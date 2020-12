NBA: Kobe Bryant stirbt im Januar 2020 - die "Black Mamba" bleibt unvergessen

Mit nur 41 Jahren starb Kobe Bean Bryant wie auch seine Tochter Gianna und sieben weitere Insassen am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Los Angeles. Zum Jahresende erinnert SPORT1 noch einmal an die "Black Mamba".

Die Nachricht vom tragischen Tod der Legende machte zu Beginn des Jahres fassungslos. Nicht nur die Basketball-Community befand sich in Schockstarre, die gesamte Sportwelt trug Trauer .

Bryant so nah an Jordan wie kein anderer

Für diejenigen, die Michael Jordan vor allem aus Highlights kennen, war Kobe Bryant über Jahre der beste Basketballer der Welt - und der Mann, der dem schweren Erbe des GOAT am nächsten kam.

Es ist eine Tragödie: Basketball-Ikone Kobe Bryant und seine 13-jährige Tochter Gianna kommen bei einem Helikopter-Unfall ums Leben - die Sportwelt ist erschüttert und trauert. SPORT1 zeigt die Gedenkmomente © Getty Images

Vor dem Staples Center - der Heimstätte der Los Angeles Lakers - legen Fans Blumen nieder und gedenken der verstorbenen NBA-Legende © Imago

Auf einer Leinwand vor dem Staples Center leuchtet auf: "In Loving Memory Of Kobe Bryant". Hunderte Fans und Trauernde haben sich davor versammelt © Getty Images

Fassungslos und geschockt: Lakers-Fans zünden Kerzen für Bryant an. Auch als es schon dunkel ist, sind die Menschen noch auf der Straße, um ihres Idols zu gedenken © Getty Images

Das Staples Center wird zum Treffpunkt vieler Trauernden. Zusammen hält man den verstorbenen NBA-Star in Ehren © Getty Images

Wo man auch hinsieht: überall tragen die Fans Kobes Trikot © Getty Images

Bei den Australian Open läuft Nick Kyrgios (Australien) in Bryants Jersey auf den Platz und zeigt sich dabei zutiefst bewegt. Auch das Aufwärmen absolviert Kyrgios im Trikot der verstorbenen Legende © Getty Images

Auch in Downtown Los Angeles haben die Menschen eine Gedenkstätte für den verstorbenen Bryant und dessen 13-jährige Tochter Gianna errichtet © Getty Images

An jedem Ort, der Kobe gewidmet ist, kommen die Menschen zusammen und trauen © Getty Images

Mit einem selbst gebastelten R.I.P-Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood erinnern die Fans an den fünffachen NBA-Champion © Getty Images

Vor dem Spiel der Boston Celtics gegen die New Orleans Pelicans halten Fans und Spieler eine Schweigeminute ab © Getty Images

Gleiches macht Pelicans-Spieler Frank Jackson. Die 24/8 erinnern an die legendären Rückennummern des verstorbenen Superstars bei den Lakers © Getty Images

Mit den Worten "Mamba Mentality" ehrte Jaxson Hayes, Spieler der New Orleans Pelicans, Kobe Bryant und seine Tochter auf besondere Weise. Hayes trug diese Schuhe im Spiel gegen die Boston Celtics © Getty Images

Auch vor dem Spiel der New York Knicks gegen die Brooklyn Nets im Madison Square Garden legen die Anwesenden eine Schweigeminute vor Spielbeginn ein... © Getty Images

... ebenso die Fans vor dem Spiel der Oregon Ducks und den UCLA Bruins in der Matthew Knight Arena und beim Spiel der San Diego State Aztecs gegen die UNLV Rebels © Getty Images

Die Spieler der Nets und Knicks lassen wie einige andere Teams auch die Wurfuhr 24 Sekunden ablaufen - eine Erinnerung an Kobes Trikotnummer 24 © Getty Images

Zusätzlich leuchtet der Madison Square Garden in den Farben der LA Lakers auf - dem ehemaligen Team von Kobe © Getty Images

Trae Young von den Atlanta Hawks zieht sich für das Spiel gegen die Washington Wizards das Trikot mit der Nummer acht an und kniet nach dem Anwurf acht Sekunden an der Freiwurflinie, um Kobe zu gedenken © Getty Images

Auch die Aufschrift seiner Schuhe erinnern an den Verstorbernen © Getty Images

Blumen, Bilder und Kerzen als Zeichen der Trauer: Der Verlust Kobes und seiner Tochter beschäftigt die Sportwelt © Getty Images

Auch bei den 62. Grammys verabschieden sich die Menschen von Bryant. Während eines Auftrittes von YG, John Legend, Kirk Franklin, DJ Khaled, Meek Mill, and Roddy Ricch ist im Hintergrund ein Bild von Nipsey Hussle und Bryant zu sehen © Getty Images

Die Sängerin Alicia Keys widmet den Grammy-Auftakt Kobe Bryant und seiner Tochter © Getty Images

Der Interimspräsident von The Recording Academy erinnert in einer Gedenkminute während der Grammys an Kobe und seine Tochter © Getty Images

Zusätzlich wurden während der Grammys zwei Trikots mit den legendären Rückennummern von Kobe - 8 und 24 - an die Wand projiziert. Beide Rückennummern werden bei den Lakers nicht mehr vergeben © Getty Images

Neymar huldigt Kobe mit einem besonderen Torjubel. Nach seinem zweiten Treffer gegen OSC Lille zeigt er mit den Fingern eine 24 - Kobes Rückenummer bei den Lakers © DAZN

Sogar bei den Australien Open würdigen Fans den Verstorbenen und tragen als Zeichen der Ehre sein Trikot © Getty Images

Die US-amerikanische Tennisspielerin Coco Gauff tut es den NBA-Stars gleich und beschriftet ihre Schuhe in Gedenken an Kobe und seine Tochter © Getty Images

Die schreckliche Nachricht hat auf die philippinische Hauptstadt Manila erreicht, die Kobe häufig besuchte. Der Schriftzug "Helden kommen und gehen, aber Legenden bleiben für immer" ehrt den Ausnahme-Basketballer © Getty Images

