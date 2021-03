NBA: Karriere des Wilt Chamberlain mit 100 Punkten und Rekord

Am 2. März 1962 macht sich Wilt Chamberlain unsterblich. Gegen die New York Knicks stellt er mit 100 Punkten einen NBA-Rekord für die Ewigkeit auf. SPORT1 blickt zurück.

Am 2. März 1962 erzielt Wilt Chamberlain 100 Punkte - seine Karriere zum Durchklicken:

Wilt Chamberlain (oben) ist einer der spektakulärsten und dominantesten Spieler, den es jemals im Basketball gab. Am 2. März 1962 gelingt ihm ein Rekord, den wohl nie ein NBA-Spieler knacken wird: "Wilt the Stilt" erzielt 100 der 169 Punkte seiner Philadelphia Warriors im Spiel gegen die New York Knicks © Getty Images

36 von 63 Versuchen trifft "The Big Dipper" damals aus dem Feld und verwandelt 28 von 32 Freiwürfen - ein Rekord für die Ewigkeit. Trotz seines frühen Todes 1999 - im Alter von 63 Jahren - wird er damit für immer mit der NBA verbunden sein. SPORT1 zeigt die besten Bilder seiner außergewöhnlichen Karriere © Getty Images

In der Saison seines Rekordspiels kommt Chamberlain im Schnitt auf 50,4 Punkte pro Spiel! Am Vorabend seines historischen Tages hatte er noch bis 6 Uhr früh in New York mit einer Frau gefeiert. Ohne Schlaf fuhr er mit dem Zug nach Philadelphia und frühstückte mit seinen Teamkollegen © dpa Picture Alliance

Den Spitznamen "Dipper" oder "The Big Dipper" verdankt er übrigens der Tatsache, dass er sich immer ducken musste, wenn er einen Raum betreten wollte. Schon zu Highschool-Zeiten ragt er heraus. Bei einem 123:21-Erfolg gelangen ihm 90 Punkte © Getty Images

Nach zwei Jahren im Showteam der Harlem Globetrotters wechselt Chamberlain 1959 in die NBA zu den Philadelphia Warriors. Am 24. November 1960 schnappt sich "The Chairman of the Boards" gegen die Boston Celtics unglaubliche 55 Rebounds © Getty Images

Inzwischen im Trikot der Philadelphia 76ers wird Chamberlain zum besten Scorer der NBA-Geschichte und ist der erste Spieler, der mehr als 25.000 Punkte markiert. Am Ende seiner Karriere sind es sogar 31.419 Zähler - derzeit noch Platz sechs in der ewigen Bestenliste, knapp vor Dirk Nowitzki © Getty Images

Besonders die Duelle mit Bill Russell (r.) und den Boston Celtics ziehen die Fans in ihren Bann © Getty Images

Allerdings behalten die Celtics 1965 und 1966 die Oberhand und ziehen in die NBA-Finals ein. Erst 1967 glückt Chamberlain die vorläufige Krönung seiner Karriere mit dem Titel © Getty Images

Nach Unstimmigkeiten mit dem Management und einer weiteren Finals Pleite gegen die Celtics, diesmal sogar nach 3:1-Führung, wechselt Chamberlain nach Los Angeles und holt seine Rebounds fortan für die Lakers © Getty Images

Der Showman, dem nachgesagt wird mit 1.000 Frauen intim gewesen zu sein - er selbst sprach auch gern von 20.000 - passt auch besser in die Stadt der Engel © Getty Images

Dort bildet er mit Elgin Baylor und Jerry West fünf Jahre lang ein Trio, dem nicht einmal die Superteams der Neuzeit das Wasser hätte reichen können © Getty Images

Ob Chamberlain gegen Muhammed Ali eine Chance gehabt hätte? Seine Vorteile liegen auf der Hand. Auch der "Champ" nimmt es mit Humor und stellt sich © Getty Images

"Wilt the Stilt" ist so etwas wie der erste Super-Promi der NBA-Historie. Eine Hotelkette wirbt damals mit einem extragroßen Bett, das speziell für Chamberlain und seine Bedürfnisse entworfen wurde © dpa Picture Alliance

Mit den Lakers erreicht Chamberlain vier NBA-Finals und holt 1972 gegen die Knicks einen weiteren Titel © Getty Images

Auch sein späterer Nachfolger in Los Angeles Kareem Abdul-Jabbar (r., mit 38.387 Punkten bester NBA-Scorer) kann ihn nicht stoppen. Wilts Karriere weist nur einen Makel auf... © Getty Images

...da schaut der sonst so selbstbewußte Dipper plötzlich sehr unsicher aus der Wäsche. Denn er hat in seiner Karriere mit 51,1 Prozent eine noch schwächere Freiwurfquote als Shaquille O'Neal © Getty Images

Seinetwegen führt die NBA sogar die Regel ein, dass ein Freiwerfer die Linie nicht überschreiten darf bis der Ball den Ring berührt. Denn Wilt versenkte seine Fahrkarten häufig per Dunk. Insgesamt verfehlt er 5805 Freiwürfe, der mit Abstand schlechteste Wert der NBA-Geschichte. 1973 beendet Chamberlain seine Karriere als bester Scorer und Rebounder, die Marke von 23.924 steht heute noch immer © Getty Images

Nach seiner Basketball-Karriere spielt er in Hollywood-Filmen mit. In "Conan der Zerstörer" stand er sogar an der Seite von Arnold Schwarzenegger © dpa Picture Alliance

Er gehört selbstverständlich zu den 50 besten NBA-Spielern, die 1996 offiziell geehrt werden. 1979 wird er in die Hall of Fame aufgenommen. Die legendäre Nummer 13 wird an seinem College in Kansas, bei den 76ers und in Los Angeles nie mehr vergeben. Abdul-Jabbar (l.) löst ihn schließlich als Topscorer der NBA-Geschichte ab, er benötigt dafür aber über 500 Spielen mehr © Getty Images