Armand Duplantis: Stab-Wunderkind toppt Bubka und Co.

Der 20 Jahre alte Sportler steigerte am 15. Februar 2020 die alte Bestmarke, die er im polnischen Torun aufgestellt hatte, um einen Zentimeter - und das binnen acht Tagen.

"Das war ein so großartiger Wettbewerb. Es war eine solche Energie, die das im Publikum auf mich übertragen hat, und davon lebe ich", sagte Duplantis, den alle Welt nur "Mondo" nennt und der 30.000 Dollar Prämie für den Weltrekord erhielt.

Duplantis, der Weltrekorde in quasi allen Nachwuchsklassen erzielt hatte, war in der Woche zuvor in Torun mit 6,17 m einen Zentimeter über der sechs Jahre alten Bestmarke des Franzosen Renaud Lavillenie geblieben.