verfügung.

Allerdings könnte sich die Franchise diese üppige Summe leisten, obwohl sie im April mit Jordan Love den Rodgers-Nachfolger im NFL-Draft gezogen haben - zum Missfallen der Superstars, der sich einen Receiver gewünscht hatte.

Durch das Liga-Abkommen mit der Spielergewerkschaft bekommt Love als 27. gedrafteter Profi ein verhältnismäßig geringes Gehalt. Geld, das für Rodgers geblockt werden würde. Spätestens 2022 wäre Schluss für den heute 36-jährigen Rodgers, mit dem die Packers 2011 den Super Bowl gewannen. Mehr als der Division-Sieg sprang in der Folge dann allerdings nicht mehr heraus.

Anzeige

Superstar Gronkowski zu Brady nach Tampa, einige Steals im Draft und so manche Franchise sorgt nur für Kopfschütteln - wie stark sind die NFL-Team jetzt, da der Kader nach der Talentziehung schon fast fertig ist? SPORT1 macht das Powerranking © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images PLATZ 32 - JACKSONVILLE JAGUARS: Nick Foles, Calais Campbel, AJ Bouye, Marqise Lee - die Jaguars machten vor allem durch prominente Abgänge auf sich aufmerksam. Für 2021 beträgt der Cap Space 100 Mio. Dollar. Aktuell sieht es aber mau aus, auch wenn im Draft mit C.J. Henderson (Cornerback) und K'Lavon Chaisson (Pass Rush) zwei exzellente Verteidiger kamen © Getty Images PLATZ 31 - NEW YORK GIANTS: Mit James Bradberry (Corner) und Blake Martinez (Linebacker) kamen zwei Verstärkungen, die sofort helfen dürften. Von diversen Löchern im Kader wurde im Draft gerade mit dem 4. Pick Andrew Thomas (Offensive Tackle) eines geschlossen, in Defense und Offense bleiben aber noch einige Fragezeichen © Getty Images PLATZ 30 - NEW YORK JETS: Draft-Steal Mekhi Becton (11. Pick, Offensive Tackle) sollte helfen, das trotz Superstar Le'Veon Bell miese Laufspiel (Platz 31 letzte Saison) zu verbessern und endlich mal Quarterback Sam Darnold Bild) beschützen (51 Sacks). Statt eines Top-Receiver kam deshalb erst in der 2. Runde Speedster Denzel Mims - eher Projekt als Soforthilfe © Getty Images Anzeige PLATZ 29 - MIAMI DOLPHINS: Tua Tagovailoa ist der neue Quarterback-Hoffnungsträger in Florida, aber wie fit ist er nach Hüft-OP? Mit Austin Jackson kam im Draft zudem ein Top-Tackle als sein Beschützer, Top-Running-Back Matt Breida per Trade von den 49ers. Auf dem Free-Agent-Markt schlug Miami clever zu. Cornerback Byron Jones dürfte der wackligen Defensive Stabilität verleihen, auch Kyle Van Noy und Shaq Lawson helfen weiter © Getty Images PLATZ 28 - DETROIT LIONS: Mit Danny Shelton, Jamie Collins und Duron Harmon schlossen sich gleich drei ehemalige Patriots den Lions an, fünf Starter in der Defense könnten damit bereits in New England gespielt haben. Rookie Jeff Okudah (3. Pick, Cornerback) ist ein Top-Mann. Matthew Stafford sollte auch die Offense beflügeln, auch wenn es mit den Playoffs einmal mehr eng wird © Getty Images PLATZ 27 - CINCINNATI BENGALS: Die Bengals waren in der Free Agency sehr aktiv, allein D.J. Raeder, Trae Waynes und A.J. Green verschlingen satte 112 Mio. Dollar. Im Draft sicherte sich das Team mit dem Nummer-1-Pick den kommenden Franchise Quarterback Joe Burrow (Foto). Auch Star-Receiver Green dürfte endlich wieder fit werden. Doch der Neuaufbau braucht viel Zeit © Getty Images PLATZ 26 - CAROLINA PANTHERS: Der neue Headcoach Matt Rhule (Foto) setzt auf einen konsequenten Neuaufbau