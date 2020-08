Felix Magath nicht mehr Trainer - das macht er heute

Die Profi-Karriere des Felix Magath beginnt in Saarbrücken. Nachdem er in der Jugend für den VfR Nilkheim und den TV Aschaffenburg kickte, wagt der damals 21-Jährige 1974 den Sprung von Viktoria Aschaffenburg in die Zweite Liga. Für den 1. FC Saarbrücken erzielt er in 76 Spielen 29 Tore © imago