Marco Pantani: Mord-Theorie um Tod hält sich bis heute

Am 14. Februar 2004 wurde die des Dopings überführte Rad-Legende Marco Pantani tot in seinem Hotelzimmer gefunden. Eine Überdosis Kokain soll dem Tour-Sieger von 1998 zum Verhängnis geworden sein - glaubt man den offiziellen Berichten.

Ganz ausgeräumt scheinen die Zweifel an einem möglichen anderen Tathergang jedoch nicht. Rund zehn Jahre nach Pantanis Ableben wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, der Verdacht, dass Pantani getötet werden konnte, erhärtete sich dabei allerdings nicht, die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren wieder ein.

Ungeachtet dessen hat der ehemalige Dealer des Radsportlers, Fabio Miradossa, die Spekulationen Anfang 2020 vor einer Anti-Mafia-Kommission in Rom neu geschürt.

Dealer glaubt an Mord

"Er hat sich nicht umgebracht, er ist ermordet worden", zitiert ihn La Repubblica . "Er hatte 20.000 Euro, die er mir hätte geben sollen. Aber die waren nicht mehr da, als er gefunden wurde. Ich habe den Ermittlern immer gesagt: Folgt dem Geld. Aber die haben mir nicht geglaubt", so Miradossa weiter.

Nach Meinung des ehemaligen Pantani-Dealers hätten die Täter es wie Selbstmord aussehen lassen wollen, dabei jedoch einen Fehler gemacht. "Marco hat keine Drogen genommen in dem Zimmer. Er hat das Kokain nicht geschnupft. Er hat Crack geraucht. Wer auch immer das gemacht hat, wusste das nicht."

2015 war ein medizinisches Gutachten der Universität Verona zu einem anderen Ergebnis gekommen, der unter Depressionen leidende Pantani hatte demnach die Überdosis in jedem Fall selbst herbeigeführt - ob absichtlich oder nicht. Die Untersuchung war Grundlage für die erneute Einstellung des neu aufgerollten Verfahrens. Pantanis Familie hatte vergeblich alle Rechtsmittel dagegen ausgeschöpft, die unterschiedlichen Deutungen blieben im Raum stehen.

Pantani: Große Duelle mit Ullrich und Armstrong

Berg-Spezialist Pantani, geboren am 13. Januar 1970 in Cesena, war 1998 der bis heute letzte Fahrer, der im selben Jahr sowohl den Giro d'Italia als auch die Tour de France gewann, sein auf der Königsetappe erfahrener Tour-Triumph über den schwer gebeutelten Top-Favoriten Jan Ullrich war besonders spektakulär.

Danach war Pantani über erdrückende Doping-Indizien gestolpert, ein Comeback im Jahr 2000 lief zunächst erfolgreich. Sein Etappensieg am Mont Ventoux 2000 blieb vor allem auch wegen des anschließenden Zoffs mit Ullrichs großem Rivalen Lance Armstrong in Erinnerung: Die zuvor gute Beziehung der beiden zerbrach am Streit darüber, ob der Armstrong "Elefantino" den Sieg geschenkt hatte oder nicht.