und entließ dafür sogar Superstar Cam Newton. Stattdessen kam Teddy Bridgewater, auch Robby Anderson ist ein starker Neuzugang. Die unter Ron Rivera so wacklige Defensive wurde stabilisiert - alle sieben Draft-Picks gingen in die Defense! Ein Team mit Zukunft © Getty Images Anzeige PLATZ 25 - WASHINGTON REDSKINS: Im Draft holten die Redskins das nach, was sie in der ersten Offseason unter dem neuen Headcoach Ron Rivera noch vermissen haben lassen. Sie angelelten sich mit Chase Young an Position zwei den Defensive End, der die D-Line nun enorm verstärken wird. Dazu gelang ihnen mit Wide Receiver Antonio Gandy-Golden in der vierten Runde einer der Steals des Draft © Getty Images PLATZ 24 - LAS VEGAS RAIDERS: Im ersten Jahr nach dem Umzug von Oakland nach Las Vegas dürfen sich die Fans im neuen Allegiant Stadium auf die Neuzugänge Marcus Mariota, Cory Littleton, Jason Witten und Nelson Agholor freuen. Mit Henry Ruggs III wurde im Draft zwar nicht der beste, aber der schnellste Receiver geholt. Zudem gibt es mit Dominik Eberle einen deutschen Kicker © Getty Images PLATZ 23 - CHICAGO BEARS: Neuzugang Nick Foles fordert Mitch Trubisky (Foto) um den Posten als Starting-QB heraus. Beim Draft wurde mit Cole Kmet der insgesamt zehnte Tight End in den Kader geladen. Zuvor ließ das Team die Fans bereits mit der Verpflichtung von Jimmy Graham ratlos zurück. Nach der Entlassung von Taylor Gabriel wurde im Draft immerhin ein Receiver geholt © Getty Images PLATZ 22 - DENVER BRONCOS: Zum ersten Mal seit fünf Jahren brauchen die Broncos keinen neuen Starting-QB. Stattdessen wurde die Defense mit Jurrell Cassey verstärkt, Justin Simmons (Foto) verlängerte. Mit Melvin Gordon kam ein starker Running Back. Durch die blitzschnellen Receiver Jerry Jeudy und KJ Hamler sowie Tight End Albert Okwuegbunam wurde im Draft die Offense weiter aufgemotzt © Getty Images Anzeige PLATZ 21 - NEW ENGLAND PATRIOTS: Die Ära Tom Brady ist beendet, einen Nachfolger gibt es bislang nicht. In J'Mar Smith und Brian Lewerke holten sie sich auf der Spielmacher-Position lediglich zwei undrafted Rookies. Die gesamte Offensive beim Ex-Champion wirft Fragen auf. Dafür wurde die Defense nach einige Abgänge mit den Rookies Kyle Dugger, Josh Uche und Andernee Jennings top verstärkt © Getty Images PLATZ 20 - ARIZONA CARDINALS: DeAndre Hopkins, Jordan Phillips, Devon Kennard und De'Vondre Campbell machen aus dem letztjährigen Verlierer-Team einen Playoff-Contender. Auch Quarterback Kyler Murray (Foto) dürfte sich in Jahr zwei verbessern. Zudem wurde mit Linebacker Isaiah Simmons einer der besten Spieler des Drafts verpflichtet. In der NFC West wird es heiß hergehen © Getty Images PLATZ 19 - LOS ANGELES CHARGERS: Mit dem sechsten Pick in Runde eins sicherten sich die Chargers QB Justin Herbert (Foto). Die Nachfolge von Rivers wäre also geklärt. Zudem tradete das Team hoch, um einen dringend benötigten Linebacker abzugreifen. Mit dem Verbleib von Ekeler und Hunter Henry sowie der Unterschrift von Chris Harris Jr. wurde auch in der Free Agency gute Arbeit geleistet © Getty Images PLATZ 18 - LOS ANGELES RAMS: Mit Todd Gurley, Brandin Cooks und Kicker Greg Zuerlein haben drei Stars die Rams verlassen. Darüber hinaus gibt es in der Defense mit Dante Fowler Jr. und Cory Littleton zwei schmerzvolle Abgänge. Im Draft konnte aber nicht jede Lücke geschlossen werden. Die Rams müssen dringend sparen, statt der Stars dürfte künftig die zweite Reihe auflaufen © Getty Images Anzeige PLATZ 17 - HOUSTON TEXANS: Nächster Patzer von Bill O'Brien. Erst verärgerte er die Fans mit dem Abgang von DeAndre Hopkins, dann lief auch beim Draft alles schief. Auf TV-Bildern sah man den Coach und GM schreien und wild gestikulieren. Grund dafür: ein geplatzer Trade. Die Draft-Ausbeute war mau. Fuller, Stills Cooks und Cobb müssen versuchen, Hopkins zu ersetzen © Getty Images PLATZ 16 - CLEVELAND BROWNS: Als Mentor für Spielmacher Baker Mayfield (Foto) wurde Case Keenum geholt, als Top-Anspielstation kam Tight End Austin Hooper. Auch der Deal mit Right Tackle Jack Conklin ergibt Sinn. Im Draft wurde zudem mit Jedrick Wills Jr. endlich ein Langzeit-Beschützer für QB Mayfield gefunden. Der Hype der letzten Saison ist aber erstmal verflogen © Getty Images PLATZ 15 - PITTSBURGH STEELERS: Ben Roethlisberger (Foto) kehrt nach seiner schweren Schulterverletzung zurück, dadurch dürften sich die Quarterback-Probleme lösen. Im Draft wurde das Team mit großen Anspielstationen verstärkt - darunter Receiver Chase Claypool, der eher die Statur eines Tight Ends hat. Zudem kamen in der Free Agency Eric Ebron und Stefen Wisniewski © Getty Images PLATZ 14 - MINNESOTA VIKINGS: Mit Griffen und Rhodes verloren die Vikings wichtige Defensivspieler, doch halb so schlimm. Beim Draft wurde die Defense kräftig aufgefüllt. Mit dem wohl besten Receiver im Draft, Justin Jefferson, kam ein Ersatz für Stefon Diggs, auch die Abgänge der Cornerbacks wurden kompensiert. Zudem gelang die Verlängerung mit QB Kirk Cousins (Foto) © Getty Images Anzeige PLATZ 13 - INDIANAPOLIS COLTS: Mit Philip Rivers geben die Colts einem 38-Jährigen den Platz als Starting-QB, Jacoby Brissett (Foto) wird dies nicht mehr zugetraut. Mit Jacob Eason wurde zudem ein weiterer Spielmacher gedraftet. Der zuletzt eher instabilen Receiver-Roster wurden im Draft aufgefüllt, zudem kam Defensive Lineman DeForest Buckner von den 49ers © Getty Images PLATZ 12 - PHILADELPHIA EAGLES:Nelson Agholor ist weg, Alshon Jeffery (Foto) fehlt weiter verletzt. Wenig überraschend sicherte sich das Team deshalb in der ersten Runde mit Jalen Reagor die Dienste eines Wide Receivers mit. Quarterback Carson Wentz bekam zudem Konkurrenz durch Jalen Hurts. Etwas fragwürdig, aber dass ein guter Ersatz-QB wichtig ist, weiß man in Philly spätestens seit Super-Bowl-MVP Nick Foles © Getty Images PLATZ 11 - ATLANTA FALCONS: Devonta Freeman wurde mit Todd Gurley ersetzt, dessen Knie aber Anlass zur Sorge gibt. Im Draft wurde die Lücke auf der Cornerback-Position mit A.J. Terrell vorerst geschlossen, auch wenn dieser noch einiges lernen muss. Mit Brady in der Division wird es schwerer, das beste Receiver-Duo trägt mit Ridley und Jones aber das Trikot der Falcons © Getty Images PLATZ 10 - GREEN BAY PACKERS: Seltsamer als die Packers hätte man wohl kaum draften können. Nicht ein dringend benötigter Receiver wurde gepickt, in einem der besten Jahrgänge aller Zeiten. Stattdessen setzte man Superstar Aaron Rodgers (Foto) mit Jordan Love seinen Nachfolger vor die Nase. Auch Running Back Aaron Jones bekam Konkurrenz. Doch wer fängt in Zukunft außer Davante Adams die Bälle? © Getty Images Anzeige PLATZ 9 - DALLAS COWBOYS: Die Cowboys gehören zu den Gewinnern des Drafts. Receiver Ceede Lamb, Cornerback Trevon Diggs und Tackle Neville Gallimore hätten früher weggehen müssen und fielen Dallas in den Schoß. Dazu wurden die Verträge mit Quarterback Dak Prescott (Foto) und Star-Receiver Amari Cooper verlängert © Getty Images PLATZ 8 - TENNESSEE TITANS: Ryan Tannehill (Foto) und Derrick Henry konnten gehalten werden und dürften erneut für eine schlagkräftige Offensive sorgen, zumal im Draft mit Darrynton Evans eine weitere RB-Waffe kam. Mit Tackle Isaiah Wilson wurde im Draft ein starker und aggressiver Ersatz für Jack Conklin verpflichtet. In der Defensive und in Sachen Speed ist aber noch Luft nach oben © Getty Images PLATZ 7 - SEATTLE SEAHAWKS: Mit der Wahl von Linebacker Jordyn Brooks (Foto) überraschten die Seahawks im Draft alle. Die eher wacklige Defense dürfte damit auf sicheren Beinen stehen. Quarterback Russell Wilson bekam in der Free Agency mit Greg Olsen und Phillip Dorsett zwei neue Receiver. Die Saga um Free Agent Jadeveon Clowney ist aber immer noch nicht beendet © Getty Images PLATZ 6 - TAMPA BAY BUCCANEERS: Die Unterschrift von Tom Brady hat die ganze Stadt in helle Aufregung versetzt. Dazu kommt Superstar Rob Gronkowski aus der Rente zurück - und könnte mit einem Jahr Erholung eine Monster-Verstärkung sein. Um Brady zu schützen, kam mit Tackle Tristan Wirfs ein starker O-Liner ohne echte Schwäche. Tampa muss man ernst nehmen, auch wenn die D ein Fragezeichen bleibt © Getty Images Anzeige PLATZ 5 - BUFFALO BILLS: Mit Wide Receiver Stefon Diggs haben sich die Bills zum Favoriten auf den Sieg in der AFC East gemausert. Zweitrundenpick A.J. Epenesa sollte vor allem in der Verteidigung gegen den Lauf hilfreich sein. Durch den Pick von Georgia-Quarterback Jake Fromm hat Josh Allen unerwartet Konkurrenz bekommen. Pats, Jets und Dolphins müssen sich anstrengen © Getty Images PLATZ 4 - SAN FRANCISCO 49ERS: Der Abschied von DeForest Buckner traf die 49ers schwer, mit Erstrundenpick Javon Kinlaw (Foto) hofft man aber, einen Ersatz gefunden zu haben. Running Back Matt Breida )Trade zu Dolphins) ist weg. Emmanuel Sanders zog es nach New Orleans, der gute Rookie Brandon Aiyuk soll ihn ersetzen. Zudem kam Trent Williams von den Skins. Die Titelträume leben © Getty Images PLATZ 3 - BALTIMORE RAVENS: Mit Linebacker Patrick Queen haben die Ravens ihr größtes Problem gelöst, zudem bekam MVP Lamar Jackson mit J.K. Dobbins einen Running Back, der perfekt in das System passt. In der Free Agency wurden wichtige Spieler gehalten bzw. geholt (Calais Campbell), Baltimore dürfte erneut angsteinflößend sein © Getty Images PLATZ 2 - NEW ORLEANS SAINTS: Vor dem Draft machte Coach Sean Payton die O-Line als verbesserungswürdig aus. Center Cesar Ruiz ist zwar kein aufregender Draft-Pick, aber ein nötiger. Drew Brees bleibt länger, mit Winston und Hill hat er doppelten Ersatz. Mit Emmanuel Sanders und Michael Thomas gelangen Top-Verpflichtungen. Die Saints sind im Titel-Modus © Getty Images Anzeige PLATZ 1 - KANSAS CITY CHIEFS: Der aktuelle Champion war aufgrund des starken Kaders und Cap-Beschränkungen in der Free Agency zurückhaltend, Chris Jones und Sammy Watkins wurden aber gehalten. Die noch fehlende Tiefe auf der Running-Back-Position wurde im Draft mit Erstrundenpick Clyde Edward-Helaire perfekt gefüllt. Die Top-Offense ist jetzt noch besser © Getty Images

+++ Überraschender Wechsel: Dalton zu den Cowboys +++

Quarterback Andy Dalton hat nur zwei Tage nach seiner Entlassung bei den Cincinnati Bengals ein neues Team gefunden.

Nachdem zuletzt eher New England und Jacksonville als Teams ohne Quarterback-Star gehandelt worden waren, geht der 32-Jährige in seine texanische Heimat zu den Dallas Cowboys. Er soll einen Einjahresvertrag mit einem Grundgehalt von 3 Millionen Dollar erhalten.

Dalton musste nach neun Jahren als Starter bei den Bengals dem im Draft an Position eins ausgewählten Joe Burrow weichen. Auch bei den Cowboys wird er allerdings höchstwahrscheinlich nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinauskommen, Stammkraft Dak Prescott wurde in vier Jahren zweimal für den Pro Bowl nominiert, allerdings pokert er aktuell mit den Cowboys um einen neuen Vertrag.

Das Team hält ihn für 2020 zunächst mit dem Franchise Tag für 31,4 Millionen Dollar, bis zum 15. Juli haben beide Seiten Zeit, einen neuen Deal auszuhandeln - sonst wäre Prescott nach der kommenden Saison wieder Free Agent.

Dalton hält in Cincinnati den Vereinsrekord für die meisten Touchdownpässe und ist Zweiter in der internen Rangliste der meistgeworfenen Yards.

+++ Bears lassen Option auf Trubisky verstreichen +++

Die Chicago Bears haben nicht überraschend die Option auf Vertragsverlängerung für ihren bisherigen Quarterback-Starter Mitch Trubisky verstreichen lassen. Trubisky war 2017 an der zweiten Stelle im Draft ausgewählt worden und sollte der neue Star der traditionsreichen Franchise werden. Er konnte die Erwartungen allerdings nur selten erfüllen.

In der vergangenen Saison war er nach Total Quarterback Rating nur 28., nach Touchdown-Pässen 27. und gar nur 32. bei Yards pro Passversuch. Auch deshalb holte Chicago im Frühjahr Nick Foles per Trade aus Jacksonville - es soll ein offener Zweikampf um den Startplatz werden. Trubisky steht nun allerdings nur noch die kommende Saison unter Vertrag, die 24 Millionen Dollar für 2021 waren den Bears deutlich zu viel. Eine Trennung ist wahrscheinlich.

Anzeige

Rodgers und Adams erlegen die Seahawks spektakulär

+++ Fix: Winston zu den Saints +++

Quarterback Jameis Winston setzt seine Karriere in der NFL bei den New Orleans Saints fort. Der Top-Pick im Draft 2015, dessen Platz als Spielmacher der Tampa Bay Buccaneers zuletzt Superstar Tom Brady übernommen hatte, erhält einen Einjahresvertrag. Das gab das Team bekannt.Winston (26), der bis zum Ende der abgelaufenen Saison an die Bucs gebunden war, rückt damit nach fünf NFL-Jahren erstmals ins zweite Glied. In New Orleans wird er Ersatzmann von Routinier Drew Brees (41) und löst Teddy Bridgewater (27) ab, neue Nummer eins der Carolina Panthers."Ich wollte nicht an mein Ego und nicht ans Geld denken, sondern an meine Familie und meine Karriere", kommentierte Winston den Schritt. "Er hat eine Menge Talent und eine große Zukunft vor sich", sagte Brees.

+++ Patriots verpflichten zwei potenzielle Brady-Nachfolger +++

Nachdem sie sich beim Draft noch gegen einen neuen Quarterback entschieden hatten, haben die New England Patriots nun wohl doch zwei potenzielle Nachfolger für Tom Brady unter Vertrag genommen.

Wie mehrere US-Medien berichteten einigte sich das erfolgreichste NFL-Team des vergangenen Jahrzehnts mit den Footballern Brian Lewerke und J`Mar Smith auf eine Zusammenarbeit. Lewerke kommt von der Michigan State University, Smith spielte zuletzt für Louisiana Tech am College. Gemeinsam mit dem bereits vor einem Jahr verpflichteten Jarrett Stidham und Rückkehrer Brian Hoyer hätten die Patriots damit nun insgesamt vier Quarterbacks im Kader.

+++ Brady-Vorgänger heuert bei den Saints an +++

Nächste Überraschung in der NFL. Wie Yahoo Sports berichtet, soll Quarterback Jameis Winston einen Vertrag bei den New Orleans Saints unterschreiben und in der kommenden Saison als Backup von Drew Brees agieren.

Demnach handelt es sich um einen Kontrakt über ein Jahr, genaue Details sind noch nicht bekannt. Bei den Saints tritt Winston die Nachfolge von Teddy Bridgewater an, der Cam Newton bei den Carolin Panthers abgelöst hatte.

Ob Winston, der zuletzt neben 30 Touchdowns auch 30 Interceptions produzierte, definitiv als Nummer zwei agieren wird, ist aber noch nicht sicher. Mit Taysom Hill steht 2020 ein weiterer Spielmacher im Saints-Kader.

Jameis Winston spielte mehrere Jahre lang für die Tampa Bay Buccaneers, wurde dort aber von Superstar Tom Brady verdrängt.

Anzeige

+++ Deutscher schafft Sprung in die NFL +++

Die Las Vegas Raiders haben den deutschen Kicker Dominik Eberle unter Vertrag genommen. Der Nürnberger kann sich nun im Training für einen Platz im endgültigen Kader empfehlen. Bislang haben die Raiders in Daniel Carlson lediglich einen Kicker im Aufgebot. "Ich bin dankbar für die Möglichkeit und stolz, ein Teil der Raiders-Nation zu sein" schrieb Eberle, der im Draft nicht gezogen wurde, bei Twitter.

Der gebürtige Nürnberger spielte seit 2016 für die Utah State Aggies und brach dort gleich acht Rekorde. Unter anderem erzielte er 167 Extrapunkte, verpasste keinen einzigen Extrapunkt-Versuch, erzielte 64 Field Goals, holte in seiner College-Karriere insgesamt 359 Punkte und machte im Schnitt 8,64 Zähler pro Spiel.

Sein Studium an der Utah-State-Universität beendete Eberle im Herbst 2019 mit einem Abschluss in "International Business" und Marketing.

+++ NFL-Star nach Streitereien getradet +++

Die Schlammschlacht hat ein Ende.

Wie die Washington Redskins mitteilten, wird Offensive Tackle Trent Williams zu den San Francisco 49ers getradet. Im Gegenzug erhält das Team von Headcoach Ron Rivera einen Fünftrundenpick beim diesjährigen Draft und einen Drittrundenpick beim Draft 2021.

Für die 49ers macht der Draft mehr als nur Sinn. Weil Offensive Tackle Joe Staley aufgrund gesundheitlicher Probleme seinen Rücktritt verkündet hat, war das Team um Quarterback Jimmy Garoppolo auf der Suche nach einem Nachfolger und hat diesen nun gefunden.

nd auch für die Redskins ist der Trade ein Glücksgriff. Das Team ist Williams nicht nur auf der Gehaltsliste losgeworden, die monatelangen Streitigkeiten haben nun ein Ende.

Bereits im vergangenen Juni versuchte Williams bei den Skins einen Trade oder eine Entlassung zu erwirken. Der Spieler selbst erklärte dies mit einer unzureichenden medizinischen Behandlung aufgrund eines krebsartigen Geschwulstes auf der Kopfhaut. Das Team wiederum machte den Wunsch des Spielers nach einem neuen Vertrag für die Streitigkeiten verantwortlich.

Anzeige

+++ Hammer! Gronkowski wechselt zu Brady +++

Das Hammer-Comeback ist offiziell! Superstar Rob Gronkowski (30) kehrt nach einer Saison Pause in die NFL zurück.

Der ehemamlige Tight End der New England Patriots folgt zur neuen Spielzeit seinem langjährigen Teamkollegen und Star-Quarterback Tom Brady zu den Tampa Bay Buccaneers.

Dies gaben die Bucs am Dienstagabend offiziell bekannt. "Gronk" und Brady haben mit den Patriots gemeinsam drei Super-Bowl-Siege gefeiert.

Die NFL-Rechte des 30-Jährigen lagen nach wie vor bei den Pats, die Tight End Gronk und einen Siebtrundenpick nach Florida schicken und dafür einen Viertrundenpick im ab Donnerstag stattfindenden Draft erhalten.

NFL-Kultstar Gronk holt Titel bei WWE

+++ Trade-Forderung wird zur Schlammschlacht +++

Yannick Ngakoue lässt nicht locker. Nachdem der Defensive End der Jacksonville Jaguars schon vor ein paar Tagen per Tweet auf einen Abschied von den Jaguars gedrängt hatte, wird er nun noch deutlicher - und persönlich.

"Lassen wir die Welt die Wahrheit wissen", wandte sich der 25-Jährige über Twitter direkt an Tony Khan, den Co-Eigentümer der Jags. "Wir hatten eine Diskussion darüber, dass das Spiel gegen die Chargers mein letztes gewesen war. Jetzt wollen Sie sich durch die Hintertür schleichen und reagieren nicht mehr auf meine Anrufe. Sie verzogener..."

Anzeige

Ngakoue, der zu den besten Pass Rushern der NFL gehört, will schon seit Anfang des Jahres Jacksonville verlassen. Doch die Jags bei ihm den Franchise Tag gezogen und ihn damit noch eine weitere Saison an sich gebunden.

Khan antworte übrigens auf Ngakoues Anschuldigungen. "Ich verstecke mich nicht. Ich befinde mich lediglich in Isolation, um mich auf den Draft vorzubereiten. Ich war sogar ziemlich aktiv auf Social Media. Aber das konnten Sie nicht mitbekommen, weil Sie mich ja (schon wieder) entfolgt haben." Später legte er sogar noch nach: "Wenn sie mich per Twitter beleidigen, werden sie nicht schneller getradet."

+++ Jaguars-Star fordert Cam Newton +++

Cam Newton hat nach seiner Entlassung bei den Carolina Panthers noch immer kein neues Team gefunden.

Running Back Leonard Fournette hätte da eine Idee: er würde den Star-Quarterback gerne bei seinen Jacksonville Jaguars sehen. "Cam war im Super Bowl, er ist ein toller Kerl. Ich kenne ihn ein bisschen, das hat auch nichts mit mangelndem Respekt (gegenüber Spielmacher Gardner Minshew, Anm. der Red.) zu tun. Ich will nur, dass wir als Team das bestmögliche herausholen. Konkurrenzkampf sorgt bei jedem einzelnen für die beste Leistung", sagte Fournette bei ESPN.

Nach dem Trade von Nick Foles nach Chicago haben die Jags aktuell in Minshew nur einen Spielmacher mit Spielerfahrung im Kader. Coach Doug Marrone hat zuletzt häufiger betont, man wolle noch einen Quarterback verpflichten. Einen Rookie mit den Draftpicks neun oder 20 wäre allerdings auch möglich.

+++ Superstar für die Vikings? +++

Die Minnesota Vikings haben ihren Top-Receiver nach Buffalo geschickt, könnten aber nun mit einem Superstar nachlegen. Der New Yorker Radisoender WFAN berichtet, dass mit den Cleveland Browns über einen Trade für Odell Beckham Jr. gesprochen wird. Dabei soll das Paket einen Zweitrundenpick und eine fünfte Runde 2021 umfassen.

OBJ war erst 2019 von den New York Giants nach Cleveland gewechselt, sei aber dort mit Quarterback Baker Mayfield und dem Management nicht glücklich. Ob wirklich etwas dran ist, bleibt aktuell unklar. Warum sollte man Diggs traden und dann eine teurere, ältere und wesentlich größere Diva holen? Sportlich würde es Sinn machen.

Anzeige

+++ Nächster Rekorddeal in der NFL +++

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Christian McCaffrey bei den Carolina Panthers, die den Running Back mit einem Jahresgehalt von 16 Millionen Dollar zum höchstbezahlten Spieler auf seiner Position macht, ist der nächste Rekorddeal fix.

Wie ESPN und das NFL Network berichten, haben die Los Angeles Chargers bei Hunter Henry den Franchise Tag aktiviert. Damit verdient der 25-Jährige im kommenden Jahr 10,6 Millionen Dollar, so viel wie kein anderer Tight End in der NFL.

Bis zur Deadline am 15. Juli können beide Seiten nun über eine Verlängerung über die kommende Saison hinaus verhandeln.

Henry wurde 2016 als Zweitrundenpick im Draft von den Chargers ausgewählt. In der vergangenen Saison fing er 55 Pässe für 652 Yards - beides Karrierebestmarken - sowie fünf Touchdowns.

Allerdings hat Henry in den vergangenen zwei Jahren bereits Verletzungen an beiden Knien erlitten, die 2018er-Saison verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses komplett.

+++ Rams traden Topstar Cooks +++

Nach Todd Gurley (Atlanta Falcons) verlieren die Los Angeles Rams den nächsten Topstar.

Wie ESPN vermeldet, wird Wide Receiver Brandin Cooks zu den Houston Texans getradet. Im Gegenzug erhalten die Rams einen Zweitrunden-Draftpick für dieses Jahr (Nr. 57) und einen Viertrunden-Pick im Jahr 2022.

Cooks spielte seit 2018 für die Rams und kam dabei auf 122 Receptions (1787 Yards) sowie sieben Touchdowns. Bei den Rams unterschrieb er damals einen Fünfjahresvertrag in Höhe von 81 Millionen Dollar.

Anzeige

Nach einer starken ersten Saison mitsamt Einzug in den Super Bowl baute der 26-Jährige in der 2019er-Saison auch aufgrund von Fehlzeiten wegen einer Gehirnerschütterung ab.

Bei den Texans ersetzt der Receiver den abgewanderten Superstar DeAndre Hopkins, der per Trade mit Running Back David Johnson zu den Arizona Cardinals ging.

Cooks spielte bislang sieben Jahre in der NFL und schaffte sowohl bei den Rams als auch bei den New Orleans Saints und den New England Patriots Saisons mit über 1000 Receiving Yards.

+++ Cowboys holen Bad Boy aus der Rente +++

Im Endspurt der Free Agency sorgen die Dallas Cowboys für einen Paukenschlag.

Die Texaner verhelfen Defensive End Aldon Smith zu einem Comeback in der NFL. Nach Informationen von ESPN statten die Cowboys den 30-Jährigen mit einem Einjahresvertrag über vier Millionen Dollar aus.

Smith geriet während seiner Karriere schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt, unter anderem wegen Drogenmissbrauchs und unerlaubtem Waffenbesitz. Nach seiner Sperre im Jahr 2015 hatte er kein Spiel mehr bestritten.

Auf Instagram postete er ein Foto, auf dem er seinen Vertrag unterschreibt. Seine Worte dazu: "Das Leben ist gut. Ich bin dankbar. Ich bin ein Cowboy."

+++ Lachnummer holt Super-Bowl-Champion +++

Über Jahre hinweg waren die Cleveland Browns die Lachnummer der NFL, mit der Ankunft von Superstar Odell Beckham jr. im Sommer und dem jungen Quarterback Baker Mayfield sollte eigentlich alles besser werden - mit einer Bilanz von 6-10 wurden die Playoffs aber auch letzte Saison verpasst.

Anzeige

Jetzt rüsten die Browns nach. Star-Tight-End Austin Hooper kam aus Atlanta und ist mit 42 Millionen Dollar für vier Jahre der bestbezahlte Tight End der Liga. Und jetzt kommt für die Defense noch ein Super-Bowl-Sieger.

Quarterback-Jäger Adrian Clayborn unterschreibt für zwei Jahre (5,75 Millionen Dollar Gehalt) in Cleveland. Der Defensive End holte 2018 mit den New England Patriots den Titel, zuletzt spielte er wie Hooper ebenfalls für die Atlanta Falcons.